ومن الجدير بالذكر أن الفيفا أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وفيها أُعلن أن حجم القائمة قد زيد إلى 26 لاعبة. وقد كان هذا شائعًا في البطولات الكبرى في كرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يكن قد وصل بعد إلى لعبة السيدات على نطاق واسع، حيث كانت ويغمان محدودة بـ23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا وصلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

ومن بين القرارات التي يجب اتخاذها عندما يتعلق الأمر بالمقاعد القليلة الأخيرة هو حارسة مرمى ثالثة. لم تحصل أي من الخيارات الأخرى في مجموعة اللاعبات على وقت لعب منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو الفارق في النهاية. يبدو أن الأمر سيكون بين كيارا كيتينغ وإيلي روبوك، لكن صوفي باغالي تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما ضربت الإصابات.

وعندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب مدى تعدد استخدامات الكثير من الأعضاء الأكثر ترجيحًا في هذه التشكيلة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يكون من الصعب دائمًا تقدير أي مجموعة ستستقر عليها ويغمان. وبشكل واقعي، فإن جميع الأسس في الخط الخلفي مغطاة بالست المذكورات سابقًا، لذا فالأمر يتعلق فقط بما هي الصفات الأخرى أو ما هو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

نياف تشارلز، أنوك دينتون وتايلور هايندز يمكنهن جميعًا اللعب على اليمين أو اليسار، مع بروز بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لذلك الدور الإشكالي في الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع لوتي ووبن-موي، فقد كانت ضمن القوائم في يورو 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في صالحها، خاصة بينما تحصل على المزيد من وقت اللعب مع أرسنال.

في خط الوسط، عانت غريس كلينتون من قلة الدقائق، وكانت لديها بعض المنغصات، منذ انتقال صيفي إلى مانشستر سيتي، وهذا يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلده براون تتألق مع متصدرات الدوري الممتاز للسيدات لكنها لم ترَ بعد أن يترجم ذلك إلى الكثير من الفرص مع اللبؤات. كما أن إيريكا باركنسون، ذات الـ17 عامًا التي نالت أول استدعاء لها للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابات توون وكلينتون، قد دخلت الآن أيضًا في دائرة الحديث في تلك المنطقة.

ثم هناك فريا غودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين لإنجلترا وسط إصابات لمهاجمات أخريات، وكيرا باري، جناح باي إف سي من العمر نفسه التي حلت محل غودفري عندما انسحبت من معسكر اللبؤات في أبريل. المناطق الهجومية مزدحمة في هذا الفريق، لذا قد يكون الأمر أن الغيابات فقط هي التي تؤدي إلى إدراج أي منهما في القائمة الصيف المقبل، لكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

إجمالي اللاعبات: 32

