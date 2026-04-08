Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

""" سُلَّم تشكيلة إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027: من سيحجز مكانه في قائمة لبؤات سارينا ويغمان الصيف المقبل؟ """

""" انطلقت رسميًا حملة تأهل إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027. بدأت اللبؤات ذلك بفوز 6-1 على أوكرانيا يوم الثلاثاء، وستواصل سعيها لضمان مكان في البرازيل عند استضافة آيسلندا يوم السبت. وباعتبارهن وصيفات 2023، قلّة من لن يتوقعوا أن يحقق فريق سارينا فيغمان القدر نفسه، لكن من ستختاره المدربة لتمثيل بطلات أوروبا في أمريكا الجنوبية أقل يقينًا قليلًا. """

بالطبع، هناك الكثير من الأسماء التي يمكن للمرء أن يراهن بثقة على وجودها في تلك القائمة النهائية في يونيو المقبل. فويغمان، في نهاية المطاف، تتولى تدريب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات الآن، لذا نعرف اللاعبات اللواتي تثق بهن، وكيف تميل تشكيلاتها الأساسية إلى أن تبدو في أجواء البطولات، ونوع اللاعبة التي تريدها لتشكّل بقية قائمتها، خارج الأسماء المضمونة.

ومع ذلك، فهذا لا يعني أنه من السهل التنبؤ بقائمة اللبؤات كاملة لكأس العالم للسيدات 2027. هناك الكثير من الأسماء الجديدة التي برزت منذ حملة بطولة أوروبا الظافرة في 2025، وللأسف، هناك عدة لاعبات حاليًا خارج الحسابات بسبب إصابات طويلة الأمد.

لذا، ومع انطلاق حملة إنجلترا التأهيلية، من يبدو مضمونًا لمكان في قائمة فويغمان؟ من لديه ما يثبته خلال هذه العملية؟ ومن قد يكون في خطر الغياب؟ دع GOAL يأخذك عبر حالة مجموعة لاعبات اللبؤات قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    أقفال لا جدال فيها

    بسبب الاستقرار المحيط بلبؤات إنجلترا وبقاء ويغمان لفترة طويلة في منصبها، إضافة إلى المعلومات التي لدينا من البطولات الكبرى السابقة، هناك الكثير من اللاعبات اللواتي يمكن للمرء أن يضعهن بثقة في قائمة المسافرات على متن الطائرة إلى البرازيل الصيف المقبل - شريطة ألا تُسقط الإصابة أياً منهن.

    القائدة ليا ويليامسون هي بالتأكيد واحدة من هؤلاء، وكذلك حارسة المرمى الأساسية هانا هامبتون. ومن الأخريات اللواتي رسّخن أماكنهن في التشكيلة الأساسية لويغمان على مدار فترة ولايتها لوسي برونز، كيرا والش، جورجيا ستانواي وأليسيا روسو. سيكون من المذهل تماماً إذا لم تكن أيٌّ من هؤلاء الست مشارِكة في البرازيل.

    لورين هيمب ولورين جيمس تندرجان أيضاً ضمن هذه الفئة. كلتاهما تعرضت لإصابات هذا الموسم ولذلك لا تخطران على البال بسرعة مثل الأخريات، لكنهما لاعبتان ستُدرجهما ويغمان على الأرجح دائماً تقريباً في تشكيلتها الأساسية، وبناءً على ذلك فهما مضمونتان في القائمة الإجمالية.

    إجمالي اللاعبات: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    قادة ويغمان الآخرون

    سيكون من السهل تقديم حجة لضم عدة لاعبات في هذه المجموعة التالية ضمن الأسماء المؤكدة أعلاه، لكنهن ينزلقن إلى فئة أدنى لأنهن لسن تمامًا أساسيات لا جدال فيهن كما الأخريات. ومع ذلك، سيكون من الصادم جدًا إذا لم يتم اختيار أي من هؤلاء اللاعبات من قبل ويغمان لتمثيل اللبؤات في البرازيل، إذ أثبتن أنفسهن كلاعبات من الطراز الرفيع وقائدات مهمات على مدار فترة توليها المسؤولية.

    ومن بينهن جيس كارتر وإسمي مورغان وأليكس غرينوود، اللواتي يكنّ شبه مؤكدات للمشاركة في تشكيلات إنجلترا حاليًا، رغم أنه يمكن تدويرهن داخل وخارج التشكيلة الأساسية اعتمادًا على كيفية إعداد ويغمان لدفاعها. وتقدم الثلاث جميعًا تعددية مفيدة إلى جانب جودتهن وخبرتهن ويبدون مرشحات ليكنّ أعضاء حيويات في تشكيلة 2027.

    إيلا تون تواجه دائمًا الكثير من المنافسة على مكانها في مركز رقم 10 لكنها غالبًا ما ترتقي إلى القمة كخيار ويغمان الأول، بينما أثبتت بيث ميد وكلوي كيلي نفسيهما كعضوين مهمين للغاية في هذا الفريق، حتى وإن لم يكن ذلك من البداية في كل مباراة. وقد قدمت الثلاث جميعًا لحظات حاسمة في نجاحات إنجلترا السابقة وسيُتوقع أن يكنّ على متن الطائرة إلى البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    يتجه نحو الرواج بشكل إيجابي

    من هذه النقطة فصاعدًا، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبات في هذه الفئة يتجهن بشكل إيجابي ضمن إطار إنجلترا ومن المرجح للغاية أن يشاركن الصيف المقبل نتيجة لذلك.

    آغي بيفر-جونز هي واحدة من الأعضاء القدامى في هذه المجموعة، إذ قضت معظم الأشهر الثمانية عشر الماضية كبديلة لروسو في دور المهاجم الصريح. وقد تغيّر ذلك قليلًا مؤخرًا بسبب بروز ميشيل أجييمانغ، التي نزلت إلى الملعب قبلها عدة مرات في يورو 2025. لكن بيفر-جونز لا تزال في مرتبة عالية ضمن الترتيب العام لهذه التشكيلة الإنجليزية وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو بينما أجييمانغ خارج بسبب الإصابة.

    جيس بارك، مايا لو تيسيr ولوسيا كيندال، في الوقت نفسه، هن لاعبات قفزن إلى هذه المجموعة مؤخرًا لأن أداءهن المثير للإعجاب للغاية على مستوى الأندية تُرجم إلى فرص مع اللبؤات.

    كانت بارك واحدة من أكثر المهاجمات تألقًا في أوروبا في موسم 2025-26 وباتت الآن تبدو وكأنها لا بد أن تبدأ، وبدأت لو تيسي في الحصول على مزيد من الفرص في قلب الدفاع بعد أن كان يُنظر إليها سابقًا تقريبًا حصريًا كظهيرة يمنى، بينما كانت كيندال واحدة من نجوم الاختراق في مباريات إنجلترا الودية بعد يورو 2025.

    آخر من نذكره في هذه المجموعة هي آنا مورهاوس. ظهرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا لأول مرة مع إنجلترا في نوفمبر الماضي وكانت حضورًا ثابتًا في مجموعة حارسات المرمى على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية. وعلى عكس حارسات المرمى الأخريات في مجموعة اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن لدعم هامبتون، فقد كانت دائمًا تحصل على وقت لعب منتظم على مستوى النادي، مما يجعلها الأقل احتمالًا من الخيارات خلف هامبتون للخروج من التشكيلة.

    إذا تمكنت اللاعبات الخمس في هذه الفئة من الاستمرار على هذا النحو، فينبغي أن يتجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 كعضوات مهمات في التشكيلة، سواء كبديلات موثوقات أو كبديلات مؤثرات مفيدات.

    إجمالي اللاعبات: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    """ آخر بضعة أماكن """

    ومن الجدير بالذكر أن الفيفا أصدر لوائح كأس العالم للسيدات 2027 في أبريل، وفيها أُعلن أن حجم القائمة قد زيد إلى 26 لاعبة. وقد كان هذا شائعًا في البطولات الكبرى في كرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم يكن قد وصل بعد إلى لعبة السيدات على نطاق واسع، حيث كانت ويغمان محدودة بـ23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومع ذلك، ستتمكن من اختيار ثلاثة أسماء إضافية إذا وصلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

    ومن بين القرارات التي يجب اتخاذها عندما يتعلق الأمر بالمقاعد القليلة الأخيرة هو حارسة مرمى ثالثة. لم تحصل أي من الخيارات الأخرى في مجموعة اللاعبات على وقت لعب منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو الفارق في النهاية. يبدو أن الأمر سيكون بين كيارا كيتينغ وإيلي روبوك، لكن صوفي باغالي تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما ضربت الإصابات.

    وعندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب مدى تعدد استخدامات الكثير من الأعضاء الأكثر ترجيحًا في هذه التشكيلة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يكون من الصعب دائمًا تقدير أي مجموعة ستستقر عليها ويغمان. وبشكل واقعي، فإن جميع الأسس في الخط الخلفي مغطاة بالست المذكورات سابقًا، لذا فالأمر يتعلق فقط بما هي الصفات الأخرى أو ما هو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

    نياف تشارلز، أنوك دينتون وتايلور هايندز يمكنهن جميعًا اللعب على اليمين أو اليسار، مع بروز بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لذلك الدور الإشكالي في الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع لوتي ووبن-موي، فقد كانت ضمن القوائم في يورو 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في صالحها، خاصة بينما تحصل على المزيد من وقت اللعب مع أرسنال.

    في خط الوسط، عانت غريس كلينتون من قلة الدقائق، وكانت لديها بعض المنغصات، منذ انتقال صيفي إلى مانشستر سيتي، وهذا يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلده براون تتألق مع متصدرات الدوري الممتاز للسيدات لكنها لم ترَ بعد أن يترجم ذلك إلى الكثير من الفرص مع اللبؤات. كما أن إيريكا باركنسون، ذات الـ17 عامًا التي نالت أول استدعاء لها للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابات توون وكلينتون، قد دخلت الآن أيضًا في دائرة الحديث في تلك المنطقة.

    ثم هناك فريا غودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين لإنجلترا وسط إصابات لمهاجمات أخريات، وكيرا باري، جناح باي إف سي من العمر نفسه التي حلت محل غودفري عندما انسحبت من معسكر اللبؤات في أبريل. المناطق الهجومية مزدحمة في هذا الفريق، لذا قد يكون الأمر أن الغيابات فقط هي التي تؤدي إلى إدراج أي منهما في القائمة الصيف المقبل، لكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

    إجمالي اللاعبات: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    الغرباء

    هل يمكن لأي شخص آخر أن يكون ضمن الخيارات؟ هذا ليس مستحيلاً. فويغمان ليست غريبة عن استدعاء اللاعبات من خارج الحسابات، بعد كل شيء. لقد اصطحبت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهية غياب نجمة مان سيتي عن منتخب إنجلترا لمدة ثماني سنوات، كما أعادت نيكيتا باريس العام الماضي بعد أن قضت المهاجمة أكثر من عامين خارج التفضيل، رغم أنها لم تدخل القائمة النهائية ليورو 2025 في النهاية.

    إذن، من الذي يمكن أن يسير على خطاهن ويدخل هذه القائمة الإنجليزية على ما يبدو من العدم، إذا كانت هناك حاجة إليهن؟

    ميلي تيرنر ولوسي باركر كلتاهما من اللاعبات المنتظمات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL) وقد كانتا على هامش قائمة اللبؤات تحت قيادة ويغمان، ومن المرجح أن تكونا التاليتين في ترتيب الأفضلية إذا ما ضربت الإصابات مجموعة قلب الدفاع.

    في خط الوسط، روبي مايس ومايزي سيموندز كلتاهما موهبتان شابتان تلقتا استدعاءات للمنتخب الأول وتشاركان بانتظام على مستوى الأندية وكذلك مع منتخب إنجلترا تحت 23 عاماً. وقد لجأت ويغمان بانتظام إلى منتخب تحت 23 عاماً لاستكمال قائمتها عندما كان الآخرون غائبين، وكذلك عندما تكون اللاعبات الشابات قد استحققن فرصة القيام بخطوة الصعود.

    مرة أخرى، كما هي الأمور حالياً، سيكون من غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في 2027. في الواقع، باركر وسيموندز بلا مباريات دولية رغم وجودهما في قوائم المنتخب الأول، وتيرنر ومايس لديهما مباراة دولية واحدة لكل منهما. لكن جميعهن أظهرن جودتهن في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وقد كنّ ضمن الأجواء، وقد تتغير حالتا مايس وسيموندز على وجه الخصوص، نظراً لأن كلتيهما لا تزالان صغيرتين جداً وقد تحققان قفزات كبيرة إلى الأمام بين الآن والصيف المقبل.

    إجمالي اللاعبات: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    نساء منسيات

    خلال أربع سنوات ونصف من قيادتها لهذا الفريق، منحت ويغمان المشاركات الدولية لـ48 لاعبة مختلفة. ستٌّ منهن اعتزلن منذ ذلك الحين، لكن لا تزال هناك الكثير من الأسماء التي ما زالت تلعب، وبعضهن الآن في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية، وكانت المدربة الحالية لمنتخب «اللبؤات» قد وضعتْهن ضمن حساباتها لإنجلترا في مرحلةٍ ما أو أخرى على مدار فترة ولايتها.

    الكثير منهن لاعبات أكبر سنًا تمّت إزاحتهن لاحقًا من التشكيلة لصالح مواهب أصغر سنًا، مثل Coombs وParris وBethany England وJordan Nobbs. وفي أماكن أخرى، لم تستحوذ لا Katie Zelem ولا Gabby George حقًا على اهتمام ويغمان عندما شاركتا في المعسكرات، رغم اللعب في مراكز كانت بحاجة إلى شغلها في التشكيلة.

    هناك أيضًا لاعبتان شابتان ضمن هذه الفئة، لم تنجحا تمامًا في مواصلة التطور بعد اقتحام تشكيلة إنجلترا. لم تتلقَّ Ebony Salmon استدعاءً منذ فبراير 2023، بعدما عانت من صعوبة التسجيل بانتظام على مرّ السنوات. أما Katie Robinson، فبدت في الوقت نفسه مفضلة حقيقية لدى ويغمان، بل وحصلت على مكان في قائمة كأس العالم للسيدات 2023، متجهة إلى أستراليا كأصغر لاعبة في «اللبؤات»، بعمر 20 عامًا. ومع ذلك، لم تشارك مع الفريق الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، رغم كونها لاعبة منتظمة مع منتخب تحت 23 عامًا لفترة طويلة بعد تلك النقطة.

    إجمالي اللاعبات: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    المتغيبون على المدى الطويل

    ما يعكّر صفو هذا التوقع هو حفنة من الغائبين على المدى الطويل الذين سيعودون إلى اللعب قبل وقت طويل من انطلاق كأس العالم 2027، ما يجعلهم لا يزالون بقوة في دائرة المنافسة على مقعد في الطائرة، لكن من الصعب وضعهم الآن بسبب أوضاعهم.

    من بينهم، تُعد أجييمانغ الأرجح لدخول التشكيلة الصيف المقبل. كانت المهاجمة اكتشافاً في 2025، إذ اقتحمت المشهد بهدف بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع اللبؤات كجزء من اندفاعة متأخرة إلى تشكيلة اليورو. في سويسرا، سجلت هدفين في الأدوار الإقصائية وسُمّيت أفضل لاعبة شابة في البطولة، قبل أن تتعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. لكنها ستعود لاحقاً هذا العام، وستأمل أن تواصل من حيث توقفت وأن تعزز خيارات ويغمان في مركز المهاجم الصريح.

    هناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذه التشكيلة تم تهميشهن بسبب إصابات في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي غابت منذ ديسمبر 2025، لديها ست مباريات دولية؛ والمراهقة كاتي ريد لم تخض بعد أول مباراة دولية لها مع المنتخب الأول لكنها كانت واحدة من أكثر قلبات الدفاع تألقاً في البلاد عندما تلقت أول استدعاء لها إلى اللبؤات في نوفمبر، قبل أيام من خبر إصابتها؛ وإيلا موريس جرى استدعاؤها كحل محتمل لنقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبيل يورو 2025، لكنها تعرضت لمشكلتها في الركبة في ذلك المعسكر نفسه. عادت موريس إلى اللعب في أوائل أبريل ولديها متسع من الوقت للعودة إلى دائرة المنافسة الآن.

    ميسي بو كيرنز غائبة أخرى. في البداية، كان ذلك لأسباب أكثر سعادة بكثير. أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، والمقرر في سبتمبر. ومع ذلك، في نهاية مارس، كشفت أنها فقدت الطفل بشكل مفجع. كانت كيرنز على قائمة الاحتياط ليورو 2025 ولعبت في مباراتين وديتين لإنجلترا في نهاية العام، وحصلت على فرص قبل أمثال بليندكيلده براون وكلينتون.

    الإجمالي: 49

