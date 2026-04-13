Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

جدول بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات لعام 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب السيدات الأمريكي

دليل كامل لعام الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شيبيليفز والمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية أولمبية، مُرسلةً رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لذا كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة. الآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على كأس العالم.

لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    """ ما هي المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات في عام 2026؟ """

    افتتح المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، حيث استقبل كلًا من باراغواي وتشيلي وقدم عرضين مهيمنين لبدء عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على تشيلي على وجه الخصوص الأنظار، إذ تحقق بتشكيلة هي الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعزز فريق هايز ذلك في مارس، محققًا لقب كأس شيبيليفز للمرة الثامنة بفضل الانتصارات على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات أي هدف خلال البطولة أيضًا.

  • """ ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟ """

    لدى اتحاد كرة القدم الأمريكي ثلاث مباريات رسمية أخرى على جدول منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات لعام 2026، بدءًا من ثلاثية مباريات ضد اليابان في أبريل ستشهد إقامة المباريات في سان خوسيه وسياتل وكوميرس سيتي.

    ستتبع ذلك ثلاث فترات توقف دولية رسمية، بما في ذلك نافذة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF W. ستتأهل أفضل أربعة فرق في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مكانين إضافيين في بطولة الملحق القاري أيضًا متاحين.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات (USWNT) هي نفسها الخاصة بمنتخب الرجال وهي موزعة عبر عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك الحقوق Warner Bros وDiscovery Sports، مع بث كل مباراة مباشرة على Peacock وMax (سابقًا HBO Max). كما يتم عرض ما يقرب من 50 في المئة من المباريات مباشرة عبر قنوات TNT Sports.

    قنوات Turner متاحة عبر خدمات البث مثل Sling TV وDirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، الحقوق حاليًا لدى Telemundo Deportes، التي تبث المباريات على Peacock وTelemundo وUniverso.

  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2.30pm بتوقيت المحيط الهادئ / 5.30pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 6-0 باراغوايوديةDignity Health Sports Park, Carson
    27 يناير7pm بتوقيت المحيط الهادئ / 10pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 5-0 تشيليوديةHarder Stadium, Santa Barbara
    1 مارس2pm بتوقيت المحيط الهادئ / 5pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 مارس3:45pm بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كنداكأس SheBelievesScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 مارس12:30pm بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كولومبياكأس SheBelievesSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 أبريل2.30pm بتوقيت المحيط الهادئ / 5.30pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-1 اليابانوديةPayPal Park, San Jose
    15 أبريل7pm بتوقيت المحيط الهادئ / 10pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابانوديةLumen Field, Seattle
    18 أبريل6pm بتوقيت المحيط الهادئ / 9pm بالتوقيت الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابانوديةDick's Sporting Goods Park, Commerce City

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.

