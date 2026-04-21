Catarina Macario USWNT vs China
Ameé Ruszkai

جدول بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم النسائية لعام 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة للسيدات

دليل كامل لعام منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شيبيليفز والمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، مع إحداث إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية الأولمبياد، مُرسلةً رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لقد كان من دواعي سرور الأمة رؤية الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة، إذن. الآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على كأس العالم.

لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات، ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  Jameese Joseph and Croix Bethune

    ما هي المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات في عام 2026؟

    افتتح منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، مستضيفًا كلًا من باراغواي وتشيلي وقدم عرضين مهيمنين لبدء عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على تشيلي على وجه الخصوص الأنظار، إذ تحقق بتشكيلة هي الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعزز فريق هايز ذلك في مارس، محققًا لقب كأس شيبيليفز للمرة الثامنة بفضل الانتصارات على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات أي هدف خلال البطولة أيضًا.

    وجاءت أول خسارة في عام 2026 في أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مباريات منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات المكونة من ثلاث مباريات ضد اليابان، لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك الفترة الدولية، فضلًا عن الكثير من المعلومات بعد مواجهة أحد أفضل الفرق في اللعبة.

  ما الذي يتضمنه جدول المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    لم يتواصل اتحاد كرة القدم الأمريكي بعد بشأن مباريات ودية إضافية للمنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026. ستأتي ثلاث فترات توقف دولية رسمية أخرى، بما في ذلك نافذة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة كونكاكاف W. ستتأهل الفرق الأربعة الأولى في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مكانين إضافيين في بطولة الملحق بين القارات أيضًا متاحين. وهذا يعني أن المنتخب الأمريكي للسيدات يحتاج فقط إلى الفوز بمباراة واحدة، ضد السلفادور، لحجز تلك التذكرة إلى البرازيل.

    ستقام نصف نهائي تلك البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، على أن تتبعها في اليوم التالي مباريات التأهل لملحق كأس العالم بين الاتحادات القارية قبل أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التأهل جميعها في ملعب Texas Health Mansfield Stadium، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب Shell Energy Stadium في هيوستن.

  Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNT

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات (USWNT) هي نفسها الخاصة بمنتخب الرجال، وهي موزعة عبر عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك الحقوق شركة وارنر براذرز وDiscovery Sports، مع بث كل مباراة مباشرة على Peacock وMax (سابقًا HBO Max). كما يتم عرض ما يقرب من 50 في المئة من المباريات مباشرة عبر قنوات TNT Sports.

    قنوات Turner متاحة عبر خدمات البث مثل Sling TV وDirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، الحقوق حاليًا لدى Telemundo Deportes، التي تبث المباريات على Peacock وTelemundo وUniverso.

  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2.30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5.30 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 6-0 باراغوايوديةDignity Health Sports Park، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 5-0 تشيليوديةHarder Stadium، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 2-0 الأرجنتينكأس SheBelievesGeodis Park، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 1-0 كنداكأس SheBelievesScottsMiracle-Gro Field، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 1-0 كولومبياكأس SheBelievesSports Illustrated Stadium، هاريسون
    11 أبريل2.30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5.30 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 2-1 اليابانوديةPayPal Park، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 0-1 اليابانوديةLumen Field، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بالتوقيت الشرقيUSWNT 3-0 اليابانوديةDick's Sporting Goods Park، Commerce City
    27 نوفمبرسيُحدد لاحقًاUSWNT ضد السلفادوربطولة كونكاكاف للسيداتTexas Health Mansfield Stadium، مانسفيلد

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.

