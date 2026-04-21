Catarina Macario USWNT vs China
Ameé Ruszkai

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات لعام 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب السيدات الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية
بطولة كاس شيبليفز للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس SheBelieves والمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية الأولمبياد، مُرسلةً رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لذا كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة. الآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على كأس العالم.

لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

    ما هي المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    افتتح منتخب الولايات المتحدة للسيدات لكرة القدم عامه في يناير بمباراتين وديتين، مستضيفًا كلًا من باراغواي وتشيلي، وقدم عرضين مهيمنين لبدء عام 2026 بصورة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على تشيلي على وجه الخصوص الأنظار، إذ تحقق بتشكيلة هي الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعزز فريق هايز ذلك في مارس، محققًا لقب كأس شيبيليفز للمرة الثامنة بفضل الانتصارات على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل منتخب الولايات المتحدة للسيدات أي هدف خلال البطولة أيضًا.

    وجاءت الخسارة الأولى في عام 2026 في أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات المكونة من ثلاث مباريات ضد اليابان، لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك النافذة الدولية، فضلًا عن الكثير من المعلومات بعد مواجهة أحد أفضل الفرق في اللعبة.

  ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    سيلعب منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات (USWNT) أولى مبارياته هذا العام خارج أرضه في يونيو عندما يسافر إلى البرازيل لمواجهة مستضيفات كأس العالم للسيدات 2027 مرتين. التقى الطرفان آخر مرة في النهائي الأولمبي عام 2024، عندما فازت الولايات المتحدة 1-0. إن اللعب ضد السيليساو مرة أخرى لن يكون اختبارًا رائعًا لفريق هايز فحسب، بل سيمنح اللاعبات أيضًا فرصة لتجربة الظروف في البرازيل قرب الصيف، قبل بطولة العام المقبل.

    ستتبع ذلك فترتان رسميتان إضافيتان للتوقف الدولي، بما في ذلك نافذة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF W. ستتأهل أفضل أربعة فرق في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مكانين إضافيين في بطولة الملحق بين القارات أيضًا متاحين. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات يحتاج فقط إلى الفوز بمباراة واحدة، ضد السلفادور، لحجز تذكرته إلى البرازيل.

    ستقام نصف نهائي البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، على أن تليها في اليوم التالي مباريات التأهل لملحق كأس العالم بين الاتحادات القارية قبل مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التأهل جميعها في ملعب Texas Health Mansfield Stadium، على أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب Shell Energy Stadium في هيوستن.

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات هي نفسها الخاصة بمنتخب الرجال وهي موزعة عبر عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تُحتفظ الحقوق لدى وارنر براذرز وديسكفري سبورتس، مع بث كل مباراة مباشرة على Peacock وMax (سابقًا HBO Max). كما يتم عرض ما يقرب من 50 في المئة من المباريات مباشرة عبر قنوات TNT Sports.

    قنوات Turner متاحة عبر خدمات البث مثل Sling TV وDirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، الحقوق حاليًا لدى Telemundo Deportes، التي تبث المباريات على Peacock وTelemundo وUniverso.

    اعرف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات هنا.

    شاهد منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات مباشرة على Peacock
  مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2.30pm PT / 5.30pm ETUSWNT 6-0 باراغوايوديةDignity Health Sports Park, Carson
    27 يناير7pm PT / 10pm ETUSWNT 5-0 تشيليوديةHarder Stadium, Santa Barbara
    1 مارس2pm PT / 5pm ETUSWNT 2-0 الأرجنتينكأس SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 مارس3:45pm PT / 6:45pm ETUSWNT 1-0 كنداكأس SheBelievesScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 مارس12:30pm PT / 3:30pm ETUSWNT 1-0 كولومبياكأس SheBelievesSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 أبريل2.30pm PT / 5.30pm ETUSWNT 2-1 اليابانوديةPayPal Park, San Jose
    15 أبريل7pm PT / 10pm ETUSWNT 0-1 اليابانوديةLumen Field, Seattle
    18 أبريل6pm PT / 9pm ETUSWNT 3-0 اليابانوديةDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 يونيو2.30pm PT / 5.30pm ETالبرازيل ضد USWNTوديةNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 يونيو5.30pm PT / 8.30pm ETالبرازيل ضد USWNTوديةArena Castelao, Fortaleza
    27 نوفمبرسيتم تأكيده لاحقًاUSWNT ضد السلفادوربطولة CONCACAF WTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.

