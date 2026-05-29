""" تصنيفات القوة للكرة الذهبية 2026: هاري كين في الصدارة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بينما يضع عثمان ديمبيلي وديكلان رايس وغيرهما نصب أعينهم أكبر جائزة في أوروبا """

""" مع افتراض اختفاء احتكار ليونيل ميسي-كريستيانو رونالدو في مرآة الرؤية الخلفية، لم تبدُ المعركة على الكرة الذهبية بهذه الدرجة من الانفتاح منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ الآن عدد لا يُحصى من اللاعبين كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية يمكن أن تقدمها كرة القدم. برز عثمان ديمبيلي من مسيرة ابتُليت بالإصابات وعدم الثبات ليفوز بالكرة الذهبية في 2025، وهو ضمن مجموعة مزدحمة من المرشحين بعد عام واحد. """

ضمن ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل مستوياته التي ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية له، ومن المرجح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهو أيضًا عام كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية سيتم أخذها في الاعتبار، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم بل يتركون أيضًا انطباعًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، لكن مع اقتراب الموسم الأوروبي من بلوغ ذروته عندما يواجه باريس سان جيرمان أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبع المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر...

التحديث السابق: 7 مايو 2026.

    20 """ جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ↔️ """

    في 2025-26: 21 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    كان موسمًا متقلبًا لجوليان ألفاريز، الذي بدأ بداية سريعة مع أتلتيكو مدريد، بما في ذلك تسجيله ثنائية للمساعدة في إسقاط ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، ما يعني أن محاولة أخرى للفوز بالكرة الذهبية بدت بعيدة المنال.

    تغير كل ذلك بفضل أدائه إلى حد كبير في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. سجل ألفاريز ستة أهداف في ثماني مباريات مع وصول أتلتي إلى نصف النهائي، بما في ذلك ركلة حرة مذهلة ضد برشلونة في كامب نو ذكّرت العالم بقدراته. إن عدم الحصول على مكان في النهائي، وكذلك الهزيمة في نهائي كأس ملك إسبانيا، قد وجه بالفعل ضربة قاصمة لآمال ألفاريز في المنافسة على الكرة الذهبية، حتى لو قاد مرة أخرى خط الهجوم للأرجنتين في كأس العالم هذا الصيف.

    19""" بيدري (برشلونة) ↔️ """

    في 2025-26: أربعة أهداف، 12 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري واحدًا من أكثر لاعبي خط الوسط إتقانًا في اللعبة رغم أنه لم يتجاوز لتوّه سن 23 عامًا، مع أن برشلونة لا يستطيع أن يعمل حقًا إلا عندما يكون مايسترو وسط الملعب متاحًا. لم يكن ذلك هو الحال دائمًا هذا الموسم، إذ بدأت مشكلات الإصابة تعاود إزعاج بيدري. لكن عندما كان لائقًا، كان هناك عدد قليل من اللاعبين الأفضل في الدوري الإسباني.

    نجح فريق هانسي فليك في الدفاع عن لقبه المحلي، لكن آمالهم في دوري أبطال أوروبا انتهت بعد خروجهم من دور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري عضوًا أساسيًا في تشكيلة إسبانيا بينما يذهبون بحثًا عن مجد كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على الكرة الذهبية قد تلاشى تقريبًا.

    18""" فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) ⬇️ """

    في 2025-26: 23 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائسًا عندما تعلق الأمر بمستوياته مع ريال مدريد، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف في الدوري الإسباني على مدار السنة التقويمية بينما تعثرت جولة انتقامه للكرة الذهبية. ومع ذلك، كما يقول المثل القديم، المستوى مؤقت لكن الفئة دائمة، وأظهر فيني أنه لا يزال قادرًا على أن يكون حاسمًا خلال فترة تألق لافتة لافتتاح 2026 تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

    عودة موهبة فلامنغو السابقة إلى أفضل مستوياته لم تكن كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، بينما سجله البائس مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم. وبناءً على ذلك، فإن ترشيحًا للكرة الذهبية هو تقريبًا أقصى ما يمكنه أن يأمله الآن.

    17 """ لاوتارو مارتينيز (إنتر) ⬆️ """

    في 2025-26: 26 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإيطالي & كأس إيطاليا.

    على الرغم من أنهم أُقصوا بشكل مُحرج من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، فإن إنتر لا يزال قد استمتع بموسم ناجح، إذ حسم النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي قبل أن يظفروا في نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء ذلك النجاح.

    أنهى الموسم متقدمًا بثلاثة أهداف كأفضل هداف في الدرجة الأولى الإيطالية، وسيكون لاوتارو مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن كأس العالم هذا الصيف. وبعد أن تخلص من عبء البطولة الكبرى بتألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو وقت ابن الـ28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    16""" رافينيا (برشلونة) ⬇️ """

    في 2025-26: 21 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان إنهاء رافينيا في المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 عارًا بالنظر إلى الأرقام الهجومية السخيفة إلى حد ما التي سجلها مع برشلونة. وكان لديهم وجهة نظر أيضًا، وبدا أن البرازيلي كان حريصًا على إعادة نفسه بين المرشحين بعد تخلصه من مشكلة مزعجة في أوتار الركبة عطلت تقدمه خلال الأشهر الافتتاحية من الموسم.

    قدم عروضًا حاسمة للفوز بالمباريات ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، ليعاني بعد ذلك من إصابة أخرى ثبت أنها مكلفة من حيث آمال برشلونة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد القادة للبرازيل في كأس العالم، حيث أظهر السيليساو تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

    15 """ بوكايو ساكا (أرسنال) ⬆️ """

    في 2025-26: 13 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    بسبب كل من المستوى واللياقة البدنية، لم يكن هذا موسمًا كلاسيكيًا لبوكايو ساكا. ومع ذلك، هناك الآن فرصة حقيقية لأن ينتهي بأكثر طريقة لا تُنسى لجناح أرسنال مع ابتعاد المدفعجية 90 دقيقة عن إكمال ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز-دوري أبطال أوروبا.

    عودة ساكا إلى التشكيلة أشعلت أرسنال لتقديم أفضل أداء لهم منذ أسابيع ضد فولهام في أوائل مايو حيث انتزعوا مجددًا السيطرة على سباق اللقب قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي بعد ذلك الهدف الذي حجز مكان المدفعجية في أكبر مباراة في كرة القدم الأوروبية في 30 مايو في بودابست. أضف إلى ذلك أن ساكا سيكون بالتأكيد لاعبًا أساسيًا رئيسيًا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذا الصيف، وقد تكون حملته للكرة الذهبية قد بدأت للتو.

    14 """ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ↔️ """

    في 2025-26: 12 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة.

    مع تأمين الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعه كل من جائزتي FWA لاعب العام وجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثبت برونو فيرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي جعل مانشستر يونايتد يعمل. إذا كان بإمكانه الآن الاستمتاع بكأس عالم قوية مع البرتغال، فإن ترشيح الكرة الذهبية سيكون بالتأكيد من نصيبه.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرًا آخر تمامًا. مع عدم مشاركة يونايتد في أوروبا وبدون لقب يُظهرونه مقابل جهودهم، كان على فيرنانديز أن يكون قد استمتع بحملة استثنائية حقًا ليضع نفسه في دائرة المنافسة بين أبرز المرشحين. على قدر ما كان جيدًا، لم يصل إلى ذلك المستوى.

    13""" كريستيانو رونالدو (النصر) ↔️ """

    في 2025-26: 35 هدفًا، ست تمريرات حاسمة. فاز بدوري المحترفين السعودي.

    رجل واحد فقط، السير ستانلي ماثيوز، سبق له أن فاز بالكرة الذهبية بعمر 40 عامًا أو أكثر، وانضمام كريستيانو رونالدو إلى ذلك النادي الحصري قد يبدو بعيد المنال لأولئك الذين لا يزال تركيزهم منصبًا على اللعبة الأوروبية. ومع ذلك، واصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وأخيرًا أنهى صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط إذ، بعد تعثر في منتصف الموسم، فاز النصر بلقب دوري المحترفين.

    سجل رونالدو بمعدل يقارب هدفًا في كل مباراة لصالح أبطال السعودية الجدد، ومع منح الفيفا له مهلة حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود الخط مرة أخرى لمنتخب البرتغال الذي سيُعجب بحظوظه في الذهاب حتى النهاية بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا أضاف رونالدو نجاحًا دوليًا إلى ما تذوقه على مستوى الأندية، فقد لا يمكن حرمانه على الأقل من مكان على منصة التتويج...

    12""" ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ↔️ """

    في 2025-26: 36 هدفًا، 26 تمريرة حاسمة. فاز بكأس MLS.

    لم يكن يستطيع، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي حتى لجائزة الكرة الذهبية أصبحت وراءنا، لكن بعد قيادته إنتر ميامي إلى أول كأس MLS في تاريخه ومع كون الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز ثماني مرات نفسه مجددًا في سباق الكرة الذهبية مع حلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في فئة خاصة في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في MLS للمرة الثانية على التوالي إذ قدّم ستة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في الأدوار الإقصائية وحدها، وبالتأكيد سيؤخذ ذلك النجاح على مستوى النادي في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين على الدفاع عن تاجها العالمي في أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من كل الموهبة من حوله، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يسميه الآن وطنه سيُنسب على الأرجح إليه إلى حد كبير مرة أخرى.

    11""" إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬇️ """

    في 2025-26: 51 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية، دخل إيرلينغ هالاند في "وضع المُدمِّر" لبدء حملة 2025-26، ليصبح بمثابة كبش اقتحام رجل واحد لمانشستر سيتي بينما كانوا يهدفون إلى إعادة ترسيخ أنفسهم كمنافسين على أكبر الجوائز. هددت فترة جفاف لاحقة في بداية 2026 بإفساد فرص هالاند في الكرة الذهبية وكذلك آمال سيتي في الألقاب بينما خرجوا من دوري أبطال أوروبا، لكنهم ارتدوا بالفعل، ففازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو بينما دفعوا أرسنال حتى النهاية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وهكذا، وبينما فشل هالاند في حصد أكبر الألقاب المتاحة له، فقد تعززت حظوظه بفضل أول تأهل للنرويج إلى كأس العالم منذ 1998، وهو ما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى. لا يعد الإسكندنافيون أكثر من حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستخدم المسرح العالمي لتذكير المصوتين بما هو قادر عليه.

    10""" غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️ """

    في 2025-26: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 29 شباك نظيفة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال في العصر الحديث أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز الدولي البرازيلي كأحد أخطر أسلحة الكرات الثابتة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نادرًا ما كان أسلوبه البدني في الدفاع رائجًا خلال العقدين الماضيين كما هو عليه الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال أنيقًا كما كان دائمًا، يمكن الآن اعتبار غابرييل الأكثر أهمية من ثنائي قلب دفاع أرسنال، وإذا تمكن من تقديم لحظة لا تُنسى أخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن كأس عالم قوية مع السيليساو ينبغي أن تكون كافية لتثبيت مكانه بين المرشحين للكرة الذهبية.

    9""" لويس دياز (بايرن ميونخ) ⬇️ """

    في 2025-26: 28 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا DFB-Pokal وكأس السوبر الألماني DFL-Supercup.

    قد يُعذر مشجعو ليفربول لتساؤلهم عمّا إذا كان موسمهم قد يكون أكثر نجاحًا بكثير لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد الاستخدامات دورًا مهمًا في تتويج الريدز بلقب 2024-25، لكن رغبته في تحدٍ جديد دفعتهم لقبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونخ من أجل الدولي الكولومبي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعدما كوّن تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم الماضي مذهلة، بينما من المؤكد أن عروضه المثيرة في دوري أبطال أوروبا قد لفتت أنظار مصوّتي الكرة الذهبية، حتى لو أن بايرن في النهاية أخفق مجددًا في أوروبا. وعندما تأخذ في الحسبان أن دياز سيلعب أيضًا في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُرشَّح كحصان أسود، فإن لديه كل المقومات ليكون منافسًا على الكرة الذهبية.

    8""" فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    في 2025-26: سبعة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    لقد قطع فيتينيا شوطاً طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في وولفرهامبتون قبل خمس سنوات إلى إنهاء عام 2025 على منصة التتويج للكرة الذهبية، ويُنظر الآن إلى الديكتاتور-القائد في باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط على هذا الكوكب. وبالتأكيد، لقد لعب بهذه الطريقة طوال جزء كبير من الموسم، بل وأضاف أيضاً المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه بينما شق فريق لويس إنريكي طريقه مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وسيشكل فيتينيا أيضاً جزءاً من تشكيلة البرتغال هذا الصيف التي، بعد الفوز بدوري الأمم 2025، لديها إيمان حقيقي بأنها تستطيع الظفر بكأس العالم. وإذا فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يكون رجلهم في الوسط قد لعب دوراً هائلاً.

    7""" خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ↔️ """

    في 2025-26: 22 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية من فيفا.

    إذا كنا سنتوج اللاعب الأبرز في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيكون متفوقًا بفارق كبير على الجميع تقريبًا. أصبح جناح باريس سان جيرمان أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع في سبع مباريات إقصائية متتالية، مع تضمّن ذلك بعض الأهداف المذهلة، بينما شقّ حامل اللقب طريقه إلى نهائي آخر.

    لكن مستوى كفاراتسخيليا طوال الموسم لم يصل إلى تلك القمم نفسها، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يهدد بوضع سقف للمكان الذي يمكن أن ينهي فيه في الحساب النهائي للكرة الذهبية. لا يزال هناك طريق على الأقل إلى منصة التتويج للرجل الذي يطلقون عليه 'كفارادونا'، وبالكاد يمكنه أن يفعل المزيد لضمان وصوله إلى هناك.

    6""" كيليان مبابي (ريال مدريد) ↔️ """

    في 2025-26: 48 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    هل هذا هو العام الذي يمسك فيه كيليان مبابي أخيرًا بالكرة الذهبية؟ تقريبًا منذ اللحظة التي برز فيها كمراهق في موناكو، تم تنصيب المهاجم كفائز مستقبلي بالكرة الذهبية. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة منصة التتويج.

    طوال معظم الموسم، لم يكن بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء ذلك الانتظار، إذ حمل مبابي ريال مدريد المتعثر، إلى حد أنه تعرض لإصابة في الركبة كافح للتعافي منها بالكامل بينما كانت آمال لوس بلانكوس في إنهاء الموسم بلقب تتلاشى تدريجيًا. ومع ذلك، يميل مبابي إلى تقديم أفضل مستوياته في كؤوس العالم، لذا توقّع أن يواصل قائد فرنسا المشوار حتى النهاية في سباق الكرة الذهبية حتى بعد أن انتهت حملته مع ناديه بخيبة أمل.

    5 """ مايكل أوليس (بايرن ميونخ) ↔️ """

    في 2025-26: 23 هدفًا، 33 تمريرة حاسمة. فاز بالبوندسليغا، وكأس ألمانيا DFB-Pokal وكأس السوبر الألماني DFL-Supercup.

    أي شخص توقّع أن مايكل أوليس سيعاني في القيام بالخطوة إلى الأمام من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ كان مخطئًا تمامًا، إذ إن الجناح قد قدّم ما يقرب من عامين من العروض الرائعة مع أبطال البوندسليغا. وبقدر ما هو قادر على التسجيل، فهو قادر أيضًا على صناعة الأهداف للآخرين، وقد تطوّر ابن الـ24 عامًا ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي الخط الأمامي رهبةً في الدرجة الأولى الألمانية، مع ترك بصمته أيضًا في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، الذين أرهقهم لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يختتم المواجهة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت عروض أوليس مع ناديه في تثبيت مكان أساسي له في تشكيلة فرنسا رغم المنافسة الشديدة على المراكز. وبناءً على ذلك، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة لأحد المرشحين لرفع الكأس.

    4""" لامين يامال (برشلونة) ⬇️ """

    في 2025-26: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإسباني & كأس السوبر الإسباني.

    المرشح المفضل للكرة الذهبية لدى شركات المراهنات قبل انطلاق الموسم، لامين يامال يسير على الطريق الصحيح ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في 2026 لتحقيق ذلك! أداء المراهق في برشلونة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي جعله يظهر في نظر كثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حلوله وصيفًا خلف ديمبيلي في التصويت دليلًا على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى تقديم لحظات أكثر حسماً في أكبر المباريات، بينما توجد مخاوف من أن عدد المباريات التي لعبها في سن صغيرة جدًا يؤدي إلى زيادة في مشكلات الإصابات التي أنهت حملته مبكرًا في نهاية المطاف ومن المقرر أن تبعده عن مباريات افتتاح كأس العالم. ينبغي أن يعود يامال متاحًا لإسبانيا قبل الأدوار الإقصائية في أمريكا الشمالية بوقت طويل، وإذا تمكن من إضاءة بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد لا يزال قادرًا على العودة إلى دياره بالكرة الذهبية.

    3 """ ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️ """

    في 2025-26: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    أعلن ديكلان رايس نفسه كأحد نخبة لاعبي خط الوسط في العالم من خلال أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد انتقل لاعب أرسنال من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين. كان رايس أحد أهم لاعبي المدفعجية بينما حصدوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيكون الآن مفتاحًا لسعيهم نحو تحقيق أول انتصار على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

    انطلاقات رايس القوية، ومساهماته الدفاعية، وإرسالاته من الكرات الثابتة تعني أن المباريات نادرًا ما تمر من دونه، بينما هو أيضًا لاعب أساسي مؤكد لمنتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل الذي يبدو قادرًا على إنهاء 60 عامًا من الألم بالفوز بكأس العالم 2026.

    2 """ عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    في 2025-26: 19 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    حدّت الإصابات من التأثير الذي كان ديمبيلي قادرًا على إحداثه في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، ما يعني أن دفاعه عن لقب الكرة الذهبية بدا خارج الحسابات. ومع ذلك، منذ عودته إلى كامل لياقته، فرض نفسه مجددًا ضمن دائرة الترشيحات عبر استعادة أفضل مستوياته، ولا سيما من خلال عروض حاسمة حسمت المباريات ضد كل من ليفربول وبايرن ميونخ في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

    بات فريق لويس إنريكي الآن على بُعد فوز واحد من تكرار تتويجه الأوروبي من الموسم الماضي، بينما من المتوقع أن يكون ديمبيلي عنصرًا أساسيًا في منتخب فرنسا الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وبالتالي، ورغم أن مستوياته الفردية لم تبلغ باستمرار قمم 2024-25، فإن ديمبيلي عاد بقوة إلى المنافسة على كرة ذهبية أخرى.

    1 """ هاري كين (بايرن ميونخ) ↔️ """

    في 2025-26: 65 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا & وكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين تقديرًا كاملًا، لكن الآن بعد أن تخلّص من عبء لقبٍ كان كثيرون يستخدمونه لضربه به على مرّ السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونخ كرجلٍ في مهمة، مصممًا تمامًا على إظهار أنه يستحق أيضًا الاعتراف الفردي بينما يواصل التسجيل بمعدلٍ لافت.

    إلى جانب تسجيله جبالًا من الأهداف، أظهر كين لعبه الشامل بتأثيرٍ مدمّر لصالح أبطال البوندسليغا، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فقد تأتيه المزيد من الألقاب قبل انتهاء الصيف. جماهير إنجلترا تصلّي ألا ينفد نفس قائدهم مرة أخرى في كأس العالم، مع كون كين مفتاحًا لآمال الأسود الثلاثة في إنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود لتحقيق لقبٍ كبير على المستوى الدولي.

