ضمن ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل مستوياته التي ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية له، ومن المرجح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهو أيضًا عام كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية سيتم أخذها في الاعتبار، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم بل يتركون أيضًا انطباعًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، لكن مع اقتراب الموسم الأوروبي من بلوغ ذروته عندما يواجه باريس سان جيرمان أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبع المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر...

التحديث السابق: 7 مايو 2026.

