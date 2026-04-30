Goal.com
مباشر
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

""" تصنيفات القوة للكرة الذهبية 2026: لويس دياز وديكلان رايس يعززان حظوظهما بعروض قوية في دوري أبطال أوروبا - لكن هاري كين لا يزال الرجل الذي يجب التغلب عليه """

تصنيفات
الكرة الذهبية
هاري كين
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
ليونيل ميسي
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
ديكلان رايس
ميكايل أوليسيه
فيتينيا
لويس دياز
رافينيا
خوليان ألفاريز
كريستيانو رونالدو
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس أمم إفريقيا
فقرات ومقالات

""" مع افتراض اختفاء احتكار ليونيل ميسي-كريستيانو رونالدو في مرآة الرؤية الخلفية، لم تبدُ المعركة على الكرة الذهبية بهذا القدر من الانفتاح منذ ما يقرب من 20 عامًا، إذ بات عدد لا يُحصى من اللاعبين يبدأون كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية يمكن أن تقدمها كرة القدم. برز عثمان ديمبيلي من مسيرة ابتُليت بالإصابات والتذبذب ليفوز بالكرة الذهبية في 2025، وهو ضمن مجموعة مكتظة من المرشحين بعد عام واحد. """

"""

حسم ديمبيلي الجائزة إلى حدٍّ كبير بفضل مستوياته التي ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية في تاريخه، ومن المرجح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهو أيضًا عام كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية سيؤخذ في الاعتبار، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم بل يتركون أيضًا انطباعًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يبرز كفائز محتمل إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، ومع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبّع المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 16 أبريل 2026. اللاعبون الذين خرجوا: فيدي فالفيردي.

"""
  FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

    20 """ بيدري (برشلونة) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: أربعة أهداف، 11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    يبقى بيدري واحدًا من أكثر لاعبي خط الوسط إتقانًا في اللعبة رغم أنه لم يُتمّ سوى 23 عامًا للتو، مع كون برشلونة لا يستطيع أن يعمل حقًا على نحوٍ سلس إلا عندما يكون مايسترو وسط الملعب متاحًا. لم يكن ذلك هو الحال دائمًا هذا الموسم، إذ بدأت مشكلات الإصابة تلاحق بيدري مرة أخرى. لكن عندما كان لائقًا، كان هناك عدد قليل من اللاعبين الأفضل في الليغا.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا انتهت بعد الخروج من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري عضوًا رئيسيًا في تشكيلة إسبانيا بينما يذهبون بحثًا عن مجد كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على الكرة الذهبية قد تلاشى إلى حدٍ كبير.

    """
  FC Internazionale v AS Roma - Serie A

    19""" لاوتارو مارتينيز (إنتر) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 24 هدفًا، ست تمريرات حاسمة.

    على الرغم من أنهم أُقصوا بشكل مُحرج من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، لا يزال إنتر في طريقه لموسم قوي آخر، حيث يتقدم النيراتزوري بفارق سبع نقاط في صدارة جدول الدوري الإيطالي ووصل إلى نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء ذلك النجاح.

    وبفارق واضح كأفضل هداف في الدرجة الأولى الإيطالية، سيكون لاوتارو أيضًا مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن كأس العالم هذا الصيف. وبعد أن تخلص من عقدة البطولات الكبرى بتألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو وقت ابن الـ28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    """
  Manchester City v Arsenal - Premier League

    18""" ريان شرقي (مانشستر سيتي) 🆕 """

    """

    في 2025-26: 10 أهداف، 13 تمريرة حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    أحد أفضل الصفقات من حيث القيمة في السنوات القليلة الماضية، أثبت ريان شرقي أنه لاعب يغيّر مجرى المباريات لمانشستر سيتي بعد وصوله مقابل 34 مليون جنيه إسترليني من ليون الصيف الماضي. ذلك النوع من الموهبة الفردية الذي ربما كانت أجنحته ستُقصّ سابقًا على يد بيب غوارديولا، يبدو أن مدرب سيتي بدلًا من ذلك قد احتضن منحه شرقي الحرية للتعبير عن نفسه، والنتائج تتحدث عن نفسها.

    لقد لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا محوريًا في قلب سيتي لموسمهم إلى الحد الذي باتوا فيه الآن على أعتاب الفوز بثلاثية محلية. يبقى أن نرى ما إذا كان ديدييه ديشان سيمنحه دورًا مشابهًا مع فرنسا هذا الصيف، لكن شرقي قد يصبح أحد نجوم كأس العالم إذا حافظ على مستواه الحالي من الأداء.

    """
  Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    17""" فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 20 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائسًا عندما تعلق الأمر بمستوياته مع ريال مدريد، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف في الدوري الإسباني على مدار السنة التقويمية بينما تعثرت جولة انتقامه للكرة الذهبية. ومع ذلك، كما يقول المثل القديم، المستوى مؤقت لكن الجودة دائمة، وأظهر فيني أنه لا يزال قادرًا على أن يكون حاسمًا خلال فترة تألق لافتة لافتتاح 2026 تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، فإن عودة موهبة فلامنغو السابقة إلى أفضل مستوياتها لا تبدو وكأنها ستكون كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، بينما سجله البائس مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم. وبناءً على ذلك، فإن ترشيحًا للكرة الذهبية هو تقريبًا أقصى ما يمكنه أن يأمله الآن.

    """
  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    16""" رافينيا (برشلونة) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 19 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان إنهاء رافينيا في المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 عارًا بالنظر إلى الأرقام الهجومية السخيفة إلى حد ما التي سجلها مع برشلونة. وكان لديهم وجهة نظر أيضًا، وبدا أن البرازيلي كان حريصًا على إعادة نفسه بين المنافسين بعد أن تخلص من مشكلة مزعجة في أوتار الركبة عطلت تقدمه خلال الأشهر الافتتاحية من الموسم.

    قدم أداءً حاسمًا للفوز بالمباريات ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، ليعاني بعد ذلك من إصابة أخرى ثبت أنها مكلفة من حيث آمال برشلونة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد القادة للبرازيل في كأس العالم، حيث أظهر السيليساو تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

    """
  Chelsea v Manchester United - Premier League

    15""" برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 11 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة.

    مع رقم الدوري الإنجليزي الممتاز القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد ضمن متناول يده تمامًا، مما أدى إلى زيادة الدعوات لتسميته لاعب العام في الدرجة الأولى الإنجليزية، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يجعل مانشستر يونايتد يعمل. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الحملة والاستمتاع بكأس عالم قوية مع البرتغال، فينبغي أن يكون ترشيح الكرة الذهبية من نصيبه.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرًا آخر تمامًا. مع عدم مشاركة يونايتد في أوروبا وبدون لقب يثبت جهودهم، كان على فرنانديز أن يكون قد استمتع بحملة استثنائية حقًا ليضع نفسه في السباق بين أبرز المرشحين. وبقدر ما كان جيدًا، لم يصل إلى ذلك المستوى.

    """
  Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro League

    14""" كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 32 هدفًا، ست تمريرات حاسمة.

    رجل واحد فقط، السير ستانلي ماثيوز، فاز بالكرة الذهبية بعمر 40 عامًا أو أكثر. انضمام كريستيانو رونالدو إلى ذلك النادي الحصري قد يبدو بعيد المنال لأولئك الذين لا يزال تركيزهم منصبًا على اللعبة الأوروبية. ومع ذلك، يواصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وقد ينهي أخيرًا صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط هذا الموسم، إذ بعد تعثر في منتصف الموسم، عاد النصر إلى صدارة جدول دوري المحترفين وإلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة آسيا من الدوري الأوروبي).

    يحقق رونالدو معدلًا يقارب هدفًا في المباراة الواحدة مع متصدري الدوري هذا الموسم، ومع منح الفيفا له مهلة حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود الخط الأمامي مجددًا لمنتخب البرتغال الذي سيعزز آماله بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا تذوق رونالدو طعم النجاح على مستوى النادي والمنتخب خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد لا يمكن حرمانه من كرة ذهبية أخرى...

    """
  TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTIN

    13""" ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 31 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس MLS.

    لم يكن يستطيع، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي حتى لجائزة الكرة الذهبية أصبحت وراءنا، لكن بعد قيادته إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق في كأس MLS ومع كون الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز ثماني مرات نفسه مجددًا في سباق الكرة الذهبية مع حلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه متفوق بفارق واضح في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في MLS للمرة الثانية على التوالي إذ قدم ستة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في الأدوار الإقصائية وحدها، وبالتأكيد سيؤخذ ذلك النجاح على مستوى الأندية في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين على الدفاع عن تاجها العالمي في أمريكا الشمالية في 2026. رغم كل الموهبة من حوله، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يسميه الآن وطنه سيُنسب على الأرجح إليه إلى حد كبير مرة أخرى.

    """
  Arsenal v Newcastle United - Premier League

    12 """ غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 25 مباراة بشباك نظيفة.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال في العصر الحديث أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز الدولي البرازيلي كأحد أخطر أسلحة الكرات الثابتة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نادرًا ما كان أسلوبه البدني في الدفاع رائجًا خلال العقدين الماضيين كما هو عليه الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال أنيقًا كما كان دائمًا، ينبغي الآن اعتبار غابرييل الأكثر أهمية من ثنائي قلب دفاع أرسنال، وإذا تمكن من الاستمرار في الظهور بأهداف مهمة في المرحلة الحاسمة مع إبقائهم خارج الشباك في الطرف الآخر، فإن كأس عالم قوية مع السيليساو ينبغي أن تكون كافية لوضع ختم مطاطي على مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

    """
  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    11""" فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: سبعة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    لقد قطع فيتينيا شوطاً طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في وولفرهامبتون قبل خمس سنوات لينهي عام 2025 على منصة الكرة الذهبية، ويُنظر الآن إلى الديكتاتور-القائد في باريس سان جيرمان من قبل كثيرين على أنه أفضل لاعب وسط على هذا الكوكب. وبالتأكيد، لقد لعب بهذه الطريقة خلال جزء كبير من الموسم، بل وأضاف أيضاً المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه، كما أبرز ذلك هاتريكُه للفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    وسيشكل أيضاً جزءاً من منتخب البرتغال هذا الصيف الذي، بعد الفوز بدوري الأمم 2025، لديه إيمان حقيقي بأنه يستطيع الظفر بكأس العالم. وإذا فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينيا قد لعب دوراً هائلاً.

    """
  FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENAL

    10 """ جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 21 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    لقد كان موسمًا متقلبًا لجوليان ألفاريز، الذي بدأ بداية سريعة مع أتلتيكو مدريد، بما في ذلك تسجيله ثنائية للمساعدة في إسقاط ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، فقد سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، ما يعني أن محاولة أخرى للفوز بالكرة الذهبية بدت بعيدة المنال.

    لقد تغير كل ذلك إلى حد كبير بفضل أدائه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. كانت ركلة جزاء ألفاريز ضد أرسنال في مباراة الذهاب من نصف نهائي أتلتي هدفه السادس في آخر سبع مشاركات أوروبية، ومكان في النهائي ليس بعيدًا عن فريق دييغو سيميوني. وفي الوقت نفسه، فإن خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا وجهت ضربة لآمال ألفاريز في منافسة الكرة الذهبية، لكنه سيقود الخط مرة أخرى للأرجنتين في كأس العالم، ما يعني أن "العنكبوت" لديه الكثير من الفرص المتبقية لإثبات أحقيته.

    """
  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    9 """ خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 21 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية من فيفا.

    إذا كنا سنتوّج اللاعب الأبرز في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيكون هناك في القمة كأحد أبرز المرشحين. جناح باريس سان جيرمان سجّل سبعة أهداف في العدد نفسه من المباريات الأوروبية لحامل اللقب، مع بعض التسديدات المذهلة ضمن ذلك العدد.

    لكن مستوى كفاراتسخيليا على مدار الموسم لم يصل إلى تلك الارتفاعات نفسها، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم من المرجح أن يضع سقفًا لمكانته التي يمكن أن ينهي بها في الحساب النهائي للكرة الذهبية. ومع ذلك، إذا واصل الرجل الذي يطلقون عليه 'كفاراتدونا' تقديم البضائع في هذه المباريات الأوروبية عالية المستوى، فلن يكون بعيدًا عن مكان في قائمة فرانس فوتبول لأفضل 10.

    """
  Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    8""" ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس نفسه كأحد نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل عروضه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد واصل لاعب أرسنال التطور من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين. رايس الآن أحد أهم لاعبي المدفعجية بينما يسعون ليس فقط وراء لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بل أيضاً وراء أول تتويج لهم على الإطلاق بدوري أبطال أوروبا، مع أدائه الممتاز خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف النهائي الأوروبي لأرسينا مقدماً تذكيراً في وقته المناسب بجودته.

    انطلاقات رايس القوية، ومساهماته الدفاعية، وكراته الثابتة تعني أن المباريات نادراً ما تمر من دونه، بينما هو أيضاً لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من الألم بالفوز بكأس العالم 2026.

    """
  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    7 """ عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ↔️ """

    """

    في 2025-26: 18 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية من فيفا.

    حدّت الإصابات من التأثير الذي كان ديمبيلي قادرًا على إحداثه في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، ما يعني أن دفاعه عن لقب الكرة الذهبية بدا خارج الحسابات. ومع ذلك، منذ عودته إلى كامل لياقته، فرض نفسه مجددًا في دائرة الترشيحات عبر استعادة أفضل مستوياته، ولا سيما بتسجيله ثنائيتين ضد كل من ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

    لا يزال فريق لويس إنريكي يملك فرصة لتكرار تتويجه بدوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي، بينما من المقرر أن يكون ديمبيلي عضوًا أساسيًا في منتخب فرنسا الذي يستعيد مستواه تدريجيًا قبل كأس العالم. وبالتالي، ورغم أن أداءه الشخصي لم يبلغ باستمرار قمم 2024-25، فإن ديمبيلي قد يفرض نفسه ضمن المنافسة بحلول منتصف يوليو.

    """
  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    6 """ كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 47 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة.

    هل هذا هو العام الذي يمسك فيه كيليان مبابي أخيرًا بالكرة الذهبية؟ منذ اللحظة تقريبًا التي برز فيها كمراهق في موناكو، تم تنصيب المهاجم فائزًا مستقبليًا بالكرة الذهبية. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة منصة التتويج في مسقط رأسه باريس.

    على مدار معظم الموسم، لم يكن بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء ذلك الانتظار، إذ حمل مبابي ريال مدريد المتعثر، إلى حد أنه تعرض لإصابة في الركبة عانى من أجل التعافي منها بالكامل آمال لوس بلانكوس في إنهاء الموسم بلقب كانت تنجرف تدريجيًا بعيدًا. ومع ذلك، يميل مبابي إلى تقديم أفضل مستوياته في كأس العالم، لذا توقع أن يواصل قائد فرنسا المشوار حتى النهاية في سباق الكرة الذهبية حتى مع كون حملته مع ناديه تبدو مرجحة لأن تنتهي بخيبة أمل.

    """
  Burnley v Manchester City - Premier League

    5""" إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 48 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية الخاصة، دخل إرلينغ هالاند في "وضع المُدمِّر" لبدء الحملة الحالية، ليصبح كبش اقتحام من رجل واحد لمانشستر سيتي بينما كانوا يهدفون إلى إعادة ترسيخ أنفسهم كمنافسين على أكبر الجوائز. هددت فترة جفاف لاحقة في بداية 2026 بإفساد فرص هالاند في الكرة الذهبية وكذلك آمال سيتي في الألقاب بينما خرجوا من دوري أبطال أوروبا، لكنهم منذ ذلك الحين ارتدوا، وفازوا بكأس كاراباو مع بقائهم في سباق الظفر بكل من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قد يُسجَّل هدف هالاند للفوز على أرسنال باعتباره اللحظة الحاسمة في سباق اللقب، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    كما تعززت أحقية هالاند أيضًا بتأهل النرويج الأول إلى كأس العالم منذ 1998، ما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يُعد الإسكندنافيون أكثر من حصان أسود للظفر في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستخدم بعدُ المسرح العالمي لتذكير المصوّتين بما هو قادر عليه.

    """
  FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICH

    4 """ لويس دياز (بايرن ميونخ) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 28 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني & كأس السوبر الألماني.

    قد يُعذر مشجعو ليفربول لتساؤلهم عمّا إذا كان موسمهم قد يكون أكثر نجاحًا بكثير لو لم يُبع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد الاستخدامات دورًا مهمًا في تتويج الريدز بلقب 2024-25، لكن رغبته في تحدٍّ جديد دفعتهم إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونخ مقابل الدولي الكولومبي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعدما كوّن تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، بينما كان أداؤه ضد باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من النوع الذي يلفت أنظار مصوّتي الكرة الذهبية، رغم أن بايرن خسر المباراة. وعندما تأخذ في الاعتبار أن دياز سجّل أيضًا في مباراتي ذهاب وإياب فوز بايرن في ربع النهائي على ريال مدريد وسيشارك هذا الصيف في أول كأس عالم له مع منتخب كولومبيا الذي يُرشَّح كحصان أسود، فإن لديه كل مقومات المنافس على الكرة الذهبية.

    """
  FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONA

    3""" لامين يامال (برشلونة) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    المرشح المفضل للكرة الذهبية لدى شركات المراهنات قبل انطلاق الموسم، لامين يامال يسير على الطريق الصحيح ليصبح أول لاعب دون سن 21 يحرز الجائزة - ولن يضطر حتى للفوز بها في 2026 لكي يفعل ذلك! أداء المراهق في برشلونة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي جعله يبرز في نظر كثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حلوله وصيفًا خلف ديمبيلي في التصويت دليلًا على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى تقديم لحظات أكثر حسماً في أكبر المباريات، بينما توجد مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في سن صغيرة جدًا يؤدي إلى زيادة في مشاكل الإصابات التي أنهت في النهاية حملته قبل الأوان. ينبغي أن يعود يامال متاحًا لإسبانيا في كأس العالم، وإذا تمكن من إضاءة بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد يعود إلى الوطن بالكرة الذهبية.

    """
  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    2 """ مايكل أوليس (بايرن ميونخ) ↔️ """

    """

    في 2025-26: 21 هدفًا، 31 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني & كأس السوبر الألماني.

    أي شخص توقّع أن مايكل أوليس سيعاني في القيام بالخطوة للأعلى من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ كان مخطئًا تمامًا، حيث إن الجناح قد قدّم ما يقرب من عامين من العروض الرائعة مع أبطال البوندسليغا. وبقدر ما هو قادر على التسجيل، فهو قادر أيضًا على صناعة الأهداف للآخرين، وقد تطوّر ابن الـ24 عامًا ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي الهجوم رعبًا في الدرجة الأولى الألمانية، مع ترك بصمته أيضًا في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، الذين أرهقهم لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يختتم المواجهة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت عروض أوليس مع ناديه في تثبيت مكان أساسي له في تشكيلة فرنسا رغم المنافسة الشديدة على المراكز. وبناءً على ذلك، قد يكون واحدًا من نجوم كأس العالم المقبلة لأحد المرشحين لرفع الكأس.

    """
  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    1 """ هاري كين (بايرن ميونخ) ↔️ """

    """

    في 2025-26: 58 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الألماني & كأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّر هاري كين حق قدره، لكن الآن بعد أن تخلّص من عبء عدم الفوز بالألقاب الذي كان كثيرون يستخدمونه ضده على مرّ السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونخ كرجل في مهمة، مصممًا تمامًا على إظهار أنه جدير أيضًا بالاعتراف الفردي بينما يواصل التسجيل بمعدل لافت.

    وبالإضافة إلى تسجيله جبالًا من الأهداف، استعرض كين لعبه الشامل بتأثير مدمّر لصالح أبطال البوندسليغا، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فإن المزيد من الألقاب سيكون في طريقه في نهاية الموسم. أما جماهير إنجلترا، في الوقت نفسه، فتدعو ألا ينفد نفس قائدهم مرة أخرى قبل الصيف، إذ يُعد كين مفتاحًا لآمال «الأسود الثلاثة» في إنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود لتحقيق لقب كبير على المستوى الدولي.

    """