Goal.com
مباشر
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

""" تصنيفات القوة للكرة الذهبية 2026: أهداف هاري كين تُبقيه في الصدارة - لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا يفتح الباب أمام عثمان ديمبيلي وديكلان رايس وآخرين """

تصنيفات
الكرة الذهبية
هاري كين
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
ليونيل ميسي
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
ديكلان رايس
ميكايل أوليسيه
فيتينيا
لويس دياز
رافينيا
خوليان ألفاريز
كريستيانو رونالدو
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس أمم إفريقيا
فقرات ومقالات

""" مع افتراض اختفاء احتكار ليونيل ميسي-كريستيانو رونالدو في مرآة الرؤية الخلفية، لم تبدُ المعركة على الكرة الذهبية بهذا القدر من الانفتاح منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ الآن عدد لا يحصى من اللاعبين كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية يمكن لكرة القدم أن تقدمها. برز عثمان ديمبيلي من مسيرة ابتليت بالإصابات وعدم الثبات ليفوز بالكرة الذهبية في عام 2025، وهو من بين مجموعة مكتظة من المرشحين بعد عام واحد. """

"""

حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية له، ومن المرجح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهو أيضًا عام كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية سيؤخذ في الاعتبار، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم بل يتركون أيضًا انطباعًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يبرز كفائز محتمل إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، ومع دخول الموسم الأوروبي الآن منعطفه الأخير، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبّع المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 30 أبريل 2026. اللاعبون الذين خرجوا: ريان شرقي.

"""
  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    20 """ جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 21 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    لقد كان موسمًا متقلبًا لجوليان ألفاريز، الذي بدأ بداية سريعة مع أتلتيكو مدريد، بما في ذلك تسجيله ثنائية للمساعدة في إسقاط ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، فقد سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، ما يعني أن محاولة أخرى للفوز بالكرة الذهبية بدت بعيدة المنال.

    تغير كل ذلك بفضل إلى حد كبير لأدائه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. سجل ألفاريز ستة أهداف في ثماني مباريات بينما وصل أتلتي إلى نصف النهائي، بما في ذلك ركلة حرة مذهلة ضد برشلونة في كامب نو ذكّرت العالم بقدراته. إن تفويت مكان في النهائي، وكذلك الهزيمة في نهائي كأس ملك إسبانيا، قد وجه الآن ضربة قاصمة لآمال ألفاريز في المنافسة على الكرة الذهبية، حتى لو كان سيقود الخط مرة أخرى للأرجنتين في كأس العالم هذا الصيف.

    """
    • إعلان
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    19 """ بيدري (برشلونة) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: أربعة أهداف، 11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري واحدًا من أكثر لاعبي خط الوسط إتقانًا في اللعبة رغم أنه لم يُكمل سوى 23 عامًا للتو، مع أن برشلونة لا يستطيع أن يعمل حقًا بسلاسة إلا عندما يكون مايسترو وسط الملعب متاحًا. لم يكن ذلك هو الحال دائمًا هذا الموسم، إذ بدأت مشكلات الإصابة تلاحق بيدري مرة أخرى. لكن عندما كان لائقًا، كان هناك عدد قليل من اللاعبين الأفضل في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آمالهم في دوري أبطال أوروبا انتهت بعد خروجهم من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري عضوًا رئيسيًا في تشكيلة إسبانيا بينما يسعون وراء مجد كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على الكرة الذهبية قد تلاشى تقريبًا.

    """
  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    18""" لاوتارو مارتينيز (إنتر) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 24 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإيطالي (سيري آ).

    على الرغم من أنهم أُقصوا بشكل مُحرِج من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، لا يزال إنتر في طريقه لموسم قوي آخر، حيث كان النيراتزوري قد حسم لقب الدوري الإيطالي (سيري آ) قبل ظهورهم في نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء ذلك النجاح.

    وبفارق واضح كأفضل هداف في الدرجة الأولى الإيطالية، سيكون لاوتارو أيضًا مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن كأس العالم هذا الصيف. وبعد أن تخلّص من عقدة البطولة الكبرى بتألّقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو وقت ابن الـ28 عامًا للتألق على المسرح العالمي.

    """
  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    17 """ بوكايو ساكا (أرسنال) 🆕 """

    """

    في 2025-26: 13 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة.

    بسبب كلٍّ من المستوى واللياقة البدنية، لم يكن هذا موسمًا استثنائيًا لبوكايو ساكا. ومع ذلك، هناك الآن فرصة حقيقية لأن ينتهي بأكثر طريقة لا تُنسى لجناح أرسنال مع ابتعاد المدفعجية أربع مباريات عن إكمال ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز-دوري أبطال أوروبا.

    عودة ساكا إلى التشكيلة أشعلت أرسنال لتقديم أفضل أداء لهم منذ أسابيع ضد فولهام بينما استعادوا السيطرة على سباق اللقب قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي بعد ذلك الهدف الذي حجز مكان فريق شمال لندن في أكبر مباراة في كرة القدم الأوروبية في 30 مايو في بودابست. أضف إلى ذلك أن ساكا سيكون بالتأكيد لاعبًا أساسيًا رئيسيًا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذا الصيف، وقد تكون قضيته للفوز بالكرة الذهبية قد بدأت للتو.

    """
  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16 """ فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 22 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائسًا عندما تعلق الأمر بأدائه مع ريال مدريد، إذ سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار السنة التقويمية بينما انحرفت جولة انتقامه للكرة الذهبية عن مسارها. ومع ذلك، كما يقول المثل القديم، المستوى مؤقت لكن الجودة دائمة، وأظهر فيني أنه لا يزال قادرًا على أن يكون حاسمًا خلال فترة تألق لافتة لافتتاح 2026 تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

    عودة موهبة فلامنغو السابقة إلى أفضل مستوياته لا تبدو وكأنها ستكون كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، بينما سجله البائس مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم. وبناءً على ذلك، فإن ترشيحًا للكرة الذهبية هو تقريبًا أقصى ما يمكنه أن يأمله الآن.

    """
  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15""" رافينيا (برشلونة) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 19 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان إنهاء رافينيا في المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 عارًا بالنظر إلى الأرقام الهجومية السخيفة إلى حد ما التي سجلها مع برشلونة. وكان لديهم وجهة نظر أيضًا، وبدا أن البرازيلي كان حريصًا على إعادة نفسه بين المنافسين بعد أن تخلص من مشكلة مزعجة في أوتار الركبة عطلت تقدمه خلال الأشهر الافتتاحية من الموسم.

    قدم عروضًا حاسمة للفوز بالمباريات ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، ليعاني بعد ذلك من إصابة أخرى ثبت أنها مكلفة من حيث آمال برشلونة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد القادة للبرازيل في كأس العالم، مع إظهار السيليساو تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

    """
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 """ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 11 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة.

    مع رقم الدوري الإنجليزي الممتاز القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد ضمن متناول يده تمامًا، مما أدى إلى زيادة الدعوات لتسميته لاعب العام في الدرجة الأولى الإنجليزية، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يجعل مانشستر يونايتد ينبض. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الحملة والاستمتاع بكأس عالم قوية مع البرتغال، فيجب أن يكون ترشيح الكرة الذهبية من نصيبه.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرًا آخر تمامًا. مع عدم مشاركة يونايتد في أوروبا وبدون كأس يثبت جهودهم، كان على فرنانديز أن يكون قد استمتع بحملة استثنائية حقًا ليضع نفسه في السباق بين أبرز المرشحين. وبقدر ما كان جيدًا، لم يصل إلى ذلك المستوى.

    """
  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13""" كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 32 هدفًا، ست تمريرات حاسمة.

    رجل واحد فقط، السير ستانلي ماثيوز، سبق له أن فاز بالكرة الذهبية وهو في سن 40 أو أكثر. انضمام كريستيانو رونالدو إلى ذلك النادي الحصري قد يبدو بعيد المنال لأولئك الذين لا يزال تركيزهم منصبًا على اللعبة الأوروبية. ومع ذلك، يواصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف بغزارة في السعودية، وقد يكسر أخيرًا صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط هذا الموسم، إذ بعد تعثر في منتصف الموسم، عاد النصر إلى صدارة جدول دوري المحترفين وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2 التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة آسيا من الدوري الأوروبي).

    يُسجّل رونالدو بمعدل يقارب هدفًا في كل مباراة لصالح متصدري الدوري هذا الموسم، ومع منح الفيفا له فرصة جديدة بحيث يمكنه اللعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود الخط الهجومي مجددًا لمنتخب البرتغال الذي سيُعجب بحظوظه بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا تذوّق رونالدو طعم النجاح على مستوى النادي والمنتخب خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد لا يمكن حرمانه من كرة ذهبية أخرى...

    """
  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12 """ ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 32 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس MLS.

    لم يكن يستطيع، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي حتى لجائزة الكرة الذهبية أصبحت وراءنا، لكن بعد قيادته إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق في كأس MLS ومع كون الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز ثماني مرات نفسه مجددًا في سباق الكرة الذهبية مع حلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في فئة خاصة في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في MLS للمرة الثانية على التوالي إذ قدّم ستة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في الأدوار الإقصائية وحدها، وبالتأكيد سيؤخذ ذلك النجاح على مستوى الأندية في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين على الدفاع عن تاجها العالمي في أمريكا الشمالية في 2026. ومع كل الموهبة من حوله، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يسميه الآن وطنه سيُنسب على الأرجح إليه إلى حد كبير مرة أخرى.

    """
  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11 """ غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 27 شباك نظيفة.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال في العصر الحديث أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز الدولي البرازيلي كأحد أخطر أسلحة الكرات الثابتة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادرًا ما كان رائجًا خلال العقدين الماضيين كما هو عليه الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال أنيقًا كما كان دائمًا، ينبغي الآن اعتبار غابرييل الأكثر أهمية من ثنائي قلب دفاع أرسنال، وإذا تمكن من الاستمرار في الظهور بأهداف مهمة خلال المرحلة الختامية، وربما حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا، كل ذلك مع إبقائهم خارج المرمى في الطرف الآخر، فإن كأس عالم قوية مع السيليساو ينبغي أن تكون كافية لتثبيت مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

    """
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    10 """ لويس دياز (بايرن ميونخ) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 28 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

    قد يُعذر مشجعو ليفربول إذا تساءلوا عمّا إذا كان موسمهم قد يكون أكثر نجاحًا بكثير لو لم يُبع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد الاستخدامات دورًا مهمًا في تتويج الريدز بلقب 2024-25، لكن رغبته في تحدٍ جديد دفعتهم إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ مقابل الدولي الكولومبي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعدما كوّن تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، بينما من المؤكد أن عروضه المثيرة في دوري أبطال أوروبا قد لفتت أنظار مصوّتي الكرة الذهبية، حتى وإن كان بايرن قد أخفق في النهاية في أوروبا مرة أخرى. وعندما تأخذ في الاعتبار أن دياز سيلعب أيضًا في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُرشَّح كحصان أسود، فإنه يمتلك كل مقومات أن يكون حصانًا أسود للكرة الذهبية.

    """
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    9""" فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: سبعة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    لقد قطع فيتينيا شوطاً طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في وولفرهامبتون قبل خمس سنوات إلى إنهائه على منصة التتويج للكرة الذهبية في 2025، ويُنظر الآن إلى الديكتاتور-القائد في باريس سان جيرمان من قبل كثيرين على أنه أفضل لاعب وسط على هذا الكوكب. وبالتأكيد، فقد لعب بهذه الطريقة طوال جزء كبير من الموسم، بل وأضاف أيضاً المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه بينما شق فريق لويس إنريكي طريقه مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وسيشكل فيتينيا أيضاً جزءاً من تشكيلة البرتغال هذا الصيف التي، بعد الفوز بدوري الأمم 2025، لديها إيمان حقيقي بأنها تستطيع الظفر بكأس العالم. وإذا فعلوا ذلك، فإن رجلهم في الوسط سيكون على الأرجح قد لعب دوراً هائلاً.

    """
  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8""" إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 49 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية هو نفسه، دخل إرلينغ هالاند في "وضع المُدمِّر" لبدء الحملة الحالية، ليصبح كبش اقتحام من رجل واحد لمانشستر سيتي بينما كانوا يهدفون إلى إعادة ترسيخ أنفسهم كمنافسين على أكبر الجوائز. هددت فترة جفاف لاحقة في بداية 2026 بإفساد فرص هالاند في الكرة الذهبية وكذلك آمال سيتي في الألقاب عندما خرجوا من دوري أبطال أوروبا، لكنهم منذ ذلك الحين ارتدوا، ففازوا بكأس كاراباو بينما قلصوا الفارق مع المتصدر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وبلغوا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    كما تعززت ترشيحات هالاند بتأهل النرويج الأول إلى كأس العالم منذ 1998، ما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يُعد الإسكندنافيون أكثر من حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستخدم المسرح العالمي لتذكير المصوتين بما هو قادر عليه.

    """
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7""" خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 21 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية من فيفا.

    إذا كنا سنُتوِّج اللاعب الأبرز في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيكون متفوقًا بفارق كبير على معظم الجميع. أصبح جناح باريس سان جيرمان أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع في سبع مباريات متتالية في أدوار خروج المغلوب، مع تضمّن ذلك العدد بعض الأهداف المذهلة بينما شقّ حامل اللقب طريقه إلى نهائي آخر.

    غير أن مستوى كفاراتسخيليا طوال الموسم لم يصل إلى تلك القمم نفسها، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يهدد بوضع سقف لمكانته التي يمكن أن ينهي بها في الحصيلة النهائية للكرة الذهبية. لا يزال هناك طريق على الأقل إلى منصة التتويج للرجل الذي يطلقون عليه "كفارادونا"، وبالكاد يمكنه أن يفعل المزيد لضمان وصوله إلى هناك.

    """
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6""" كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 47 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة.

    هل هذا هو العام الذي يضع فيه كيليان مبابي أخيرًا يديه على الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي برز فيها كمراهق في موناكو تقريبًا، تم تنصيب المهاجم كفائز مستقبلي بالكرة الذهبية. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة منصة التتويج في مسقط رأسه باريس.

    على مدار معظم الموسم، لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير أكثر مما فعل ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء ذلك الانتظار، إذ حمل مبابي ريال مدريد المتعثر، إلى حد أنه تعرض لإصابة في الركبة عانى من التعافي منها بالكامل بينما تلاشت آمال لوس بلانكوس في إنهاء الموسم بلقب تدريجيًا. ومع ذلك، يميل مبابي إلى تقديم أفضل مستوياته في كأس العالم، لذا توقع أن يواصل قائد فرنسا المشوار حتى النهاية في سباق الكرة الذهبية حتى مع أن مشواره مع ناديه يبدو مرجحًا أن ينتهي بخيبة أمل.

    """
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    5""" مايكل أوليس (بايرن ميونخ) ⬇️ """

    """

    في 2025-26: 22 هدفًا، 32 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني & كأس السوبر الألماني.

    أي شخص توقّع أن مايكل أوليس سيعاني في القيام بالخطوة إلى الأعلى من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ كان مخطئًا تمامًا، حيث إن الجناح قد قدّم ما يقرب من عامين من العروض الرائعة مع أبطال البوندسليغا. قادر بالقدر نفسه على التسجيل كما هو على صناعة الأهداف للآخرين، وقد تطوّر ابن الـ24 عامًا ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين الهجوميين رعبًا في الدرجة الأولى الألمانية، مع ترك بصمته أيضًا في دوري أبطال أوروبا، وعلى نحوٍ أبرز ضد ريال مدريد في ربع النهائي، الذين أرهقهم لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يختتم المواجهة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت عروض أوليس مع ناديه في تثبيت مكان أساسي له في تشكيلة فرنسا رغم المنافسة الشديدة على المراكز. وبناءً على ذلك، قد يكون واحدًا من نجوم كأس العالم المقبلة لأحد المرشحين لرفع الكأس.

    """
  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    4 """ ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس نفسه كأحد نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل مستوياته ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد واصل لاعب أرسنال التطور من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين. رايس الآن أحد أهم لاعبي المدفعجية بينما يمضون في البحث ليس فقط عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بل أيضاً عن أول تتويج لهم على الإطلاق بدوري أبطال أوروبا، مع كون الكأسين الآن في متناول أيديهم بعد أسبوع هائل في شمال لندن.

    انطلاقات رايس القوية، ومساهماته الدفاعية، وكراته الثابتة تعني أن المباريات نادراً ما تمر من دونه، بينما هو أيضاً خيار أساسي مؤكد لمنتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من الألم بالفوز بكأس العالم 2026.

    """
  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    3 """ عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 19 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    حدّت الإصابات من التأثير الذي كان ديمبيلي قادرًا على إحداثه في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، ما يعني أن دفاعه عن تاج الكرة الذهبية بدا خارج الحسابات. ومع ذلك، منذ عودته إلى كامل لياقته، فرض نفسه مجددًا في دائرة الترشيحات عبر استعادة أفضل مستوياته، ولا سيما من خلال عروض حاسمة حسمت المباريات ضد كل من ليفربول وبايرن ميونخ في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

    بات فريق لويس إنريكي الآن على بُعد فوز واحد من تكرار تتويجه بدوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي، بينما من المتوقع أن يكون ديمبيلي عضوًا أساسيًا في منتخب فرنسا الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وبالتالي، ورغم أن مستوياته الشخصية لم تبلغ باستمرار قمم 2024-25، لا يزال ديمبيلي قادرًا على فرض نفسه ضمن المنافسة بحلول منتصف يوليو.

    """
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    2""" لامين يامال (برشلونة) ⬆️ """

    """

    في 2025-26: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    المرشح المفضل للكرة الذهبية لدى المراهنين قبل انطلاق الموسم، لامين يامال يسير على الطريق الصحيح ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في 2026 للقيام بذلك! أداء مراهق برشلونة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي جعله يبرز في نظر كثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حلوله وصيفًا خلف ديمبيلي في التصويت دليلًا على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى تقديم لحظات أكثر حسمًا في أكبر المباريات، بينما توجد مخاوف من أن عدد المباريات التي لعبها في سن صغيرة جدًا يؤدي إلى زيادة في مشكلات الإصابات التي أنهت في النهاية حملته قبل الأوان. ينبغي أن يعود يامال متاحًا لإسبانيا في كأس العالم، وإذا تمكن من إضاءة بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد لا يزال قادرًا على العودة إلى الديار بالكرة الذهبية.

    """
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    1""" هاري كين (بايرن ميونخ) ↔️ """

    """

    في 2025-26: 59 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الألماني & كأس السوبر الألماني.

    سيكون هناك دائمًا أولئك الذين لا يقدّرون هاري كين تقديرًا كاملًا، ولكن الآن بعد أن تخلّص من عبء الكأس الذي كان كثيرون يستخدمونه لضربه به على مرّ السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصممًا تمامًا على إظهار أنه جدير أيضًا بالاعتراف الفردي بينما يواصل التسجيل بمعدل لافت.

    إلى جانب تسجيله جبالًا من الأهداف، استعرض كين لعبه الشامل بتأثير مدمّر لصالح أبطال البوندسليغا، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فقد تأتيه المزيد من الألقاب قبل انتهاء الصيف. جماهير إنجلترا تصلّي ألا ينفد بخار قائدهم مرة أخرى قبل كأس العالم، مع كون كين مفتاحًا لآمال الأسود الثلاثة في إنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود لتحقيق لقب كبير على المستوى الدولي.

    """