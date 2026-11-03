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مصـر للتأمين

مصـر للتأمين نظرة عامة

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مصـر للتأمين
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الترتيب

Primera Federacion crestPrimera Federacion

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
10Go Ahead Eagles crestGo Ahead Eagles113532327-414
خ
ف
خ
ت
ت
11Sparta Rotterdam crestSparta Rotterdam113352026-612
ف
خ
ف
ت
خ
12FC Utrecht crestFC Utrecht113351931-1212
خ
ت
ف
ف
خ
13NEC Nijmegen crestNEC Nijmegen112541719-211
خ
ت
ت
ت
ت
14PEC Zwolle crestPEC Zwolle113261223-1111
ف
ت
ف
خ
خ
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