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مصـر للتأمين نظرة عامة
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November 2026
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Primera Federacion
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|10
|Go Ahead Eagles
|11
|3
|5
|3
|23
|27
|-4
|14
|11
|Sparta Rotterdam
|11
|3
|3
|5
|20
|26
|-6
|12
|12
|FC Utrecht
|11
|3
|3
|5
|19
|31
|-12
|12
|13
|NEC Nijmegen
|11
|2
|5
|4
|17
|19
|-2
|11
|14
|PEC Zwolle
|11
|3
|2
|6
|12
|23
|-11
|11