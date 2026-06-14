كوراساو نظرة عامة

تصنيفات القوة لكأس العالم 2026: إسبانيا تبقى في المركز الأول بينما البرازيل والولايات المتحدة تتقدمان

لا يوجد حقًا شيء مثل كأس العالم. حتى مجرد التأهل يولّد مستوى من الحماس على مستوى البلاد لا يمكن لكرة القدم على مستوى الأندية أن تضاهيه ببساطة، ولهذا شهدنا مشاهد مبهجة حقًا في جميع أنحاء العالم بينما كانت دولة تلو الأخرى تضمن مكانًا في مهرجان كرة القدم هذا الصيف في أمريكا الشمالية. تم تأكيد المشاركين الستة الأخيرين في مارس، حيث حصلت السويد وتركيا وتشيكيا والبوسنة والهرسك على المقاعد الأربعة المتبقية في أوروبا، بينما خرج العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية من مباريات الملحق بين الاتحادات.