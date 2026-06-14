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كوراساو نظرة عامة
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Premier League
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|15
|Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41
|51
|-10
|45
|16
|Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48
|51
|-3
|44
|17
|Tottenham
|38
|10
|11
|17
|48
|57
|-9
|41
|18
|West Ham
|38
|10
|9
|19
|46
|65
|-19
|39
|19
|Burnley
|38
|4
|10
|24
|38
|75
|-37
|22