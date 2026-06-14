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كوراساو

كوراساو نظرة عامة

World Cup Power Rankings GFX

تصنيفات القوة لكأس العالم 2026: إسبانيا تبقى في المركز الأول بينما البرازيل والولايات المتحدة تتقدمان

لا يوجد حقًا شيء مثل كأس العالم. حتى مجرد التأهل يولّد مستوى من الحماس على مستوى البلاد لا يمكن لكرة القدم على مستوى الأندية أن تضاهيه ببساطة، ولهذا شهدنا مشاهد مبهجة حقًا في جميع أنحاء العالم بينما كانت دولة تلو الأخرى تضمن مكانًا في مهرجان كرة القدم هذا الصيف في أمريكا الشمالية. تم تأكيد المشاركين الستة الأخيرين في مارس، حيث حصلت السويد وتركيا وتشيكيا والبوسنة والهرسك على المقاعد الأربعة المتبقية في أوروبا، بينما خرج العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية من مباريات الملحق بين الاتحادات.

تصنيفاتكأس العالم
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June 2026
المباريات الودية
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كوراساو
كوراساو
4
آروبا badge
آروبا
أروبا
0
انتهت
كأس العالم
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
beIN SPORTS MAX
كأس العالم
الإكوادور badge
الإكوادور
الإكوادور
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
beIN SPORTS MAX
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
15Crystal Palace crestCrystal Palace381112154151-1045
خ
ت
خ
ت
خ
16Nottingham Forest crestNottingham Forest381111164851-344
ت
خ
ت
ف
ف
17Tottenham crestTottenham381011174857-941
ف
خ
ت
ف
ف
18West Ham crestWest Ham38109194665-1939
ف
خ
خ
خ
ف
19Burnley crestBurnley38410243875-3722
ت
خ
ت
خ
خ
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