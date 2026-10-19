سانت ساوفور نظرة عامة

Bek sayap Inter Carlos Augusto tampil luar biasa sebagai pemain pengganti. Ia mencetak gol hanya beberapa detik setelah masuk lapangan dan memberi assist kepada Ange-Yoan Bonny dalam kemenangan 3-1 di markas Bologna. Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa tekad dan semangat lebih penting daripada taktik saat mempertahankan gelar Scudetto.
Striker Inter Ange-Yoan Bonny menjadi penentu setelah masuk sebagai pemain pengganti. Golnya di pengujung laga melengkapi kemenangan dramatis 3-1 Inter atas Bologna melalui aksi bangkit dari ketertinggalan di Stadio Dall'Ara. Penyerang muda itu memuji kedalaman skuad dan semangat kolektif Inter yang terus berupaya mempertahankan gelar Scudetto.
Asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, mengakui timnya sempat kesulitan menghadapi permainan agresif Bologna pada awal laga sebelum mendominasi babak kedua. Kolarov memuji para pemain pengganti sebagai “juara sejati” yang menjadi penggerak seluruh skuad.