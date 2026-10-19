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سانت ساوفور

سانت ساوفور نظرة عامة

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27

Bonny kirim pesan tegas dalam kemenangan dramatis Inter

Striker Inter Ange-Yoan Bonny menjadi penentu setelah masuk sebagai pemain pengganti. Golnya di pengujung laga melengkapi kemenangan dramatis 3-1 Inter atas Bologna melalui aksi bangkit dari ketertinggalan di Stadio Dall'Ara. Penyerang muda itu memuji kedalaman skuad dan semangat kolektif Inter yang terus berupaya mempertahankan gelar Scudetto.

InterA. Bonny
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October 2026
كأس فرنسا
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VES
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
13Sassuolo crestSassuolo72231214-28
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ت
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ف
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14Monza crestMonza72141315-27
ف
خ
ف
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15Bologna crestBologna7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16Udinese crestUdinese7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17Genoa crestGenoa7115513-84
خ
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ت
خ
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