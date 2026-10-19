سانت ساوفور نظرة عامة

Carlos Augusto ungkap rahasia di balik penampilannya sebagai pemain pengganti yang mengubah jalannya pertandingan

Bek sayap Inter Carlos Augusto tampil luar biasa sebagai pemain pengganti. Ia mencetak gol hanya beberapa detik setelah masuk lapangan dan memberi assist kepada Ange-Yoan Bonny dalam kemenangan 3-1 di markas Bologna. Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa tekad dan semangat lebih penting daripada taktik saat mempertahankan gelar Scudetto.