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ديبورتيفو لاكورنيا

ديبورتيفو لاكورنيا نظرة عامة

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August 2026
وديات الأندية
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
ديبورتيفو لاكورنيا badge
ديبورتيفو لاكورنيا
COR
1
انتهت
وديات الأندية
ديبورتيفو لاكورنيا badge
ديبورتيفو لاكورنيا
COR
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
78'
أبو ظبي الرياضية

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أبو ظبي الرياضية
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الدوري الإسباني
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ديبورتيفو لاكورنيا
COR
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
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الترتيب

الدوري الإسباني crestالدوري الإسباني

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
4سيلتا فيجو crestسيلتا فيجو00000000
5ديبورتيفو ألافيس crestديبورتيفو ألافيس00000000
6ديبورتيفو لاكورنيا crestديبورتيفو لاكورنيا00000000
7إلتشي crestإلتشي00000000
8إسبانيول crestإسبانيول00000000
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