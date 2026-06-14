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تشيكيا

تشيكيا نظرة عامة

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June 2026
كأس العالم
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
1
انتهت
كأس العالم
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
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جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
beIN SPORTS MAX
كأس العالم
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
المكسيك badge
المكسيك
المكسيك
beIN SPORTS MAX
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
12Spartakos Kitiou crestSpartakos Kitiou153751520-516
ف
ت
خ
ت
خ
13Iraklis Gerolakkou crestIraklis Gerolakkou152761119-813
خ
ت
خ
ت
ف
14Ethnikos Latsion crestEthnikos Latsion153391128-1712
خ
خ
خ
خ
خ
15AEZ Zakakiou crestAEZ Zakakiou152491123-1210
ت
خ
خ
ف
خ
16PO Achyronas-Onisilos crestPO Achyronas-Onisilos151113630-244
خ
خ
ف
خ
خ
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