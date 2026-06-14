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تشيكيا نظرة عامة
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Premier League
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|12
|Spartakos Kitiou
|15
|3
|7
|5
|15
|20
|-5
|16
|13
|Iraklis Gerolakkou
|15
|2
|7
|6
|11
|19
|-8
|13
|14
|Ethnikos Latsion
|15
|3
|3
|9
|11
|28
|-17
|12
|15
|AEZ Zakakiou
|15
|2
|4
|9
|11
|23
|-12
|10
|16
|PO Achyronas-Onisilos
|15
|1
|1
|13
|6
|30
|-24
|4