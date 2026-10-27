هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
أولمبيك دي كايين

أولمبيك دي كايين نظرة عامة

imago-sport-29323658.jpg

«¡Envíame un mensaje privado!». El excentrocampista del Liverpool Ejaria usa LinkedIn para encontrar club

El excentrocampista de Liverpool y Rangers Ovie Ejaria ha recurrido a la plataforma profesional de contactos LinkedIn en un inusual intento de encontrar un nuevo club tras su salida del Real Oviedo. El agente libre, de 28 años, lanzó una petición pública a posibles pretendientes al destacar su versatilidad táctica en varias posiciones del centro del campo y del ataque.

FichajesO. Ejaria
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

El Celtic cierra el fichaje por 9 millones de libras de un extremo de Egipto

El Celtic ha completado oficialmente el fichaje de Haissem Hassan, procedente del club español Real Oviedo, con un contrato de cuatro años. El internacional egipcio llega en una operación que podría alcanzar los 9 millones de libras, en función de los variables. Hassan se incorpora al campeón de Escocia con el objetivo de aportar su velocidad y calidad a su línea de ataque de cara a sus próximas campañas nacionales y europeas.

FichajesH. Hassan
المزيد
October 2026
كأس فرنسا
Dynamo de Soula badge
Dynamo de Soula
DDS
أولمبيك دي كايين badge
أولمبيك دي كايين
ODC
المزيد

الترتيب

K-League 1 crestK-League 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
7Mallorca crestMallorca11542136719
ت
ت
ف
ت
خ
8Gijon crestGijon116141113-219
خ
ف
ف
ف
خ
9Real Oviedo crestReal Oviedo115331512318
ت
ف
ف
خ
ف
10Sabadell crestSabadell11452119217
ت
خ
ف
ت
ت
11Córdoba crestCórdoba115061720-315
ف
ف
خ
ف
خ
المزيد

Betting spotlight

Manchester City vs Brighton Predictions: Can the Seagulls stun City?
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal