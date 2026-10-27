أولمبيك دي كايين نظرة عامة

El Celtic cierra el fichaje por 9 millones de libras de un extremo de Egipto

El Celtic ha completado oficialmente el fichaje de Haissem Hassan, procedente del club español Real Oviedo, con un contrato de cuatro años. El internacional egipcio llega en una operación que podría alcanzar los 9 millones de libras, en función de los variables. Hassan se incorpora al campeón de Escocia con el objetivo de aportar su velocidad y calidad a su línea de ataque de cara a sus próximas campañas nacionales y europeas.