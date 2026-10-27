أولمبيك دي كايين نظرة عامة

El excentrocampista de Liverpool y Rangers Ovie Ejaria ha recurrido a la plataforma profesional de contactos LinkedIn en un inusual intento de encontrar un nuevo club tras su salida del Real Oviedo. El agente libre, de 28 años, lanzó una petición pública a posibles pretendientes al destacar su versatilidad táctica en varias posiciones del centro del campo y del ataque.
El Celtic ha completado oficialmente el fichaje de Haissem Hassan, procedente del club español Real Oviedo, con un contrato de cuatro años. El internacional egipcio llega en una operación que podría alcanzar los 9 millones de libras, en función de los variables. Hassan se incorpora al campeón de Escocia con el objetivo de aportar su velocidad y calidad a su línea de ataque de cara a sus próximas campañas nacionales y europeas.