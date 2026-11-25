تجمع كأس العالم للسيدات 2027، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، 32 منتخبًا في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027، لتكون أول نسخة من البطولة تُقام في أمريكا الجنوبية.

ومع تأهل إسبانيا حاملة اللقب، والبرازيل المضيفة، وفرنسا وألمانيا وأستراليا بالفعل، ستتاح للمشجعين قريبًا أول فرصة لحجز مقاعدهم. يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بيع تذاكر المرحلة الأولى في 1 ديسمبر 2026، قبل القرعة النهائية المقررة في 11 ديسمبر، مع باقات لعدة مباريات تبدأ من 5 دولارات فقط للمباراة الواحدة.

جول يقدم لك جميع المواعيد المؤكدة لمراحل البيع، وتفاصيل البيع المسبق، ودليلًا خطوة بخطوة لشراء تذاكر كأس العالم للسيدات 2027.

متى يبدأ بيع تذاكر كأس العالم للسيدات 2027؟

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح تذاكر كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل على أربع مراحل:

المرحلة الأولى (باقات المباريات المتعددة): تبدأ يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 ، الساعة 10:00 بتوقيت البرازيل (08:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 13:00 بتوقيت المملكة المتحدة / 14:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 ، الساعة 10:00 بتوقيت البرازيل. تُباع التذاكر بأسبقية الحجز دون قرعة، وتشمل باقة منتخب البرازيل، وباقة الملعب، والباقة المرنة.

تبدأ يوم ، الساعة 10:00 بتوقيت البرازيل (08:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 13:00 بتوقيت المملكة المتحدة / 14:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وتنتهي يوم ، الساعة 10:00 بتوقيت البرازيل. تُباع التذاكر بأسبقية الحجز دون قرعة، وتشمل باقة منتخب البرازيل، وباقة الملعب، والباقة المرنة. المرحلة الثانية (البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا): تبدأ بعد القرعة النهائية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 ، عقب تحديد أطراف جميع المباريات ومواعيد انطلاقها. وتقتصر هذه المرحلة على حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الخصم.

تبدأ بعد القرعة النهائية يوم ، عقب تحديد أطراف جميع المباريات ومواعيد انطلاقها. وتقتصر هذه المرحلة على حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الخصم. المرحلتان الثالثة والرابعة (البيع العام): تتبع البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا مرحلتان إضافيتان متاحتان لجميع المشجعين، على أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد بدء كل منهما.

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 24 يونيو 2027، الوقت لم يُحدد بعد المباراة الافتتاحية (مباراة البرازيل الأولى في دور المجموعات) ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر 29 يونيو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراة البرازيل الثانية في دور المجموعات أرينا إيتاكيرا، ساو باولو التذاكر 4 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراة البرازيل الثالثة في دور المجموعات الملعب الوطني، برازيليا التذاكر من 10 إلى 13 يوليو 2027، الأوقات لم تُحدد بعد دور الـ16 الملاعب الثمانية المضيفة، البرازيل التذاكر 16 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراتا ربع النهائي الأولى والثانية ملعب مينيراو، بيلو هوريزونتي، وماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر 17 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراتا ربع النهائي الثالثة والرابعة أرينا كاستيلاو، فورتاليزا، وأرينا إيتاكيرا، ساو باولو التذاكر 20 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراة نصف النهائي الأولى أرينا إيتاكيرا، ساو باولو التذاكر 21 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراة نصف النهائي الثانية ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر 24 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد مباراة تحديد المركز الثالث أرينا إيتاكيرا، ساو باولو التذاكر 25 يوليو 2027، الوقت لم يُحدد بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2027 ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم للسيدات 2027؟

تُباع التذاكر الرسمية لكأس العالم للسيدات 2027 مباشرة عبر FIFA.com/tickets. ولأن البيع في المرحلة الأولى يتم بأسبقية الحجز حتى نفاد التذاكر المخصصة لها، فمن المهم الاستعداد مسبقًا:

أنشئ حساب FIFA ID مسبقًا: سجّل حسابك المجاني على FIFA.com/tickets قبل 1 ديسمبر، حتى لا تتأخر في قائمة الانتظار الافتراضية صباح بدء البيع. اختر باقتك للمرحلة الأولى: قرر ما إذا كنت تريد متابعة البرازيل (باقة منتخب البرازيل)، أو البقاء في مدينة مضيفة واحدة (باقة الملعب)، أو اختيار ثلاث مباريات مؤهلة (الباقة المرنة). تحقق من طريقة الدفع: تُعالج جميع عمليات الشراء الرسمية بالريال البرازيلي (BRL). وتُعد فيزا شريك الدفع المفضل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن طرق دفع أخرى مقبولة في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد قرعة 11 ديسمبر، فتتطلب بطاقة خصم أو بطاقة ائتمانية من فيزا.

ولأن باقات التذاكر الأكثر طلبًا ومباريات الأدوار الإقصائية قد تنفد سريعًا، فإنتيكومبو خيار متاح إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم للسيدات 2027؟

تُقسم أسعار التذاكر الرسمية على FIFA.com/tickets إلى ثلاث فئات للمقاعد، هي الفئة الأولى والثانية والثالثة، وتشمل جميع الأسعار الضرائب:

أرخص مقاعد الباقات: تبدأ أسعار مقاعد المباريات الفردية ضمن باقات المرحلة الأولى من 5 دولارات أمريكية (30 ريالًا برازيليًا) فقط للمباراة الواحدة في الفئة الثالثة.

تبدأ أسعار مقاعد المباريات الفردية ضمن باقات المرحلة الأولى من فقط للمباراة الواحدة في الفئة الثالثة. الباقة المرنة (ثلاث مباريات): يمكن للمشجعين الذين يختارون ثلاث مباريات مؤهلة تكوين باقة كاملة بسعر يبدأ من أقل من 18 دولارًا أمريكيًا (100 ريال برازيلي) .

يمكن للمشجعين الذين يختارون ثلاث مباريات مؤهلة تكوين باقة كاملة بسعر يبدأ من أقل من . باقة منتخب البرازيل: تبدأ أسعار الباقة، التي تضمن حضور مباريات البرازيل الثلاث في دور المجموعات، من 36 دولارًا أمريكيًا (205 ريالات برازيلية) في الفئة الثالثة.

تبدأ أسعار الباقة، التي تضمن حضور مباريات البرازيل الثلاث في دور المجموعات، من في الفئة الثالثة. باقة الملعب: تشمل مباريات ملعب واحد حتى الدور ربع النهائي، بما فيه هذا الدور حيثما ينطبق، وتوفر 27% مقارنة بشراء التذاكر الفردية. كما تستحق الفئات المؤهلة خصمًا بنسبة 50% بموجب القانون البرازيلي.

إذا نفدت حصص التذاكر الرسمية المخصصة للبيع العام، توفر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع تفاوت أسعار إعادة البيع بحسب الطلب على المباراة بعد طرح حصص التذاكر الرسمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر كأس العالم للسيدات 2027

ستساعدك معرفة باقات المرحلة الأولى الثلاث في حجز أرخص المقاعد قبل بدء بيع تذاكر المباريات الفردية:

باقة منتخب البرازيل: تتيح حضور مباريات البرازيل المضيفة الثلاث في دور المجموعات، في ريو دي جانيرو (24 يونيو)، وساو باولو (29 يونيو)، وبرازيليا (4 يوليو).

تتيح حضور مباريات البرازيل المضيفة الثلاث في دور المجموعات، في ريو دي جانيرو (24 يونيو)، وساو باولو (29 يونيو)، وبرازيليا (4 يوليو). باقة الملعب: مناسبة للمشجعين الذين يقيمون في مدينة مضيفة واحدة. وتشمل جميع المباريات في الملعب الذي تختاره حتى دور الـ16 (برازيليا، بورتو أليجري، ريسيفي، سلفادور) أو حتى الدور ربع النهائي (ريو دي جانيرو، ساو باولو، بيلو هوريزونتي، فورتاليزا). ولا تشمل مباراتي نصف النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث أو النهائي.

مناسبة للمشجعين الذين يقيمون في مدينة مضيفة واحدة. وتشمل جميع المباريات في الملعب الذي تختاره حتى دور الـ16 (برازيليا، بورتو أليجري، ريسيفي، سلفادور) أو حتى الدور ربع النهائي (ريو دي جانيرو، ساو باولو، بيلو هوريزونتي، فورتاليزا). ولا تشمل مباراتي نصف النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث أو النهائي. الباقة المرنة: تتيح لك اختيار أي ثلاث مباريات مؤهلة من البطولة. ويمكن أن تتضمن مباراة واحدة للبرازيل في دور المجموعات أو مباراة واحدة في نصف النهائي، لكنها لا تشمل النهائي ولا مباراة تحديد المركز الثالث.

تستضيف ثمانية ملاعب برازيلية شهيرة استُخدمت في كأس العالم للرجال 2014 جميع مباريات البطولة الـ64: ريو دي جانيرو (ماراكانا)، وساو باولو (أرينا إيتاكيرا)، وبيلو هوريزونتي (مينيراو)، وبرازيليا (الملعب الوطني)، وفورتاليزا (أرينا كاستيلاو)، وبورتو أليجري (بيرا ريو)، وسلفادور (أرينا فونتي نوفا)، وريسيفي (أرينا بيرنامبوكو).