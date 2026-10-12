أُعيد تشكيل برنامجي المباريات الدولية التقليدية للخريف والجولات الصيفية في رياضة اتحاد الرجبي ضمن بطولة أمم الرجبي العالمية، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر الجاري. هل تريد مشاهدة أفضل لاعبي وفرق هذه الرياضة وهم يتنافسون على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، إلى جانب مباراة نهائية كبرى تُختتم بها البطولة في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة أمم الرجبي العالمية 2026 في الفترة من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المرحلة الختامية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، وسافرت خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات : تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر.

مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر) : توزّع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات مباشرةً. ويمكن شراؤها من البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة وفترات البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لتذاكر عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

البيع العام لتذاكر مرحلة المجموعات : طرحت المنتخبات تذاكرها في مواعيد مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيحت تذاكر المباريات المقامة على ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد فترات البيع ذات الأولوية للأعضاء.

ويمكن للمشجعين الراغبين في تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر مضمون: يحمي تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج الخاص به، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الموعد المحدد وأن تكون صالحة للحدث الذي ستحضره، وإلا فستحصل على استرداد كامل بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026 تفاوتًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر لأيام منفردة أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة إلى أيام المباريات التي تضم كل منها مواجهتين خلال «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات»، تأتي فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام) : تقدم خصومات تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات مرحلة المجموعات المنفردة، التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي، على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

أمام اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

أمام أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

أمام فيجي: من 30 إلى 120 يورو

أمام الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

أمام جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز موراي فيلد، إدنبرة)

أمام اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

أمام نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

أمام اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

أمام فيجي (ملعب غروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام جنوب أفريقيا (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام الأرجنتين (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

أمام جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوة): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

أمام فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز أمام اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا أمام فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليونيه، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا أمام أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ستاد دو فرانس، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوة السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا أمام اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا أمام فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا أمام أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا أمام اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا أمام فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز أمام أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا أمام الأرجنتين التذاكر ستاد دو فرانس، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز 5: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز 9: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز 3: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز 7: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 منتخبًا من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُقام في نوفمبر. وينعكس اتجاه السفر، إذ تتجه منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه إلا منافسين من المجموعة المقابلة، تُحتسب نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمواجهات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة أخيرة لتحديد الترتيب، يواجه فيها كل منتخب نظيره الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.

المباراة النهائية الكبرى : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوّج الفائز بطلًا رسميًا لبطولة الأمم.

مباريات تحديد المراكز : تحدد مواجهة صاحبي المركز الثاني صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، وتحدد مواجهة صاحبي المركز الثالث صاحب المركز الخامس، وصولًا إلى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يتتبع نظام نقاط على غرار كأس رايدر التفوق الإجمالي لأحد نصفي الكرة الأرضية على الآخر طوال عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات.



