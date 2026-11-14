تمثل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ذروة موسم تنس الرجال للمحترفين، إذ يتنافس أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي على لقبي نهاية العام في مواجهات حافلة بالإثارة. إنها بطولة لا تُفوّت، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

منذ عام 2021، تُقام البطولة في مدينة تورينو الإيطالية، وتحديدًا في صالة إينالبي أرينا الرائعة، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، التي توفر مسرحًا مميزًا لنجوم التنس. وتعود البطولة إليها مجددًا في نوفمبر المقبل، من 15 إلى 22 منه.

شهدت نسخة 2025 دفاع النجم المحلي يانيك سينر عن لقبه، ليضيف فصلًا مثيرًا آخر إلى تاريخ البطولة الحافل. ورغم غياب النجم الإيطالي، للأسف، عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة، فإن مجموعة من أبرز اللاعبين، تضم كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف وبن شيلتون، تستعد لتقديم عروض ممتعة أمام الجماهير المتحمسة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 في تورينو بإيطاليا، من الأحد 15 نوفمبر إلى الأحد 22 نوفمبر. وتتضمن البطولة 15 جلسة مختلفة، تشمل مباريات نهارية ومسائية، وتُختتم بالمباراة النهائية المرتقبة في الأحد الثاني.

التاريخ المرحلة (التوقيت بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر الأحد 15 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الاثنين 16 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الثلاثاء 17 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأربعاء 18 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الخميس 19 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الجمعة 20 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر السبت 21 نوفمبر نصف النهائي: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر نصف النهائي: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأحد 22 نوفمبر نهائيات البطولة: جلسة واحدة (3 عصرًا) التذاكر

كيف تشتري تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

طُرحت التذاكر الرسمية للجلسات الفردية ولعدة أيام من نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 للبيع للجمهور في نوفمبر الماضي (2025). وقبل ذلك، أُتيحت لأعضاء الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل (FITP) فرصة الشراء في مرحلة حجز مسبق خاصة بدأت قبلها بأسبوع.

قنوات البيع الرسمية المعتمدة هي موقع تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، ومنصة ATP Tour Experiences لمن يبحثون عن الباقات المميزة.

ويمكن للراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ يشمل كل شراء عبر ستاب هاب برنامج «FanProtect» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بصلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب الجلسة، سواء كانت من مباريات دور المجموعات الأولى أو نصف النهائي أو النهائي، وفئة المقاعد. وإذا كنت تبحث عن أرخص الخيارات، فعادةً ما تكون جلسات دور المجموعات الأولى، ولا سيما في أيام الأسبوع، الأقل سعرًا.

تُباع التذاكر لكل جلسة نهارية أو مسائية على حدة، أو في صورة باقات تجمع عدة أيام.

• جلسات دور المجموعات: تبدأ الأسعار من نحو 82 يورو للمباريات النهارية.

• نصف النهائي (السبت 21 نوفمبر): تتراوح أسعار التذاكر من 254 أو 305 يوروهات إلى أكثر من 1,100 يورو، بحسب الجلسة ومدى قرب المقاعد من الملعب.

• النهائيات (الأحد 22 نوفمبر): تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 749 يورو، وترتفع إلى 2,172 يورو للمقاعد المميزة على أرضية الصالة (بارتير).

• خيارات بديلة: إذا نفدت تذاكر الصالة للأدوار النهائية، يمكنك شراء تذاكر جلسات التدريب، التي تبدأ أسعارها من 15 إلى 45 يورو، أو تذاكر دخول قرية المشجعين، التي تتراوح أسعارها بين 15 و30 يورو، للاستمتاع بأجواء البطولة عن قرب.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 مجددًا في صالة إينالبي أرينا، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، بمدينة تورينو الإيطالية.

وتوفر تورينو، المدينة المشهورة بتاريخها العريق وعمارتها الأنيقة ومأكولاتها الشهية، خلفية رائعة لبطولة التنس العالمية هذه.

وتُعد إينالبي أرينا أكبر صالة رياضية مغلقة في إيطاليا، وتقدم للجمهور تجربة بمرافق حديثة. وتستضيف المدينة البطولة منذ عام 2021، وستواصل استضافتها حتى عام 2027.

من هم أحدث أبطال نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟