لماذا لا تضيف مزيدًا من المتعة إلى متابعتك لدوري كرة القدم الأمريكية خلال موسم الأعياد بحجز تذاكر المباريات اليوم؟ تُقام أربع مواجهات من الأسبوع 16 عشية عيد الميلاد ويوم العيد، تبدأ بمباراة فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز في 24 ديسمبر، وتُختتم بمباراة سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز في 25 ديسمبر.

وتحتفي الملاعب المستضيفة بأجواء العيد من خلال الزينة الموسمية والموسيقى الاحتفالية ومستلزمات المشجعين المستوحاة من سانتا، فضلًا عن تجمعات المشجعين قبل المباريات في الطقس الشتوي، ما يعزز التجربة. ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط من الموسم العادي، تضفي المنافسة على حجز مقاعد في الأدوار الإقصائية مزيدًا من الإثارة على المباريات.

وكثيرًا ما يستعين الدوري وشركاؤه الناقلون بنجوم موسيقى بارزين لتقديم عروض بين شوطي مباريات عيد الميلاد على غرار عروض السوبر بول، مثل عرض بيونسيه الذي لا يُنسى، والمُلقب «بيونسيه بول»، خلال مباراة رافينز ضد تكسنز في 2024، وعرض سنوب دوج خلال مواجهة لايونز ضد فايكينجز في 2025.

أما المباراتان الأخريان، اللتان تُقامان مبكرًا في 25 ديسمبر، فهما شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز ودنفر برونكوز ضد بافالو بيلز. ويقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر مباريات عيد الميلاد في الدوري، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول مباريات دوري كرة القدم الأمريكية في عيد الميلاد 2026؟

التاريخ المباريات (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الخميس، 24 ديسمبر فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز (8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) الجمعة، 25 ديسمبر شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر ملعب سولجر فيلد (شيكاغو) الجمعة، 25 ديسمبر دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز (2:30 ظهرًا بالتوقيت الجبلي) التذاكر ملعب إمباور فيلد آت مايل هاي (دنفر) الجمعة، 25 ديسمبر سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز (5:15 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر ملعب لومين فيلد (سياتل)

وفيما يلي بقية جدول الأسبوع 16 من دوري كرة القدم الأمريكية:

التاريخ المباريات (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الأحد، 27 ديسمبر نيو أورليانز سينتس ضد أريزونا كاردينالز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر ملعب سيزرز سوبر دوم (نيو أورليانز) الأحد، 27 ديسمبر ميامي دولفينز ضد لوس أنجلوس تشارجرز (1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ملعب هارد روك (ميامي) الأحد، 27 ديسمبر نيويورك جيتس ضد نيو إنجلاند باتريوتس (1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) الأحد، 27 ديسمبر بالتيمور رافينز ضد كليفلاند براونز (1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ملعب M&T Bank (بالتيمور) الأحد، 27 ديسمبر لاس فيغاس رايدرز ضد تينيسي تايتنز (1:05 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر ملعب أليجانت (لاس فيغاس) الأحد، 27 ديسمبر كانساس سيتي تشيفز ضد سان فرانسيسكو فورتي ناينرز (3:25 عصرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر ملعب جيها فيلد آت أروهيد (كانساس سيتي) الأحد، 27 ديسمبر دالاس كاوبويز ضد جاكسونفيل جاغوارز (7:20 مساءً بالتوقيت المركزي) التذاكر ملعب AT&T (أرلينغتون) الأحد، 27 ديسمبر بيتسبرغ ستيلرز ضد كارولاينا بانثرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر ملعب أكريشر (بيتسبرغ) الأحد، 27 ديسمبر مينيسوتا فايكينجز ضد واشنطن كوماندرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر ملعب يو إس بانك (مينيابوليس) الأحد، 27 ديسمبر إنديانابوليس كولتس ضد سينسيناتي بنغلس (يُحدد لاحقًا) التذاكر ملعب لوكاس أويل (إنديانابوليس) الأحد، 27 ديسمبر أتلانتا فالكونز ضد تامبا باي بوكانيرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) الإثنين، 28 ديسمبر ديترويت لايونز ضد نيويورك جاينتس (8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ملعب فورد فيلد (ديترويت)

كيفية شراء تذاكر مباريات دوري كرة القدم الأمريكية في عيد الميلاد 2026

طُرحت التذاكر الرسمية للمباريات الثلاث المقررة يوم عيد الميلاد 2026، وكذلك مباراة عشية العيد، في مايو بالتزامن مع الإعلان عن جدول الموسم الكامل.

يمكنك شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر شركاء الدوري الرسميين لبيع التذاكر: NFL Tickets وTicketmaster NFL وSeatGeek NFL. ويدير كل فريق مستضيف بيع تذاكره الأساسية عبر بوابته الرسمية على Ticketmaster.

ولحجز باقات تضم تذاكر المباريات والضيافة قبل انطلاقها والإقامة الفندقية، يمكنك الاستعانة بـOn Location، مزود خدمات الضيافة الرسمي للدوري.

وتتوفر التذاكر أيضًا في سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يرغبون في الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري كرة القدم الأمريكية في عيد الميلاد 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات عشية عيد الميلاد ويوم العيد 2026 بين نحو 46 دولارًا و680 دولارًا أو أكثر، بحسب المباراة وفئة المقاعد، على النحو التالي:

فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز : من 46 دولارًا إلى أكثر من 300 دولار (من فئة الوقوف فقط إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100)

: من 46 دولارًا إلى أكثر من 300 دولار (من فئة الوقوف فقط إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100) شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز : من 400 دولار إلى أكثر من 680 دولارًا (من المستويين 300 و400 إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100)

: من 400 دولار إلى أكثر من 680 دولارًا (من المستويين 300 و400 إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100) دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز : من 250 دولارًا إلى أكثر من 550 دولارًا (من المستوى 500 إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100)

: من 250 دولارًا إلى أكثر من 550 دولارًا (من المستوى 500 إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100) سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز : من 268 دولارًا إلى أكثر من 650 دولارًا (من المستوى 300 إلى مقاعد المدرجات بالمستوى 100)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للدوري ومواقع الفرق لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز: كل ما تحتاج إلى معرفته

وجهاً لوجه تعادل 5 0 0 الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 17 فلادلفيا PHI 29 انتهت الولايات المتحدة 1 فلادلفيا PHI 32 هيوستن HOU 30 انتهت الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 21 فلادلفيا PHI 31 انتهت الولايات المتحدة 1 فلادلفيا PHI 34 هيوستن HOU 24 انتهت الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 10 فلادلفيا PHI 24 انتهت 150 النقاط المسجلة 102

شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز: كل ما تحتاج إلى معرفته

وجهاً لوجه تعادل 3 0 2 الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 31 شيكاغو CHI 7 انتهت الولايات المتحدة 1 شيكاغو CHI 31 جرين باي GB 27 انتهت الولايات المتحدة 1 شيكاغو CHI 22 جرين باي GB 16 انتهت الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 28 شيكاغو CHI 21 انتهت الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 22 شيكاغو CHI 24 انتهت 105 النقاط المسجلة 124

دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز: كل ما تحتاج إلى معرفته

وجهاً لوجه تعادل 2 0 3 الولايات المتحدة 1 دنفر DEN 33 بفالو BUF 30 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 31 دنفر DEN 7 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 22 دنفر DEN 24 انتهت NFL Preseason بفالو BUF 42 دنفر DEN 15 انتهت الولايات المتحدة 1 دنفر DEN 19 بفالو BUF 48 انتهت 98 النقاط المسجلة 173

سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز: كل ما تحتاج إلى معرفته