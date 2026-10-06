ستتجه أنظار عشاق سباقات الخيل في جميع أنحاء العالم إلى مضمار كينلاند للسباقات في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، الذي يستضيف النسخة الثالثة والأربعين السنوية من بطولة بريدرز كب العالمية على مدار يومين، 30 و31 أكتوبر.

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ورغم أن بطل اليابان صاحب الحوافر، فوريفر يونغ، خطف العناوين قبل 12 شهرًا عندما حقق انتصارًا تاريخيًا في الحدث الأبرز، بريدرز كب كلاسيك، فإن كل واحد من سباقات الفئة الأولى الـ14 التي تُقام على مدار اليومين يمثل منافسة مثيرة تُبقي الجماهير الغفيرة الحاضرة في المضمار في أجواء حماسية متواصلة.

أما الأجواء التي تسبق يومي السباق المميزين خارج المضمار، فهي تكاد تكون مثيرة بقدر ما يحدث على الحلبة نفسها. إذ تسيطر فعاليات مهرجان بريدرز كب على مستوى المدينة على ليكسينغتون اعتبارًا من يوم الاثنين 25 أكتوبر، مع أحداث مستوحاة من عالم الخيل، وعروض ترفيهية حية، واحتفالات متنوعة.

دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها، وأسعارها، والمزيد.

متى يُقام بريدرز كب 2026؟

تُقام بطولة بريدرز كب العالمية 2026 يومي الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31 أكتوبر. ويستضيف مضمار كينلاند في ليكسينغتون هذا الحدث الاستثنائي الخاص بعالم الخيل للمرة الرابعة هذا العام، بعدما سبق له استضافته في 2015 و2020 و2022.

كيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينلاند للبيع لأول مرة أمام عامة الجمهور في 21 أبريل 2026. وكان بالإمكان شراؤها عبر الإنترنت مباشرة من خلال Breeders' Cup Ticket Hub، لدى SeatGeek (مزود التذاكر الرسمي)، أو عبر الهاتف من خلال الاتصال بمكتب التذاكر.

يجب شراء جميع تذاكر بريدرز كب 2026 مسبقًا، إذ لن تُباع أي تذاكر في الموقع داخل مضمار كينلاند. ويُحدد الحضور بحد أقصى 43,000 شخص يوميًا. كما أن التوافر محدود جدًا، مع نفاد الكثير من أقسام المدرجات ومناطق الطعام بالفعل، لتبقى بشكل أساسي تذاكر الدخول العام على جانب المضمار وباقات السفر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراؤها عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب للفعالية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بريدرز كب 2026؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينلاند بين 85 دولارًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد و2,465 دولارًا لباقات الطعام المميزة الشاملة ليومين.

وفي ما يلي تفصيل الأسعار الرسمية للتذاكر بحسب الفئة والقسم والمدة:

نوع التذكرة/الباقة سعر الجمعة سعر السبت سعر اليومين دخول عام على جانب المضمار 85 دولارًا 159 دولارًا 244 دولارًا دخول عام إلى النادي 212 دولارًا 477 دولارًا 689 دولارًا مقاعد طاولات محجوزة 186 دولارًا 371 دولارًا 557 دولارًا مقاعد محجوزة في المدرج 265 دولارًا 477 دولارًا 742 دولارًا مقاعد محجوزة في النادي غير متاح غير متاح 1,166 دولارًا مقصورات المدرج ومقصورات لوج غير متاح غير متاح ابتداءً من 1,590 دولارًا للمقعد مقصورات النادي غير متاح غير متاح ابتداءً من 1,802 دولارًا للمقعد Sales Pavilion 398 دولارًا 530 دولارًا 928 دولارًا Equestrian Dining Room 583 دولارًا 795 دولارًا 1,378 دولارًا First Turn Chalet غير متاح غير متاح 1,961 دولارًا Premium Clubhouse Dining غير متاح غير متاح 2,465 دولارًا

تابع الموقع الرسمي لبريدرز كب مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

ما هو جدول سباقات بريدرز كب 2026؟

يُقام ما مجموعه 14 سباقًا على مدار يومي فعاليات بريدرز كب. ففي يوم الجمعة 30 أكتوبر، تُقام خمسة سباقات بطولة للخيول الصغيرة. وفي اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، تُقام تسعة سباقات أخرى، يتصدرها بريدرز كب كلاسيك البالغة جائزته 7 ملايين دولار. وفي ما يلي تفاصيل كل سباق على حدة، علمًا بأن جميع الأوقات المذكورة هي بالتوقيت المحلي الشرقي ET:

الجمعة 30 أكتوبر

يتضمن جدول الجمعة سباقات تمهيدية مبكرة تبدأ في 11:55 صباحًا، مثل The Headley وThe Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes وسباقات allowance، قبل انطلاق سباقات الفئة الأولى الكبرى الخاصة ببطولات الخيول الصغيرة:

2:55 مساءً - بريدرز كب جوفينايل تيرف سبرينت

3:35 مساءً - بريدرز كب جوفينايل فيليز

4:15 مساءً - بريدرز كب جوفينايل فيليز تيرف

4:55 مساءً - بريدرز كب جوفينايل

5:35 مساءً - بريدرز كب جوفينايل تيرف

السبت 31 أكتوبر

يشهد السبت تسعة سباقات من فئات بطولة العالم للخيول الأكبر سنًا ولأفضل الخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات، ويختتم بسباق بريدرز كب كلاسيك المرموق. ويبدأ اليوم بسباقات صباحية تمهيدية للخيول maiden وسباقات allowance من الساعة 11:15 صباحًا، قبل انطلاق أحداث الفئة الأولى الأبرز على النحو التالي:

1:10 مساءً - بريدرز كب ديرت مايل

1:48 مساءً - بريدرز كب تيرف سبرينت

2:26 مساءً - بريدرز كب سبرينت

3:04 مساءً - بريدرز كب فيلي آند مير تيرف

3:42 مساءً - بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت

4:20 مساءً - بريدرز كب مايل

4:48 مساءً - بريدرز كب ديستاف

5:36 مساءً - بريدرز كب تيرف

6:16 مساءً - بريدرز كب كلاسيك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مضمار كينلاند للسباقات

يُعد مضمار كينلاند للسباقات، الذي فتح أبوابه لأول مرة في عام 1936، على نطاق واسع جوهرة تاج سباقات الخيل الأمريكية الأصيلة. ويقع في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، قلب منطقة بلوغراس، ويعمل كينلاند وفق نموذج فريد غير ربحي، حيث يُعاد استثمار عائدات السباقات والمزادات الخاصة به مباشرة في صناعة الخيل والجمعيات الخيرية المحلية.

وقد صُنّف معلمًا تاريخيًا وطنيًا في عام 1986، وهو يجمع بين كونه مضمار سباق رفيع المستوى وأكبر دار مزادات للخيول الأصيلة في العالم.

لحظات لا تُنسى في كينلاند

الزيارة الملكية للملكة إليزابيث الثانية (1984) : زارت الملكة إليزابيث الثانية كينلاند لمشاهدة النسخة الافتتاحية من سباق stakes أُنشئ تكريمًا لها، وهو "Queen Elizabeth II Challenge Cup". وشيد كينلاند دائرة فائزين مخصصة على جانب المضمار خصيصًا لهذه الزيارة.

الغراند سلام لأمريكان فيروه (2015) : استضاف كينلاند بطولة بريدرز كب العالمية المرموقة للمرة الأولى في 2015. وفي السباق الأخير من مسيرته، فرض الأسطورة المتوج بالتاج الثلاثي أمريكان فيروه هيمنته على بريدرز كب كلاسيك، محطمًا الرقم القياسي للمضمار، ليصبح أول حصان في التاريخ يحقق "غراند سلام" غير الرسمي في السباقات.

مزادات حطمت الأرقام القياسية : تُعد مزادات الخيل في كينلاند أيقونية. فقد مر أكثر من 20 فائزًا بسباق كنتاكي ديربي، من بينهم بطل التاج الثلاثي Justify، عبر حلقة مبيعات كينلاند. وفي عام 1985، بيع مهر عمره عام واحد مقابل 13.1 مليون دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا صمد لعقود. ولا يزال مزاد سبتمبر للخيول بعمر السنة يواصل تحطيم المعايير الحديثة، بعدما حقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 536.7 مليون دولار.

المضمار المفضل لهوليوود: بفضل "طابعه الكلاسيكي" الخالد، ومروجِه المشذبة، ومنشآته الشهيرة المصنوعة من الحجر الجيري، استُخدم كينلاند على نطاق واسع موقعًا للتصوير السينمائي. واشتهر بتجسيد مضامير تاريخية أخرى في أفلام كبرى مثل Seabiscuit (2003)، وDreamer (2005)، وSecretariat (2010).

الفائزون مؤخرًا بسباق بريدرز كب كلاسيك

العام الحصان الفائز المدرب الفائز الفارس الفائز المضمار 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







