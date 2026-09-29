شهدنا أخيرًا بعضًا من مباريات دوري الرجبي المحلية المثيرة في السوبر ليغ وNRL، لكن الأنظار تتحول الآن إلى الساحة الدولية مع انطلاق كأس العالم للرجبي ليغ في 15 أكتوبر في أستراليا، مع استضافة مشتركة أيضًا من نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وينتظر الجماهير شهر من المنافسات القوية والمثيرة في نصف الكرة الجنوبي، مع سعي 10 منتخبات إلى المجد العالمي، ويمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة عبر حجز تذاكر المباريات من اليوم.

تبدأ أستراليا البطولة بوصفها المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب للمرة الرابعة تواليًا، والـ13 في الإجمال منذ النسخة الافتتاحية عام 1954. لكنها ستواجه منافسة قوية من شريكتيها في الاستضافة ومنافستيها من المنطقة، نيوزيلندا، إلى جانب إنجلترا وساموا وتونغا.

يقدم لكم GOAL أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر وكيفية حجز مقاعدكم في مباريات كأس العالم للرجبي ليغ المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس العالم للرجبي ليغ 2026؟

تُقام كأس العالم للرجبي ليغ 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بشكل مشترك، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وستشهد البطولة، التي تمتد على مدار شهر، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في دور المجموعات، ثم نصف النهائي والنهائي.

كما ستقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات ومنافسات الكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ/التواريخ مباريات المجموعات 15 أكتوبر - 1 نوفمبر نصف النهائي 7/8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم للرجبي ليغ 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم للرجبي ليغ، الذي يربط مباشرة ببوابات البيع المعتمدة لكل مدينة مضيفة ولكل ملعب على حدة.

وتُعد Ticketmaster Australia، إلى جانب Ticketmaster New Zealand، منصة التوزيع المعتمدة الأساسية. واعتمادًا على الملعب المحدد، مثل المباريات التي تُقام في بعض الملاعب الأسترالية أو النيوزيلندية، تُستخدم Ticketek أيضًا بصفة وكيل شريك.

أما إذا كنتم تبحثون عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

نقل مضمون، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، بما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم للرجبي ليغ 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام في كأس العالم للرجبي ليغ 2026 (RLWC2026) من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكن الأسعار تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.

نوع المباراة تذكرة البالغين (16+) تذكرة عائلية (2+2 أو 1+3) دور المجموعات ونصف النهائي ابتداءً من 19 دولارًا أستراليًا ابتداءً من 49 دولارًا أستراليًا النهائي (Suncorp Stadium) ابتداءً من 39 دولارًا أستراليًا ابتداءً من 109 دولارات أسترالية





ورغم أن خرائط الفئات الفردية المحددة تعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات الملاعب العشرة المختلفة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، فإن المقاعد تنقسم إلى عدة فئات عامة:

الفئة 1 / بريميوم : تقع على طول خط المنتصف وعلى الجوانب السفلية، وتوفر أفضل رؤية مركزية للملعب.

الفئة 2 : توجد عادة في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.

الفئة 3 / الدخول العام : تكون عادة خلف القائمين أو في الأجزاء العلوية المرتفعة، وتوفر أرخص نقاط الدخول.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد البطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوفر الحالي.

ما هو جدول كأس العالم للرجبي ليغ 2026؟

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الملعب (الموقع) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (20:05 AEDT) المجموعة A: أستراليا ضد نيوزيلندا Allianz Stadium (سيدني) تذاكر الجمعة، 16 أكتوبر (17:45 AEDT) المجموعة B/C: ساموا ضد فرنسا CommBank Stadium (سيدني) تذاكر السبت، 17 أكتوبر (14:25 PGT) المجموعة B/C: بابوا غينيا الجديدة ضد لبنان Santos National Football Stadium (بورت مورسبي) يُعلن لاحقًا السبت، 17 أكتوبر (17:05 AWST) المجموعة B/C: إنجلترا ضد تونغا HBF Park (بيرث) تذاكر الأحد، 18 أكتوبر (16:05 AEDT) المجموعة A: فيجي ضد جزر كوك McDonald Jones Stadium (نيوكاسل) تذاكر الجمعة، 23 أكتوبر (20:05 AEDT) المجموعة B/C: تونغا ضد لبنان CommBank Stadium (سيدني) تذاكر السبت، 24 أكتوبر (14:25 PGT) المجموعة B/C: بابوا غينيا الجديدة ضد ساموا Santos National Football Stadium (بورت مورسبي) يُعلن لاحقًا السبت، 24 أكتوبر (14:35 AWST) المجموعة B/C: إنجلترا ضد فرنسا HBF Park (بيرث) تذاكر الأحد، 25 أكتوبر (18:05 NZDT) المجموعة A: نيوزيلندا ضد جزر كوك One NZ Stadium (كرايستشرش) تذاكر الأحد، 25 أكتوبر (19:05 AEST) المجموعة A: أستراليا ضد فيجي Suncorp Stadium (بريزبن) تذاكر الجمعة، 30 أكتوبر (20:05 AEDT) المجموعة B/C: إنجلترا ضد PNG WIN Stadium (وولونغونغ) تذاكر السبت، 31 أكتوبر (14:30 AEST) المجموعة A: نيوزيلندا ضد فيجي Cbus Super Stadium (غولد كوست) تذاكر السبت، 31 أكتوبر (19:05 AEST) المجموعة A: أستراليا ضد جزر كوك Queensland Country Bank Stadium (تاونسفيل) تذاكر الأحد، 1 نوفمبر (17:40 AEDT) المجموعة B/C: لبنان ضد فرنسا وتونغا ضد ساموا CommBank Stadium (سيدني) تذاكر السبت، 7 نوفمبر (20:05 AEDT) نصف النهائي الأول - يحدد لاحقًا McDonald Jones Stadium (نيوكاسل) يُعلن لاحقًا الأحد، 8 نوفمبر (20:05 AEDT) نصف النهائي الثاني - يحدد لاحقًا Allianz Stadium (سيدني) يُعلن لاحقًا الأحد، 15 نوفمبر (18:35 AEST) النهائي - يحدد لاحقًا Suncorp Stadium (بريزبن) يُعلن لاحقًا

ما هي ملاعب كأس العالم للرجبي ليغ 2026؟

ستستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات في كأس العالم للرجبي ليغ هذا العام:

الدولة الملعب (الموقع) السعة أستراليا Suncorp Stadium (بريزبن) 52,500

Allianz Stadium (سيدني) 42,500

McDonald Jones Stadium (نيوكاسل) 33,000

CommBank Stadium (سيدني) 30,000

Cbus Super Stadium (غولد كوست) 27,400

Queensland Country Bank Stadium (تاونسفيل) 25,455

WIN Stadium (وولونغونغ) 23,750

HBF Park (بيرث) 20,500 نيوزيلندا One New Zealand Stadium (كرايستشرش) 30,000 بابوا غينيا الجديدة Santos National Football Stadium (بورت مورسبي) 14,800

من هم الفائزون بكأس العالم للرجبي ليغ في النسخ الأخيرة؟

أقيمت النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرجبي ليغ في عام 1954. وهذه هي النهائيات الأحدث:

السنة الفائز الوصيف نتيجة النهائي الملعب (الموقع) 2021 أستراليا ساموا 30-10 Old Trafford (مانشستر) 2017 أستراليا إنجلترا 6-0 Lang Park (بريزبن) 2013 أستراليا نيوزيلندا 34-2 Old Trafford (مانشستر) 2008 نيوزيلندا أستراليا 34-20 Lang Park (بريزبن) 2000 أستراليا نيوزيلندا 40-12 Old Trafford (مانشستر) 1995 أستراليا إنجلترا 16-8 Wembley (لندن) 1992 أستراليا بريطانيا العظمى 10-6 Wembley (لندن) 1988 أستراليا نيوزيلندا 25-12 Eden Park (أوكلاند) 1977 أستراليا بريطانيا العظمى 13-12 Sydney Cricket Ground (سيدني)







