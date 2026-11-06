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Book Rugby League World Cup 2026 tickets
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم لدوري الرغبي 2026: نيوزيلندا ضد تونغا، وأستراليا ضد ساموا، وأسعار تذاكر نصف النهائي والمزيد

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كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في الحدث الكبير لرياضة دوري الرغبي هذا العام في نصف الكرة الجنوبي

شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني الأسترالي للرجبي، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة.

بعد ثلاثة أسابيع من منافسات دور المجموعات القوية والمثيرة، لم يتبقَّ في السباق نحو اللقب سوى أربعة منتخبات: أستراليا ونيوزيلندا وتونغا وساموا. وتُقام مباراتا نصف النهائي في نهاية هذا الأسبوع، يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، 15 نوفمبر. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للتتويج للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته في دور المجموعات، فإنه يدرك أن اختبارات صعبة تنتظره، بدءًا بمواجهة ساموا في نهاية هذا الأسبوع، ثم مواجهة الفائز من مباراة نيوزيلندا وتونغا في نهائي بريزبن إذا تأهل.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في المباريات المقبلة لكأس العالم لدوري الرجبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والتوقيت المحلي

المباراة

التذاكر

الملعب (الموقع)

السبت، 7 نوفمبر (20:05 بتوقيت AEDT)

نصف النهائي: نيوزيلندا ضد تونغا

التذاكر

ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)

الأحد، 8 نوفمبر (20:05 بتوقيت AEDT)

نصف النهائي: أستراليا ضد ساموا

التذاكر

ملعب أليانز (سيدني)

الأحد، 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت AEST)

النهائي: لم يتحدد طرفاه بعد

التذاكر

ملعب سانكورب (بريزبن)

كيف تشتري تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب يستضيفان المباريات.

المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكيت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكيت ماستر نيوزيلندا. ويُستخدم تيكيتيك أيضًا بوصفه وكيلًا شريكًا، بحسب الملعب المعني، مثل بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون: تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى كأس العالم لدوري الرجبي 2026 من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكن الأسعار تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.

نوع المباراة

تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر)

تذكرة العائلة (2+2 أو 1+3)

دور المجموعات ونصف النهائي

من 19 دولارًا أستراليًا

من 49 دولارًا أستراليًا

النهائي (ملعب سانكورب)

من 39 دولارًا أستراليًا

من 109 دولارات أسترالية

رغم أن خرائط فئات المقاعد التفصيلية تعتمد بدرجة كبيرة على تصاميم الملاعب العشرة المختلفة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، فإن المقاعد تُقسم إلى عدة فئات عامة:

  • الفئة الأولى / الممتازة: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.
  • الفئة الثانية: تقع عادةً في المستويات العلوية على جانبي الملاعب أو في زواياها.
  • الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف القائمين أو في المدرجات العليا الأكثر ارتفاعًا، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في دور المجموعات ومباراتَي نصف النهائي والنهائي.

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة

التاريخ

مباريات دور المجموعات

من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

نصف النهائي

7 و8 نوفمبر

النهائي

15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد

الملعب (الموقع)

السعة

أستراليا

ملعب سانكورب (بريزبن)

52٬500

ملعب أليانز (سيدني)

42٬500

ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)

33٬000

ملعب كومبانك (سيدني)

30٬000

ملعب سيبوس سوبر (غولد كوست)

27٬400

ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل)

25٬455

ملعب وين (ولونغونغ)

23٬750

إتش بي إف بارك (بيرث)

20٬500

نيوزيلندا

ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش)

30٬000

بابوا غينيا الجديدة

ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)

14٬800

من الفائزون في النسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:

العام

الفائز

الوصيف

نتيجة النهائي

الملعب (الموقع)

2021

أستراليا

ساموا

30-10

أولد ترافورد (مانشستر)

2017

أستراليا

إنجلترا

6-0

لانغ بارك (بريزبن)

2013

أستراليا

نيوزيلندا

34-2

أولد ترافورد (مانشستر)

2008

نيوزيلندا

أستراليا

34-20

لانغ بارك (بريزبن)

2000

أستراليا

نيوزيلندا

40-12

أولد ترافورد (مانشستر)

1995

أستراليا

إنجلترا

16-8

ويمبلي (لندن)

1992

أستراليا

بريطانيا العظمى

10-6

ويمبلي (لندن)

1988

أستراليا

نيوزيلندا

25-12

إيدن بارك (أوكلاند)

1977

أستراليا

بريطانيا العظمى

13-12

ملعب سيدني للكريكيت (سيدني)

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