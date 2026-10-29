شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرغبي ضمن السوبر ليغ والدوري الوطني للرغبي، لكن الأنظار تحولت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرغبي، التي انطلقت في 15 أكتوبر بأستراليا، بمشاركة نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة في الاستضافة.

وتتواصل على مدى شهر منافسات قوية ومثيرة في نصف الكرة الجنوبي، حيث تسعى 10 منتخبات إلى المجد العالمي، ويمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للتتويج للمرة الرابعة على التوالي، والـ13 إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. لكنها ستواجه منافسة شرسة من نيوزيلندا، شريكتها في الاستضافة ومنافستها في المنطقة، فضلًا عن ساموا وتونغا.

يقدم لكم جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدكم في مباريات كأس العالم لدوري الرغبي المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تقام كأس العالم لدوري الرغبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة لشهر، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في دور المجموعات ومباراتَي نصف النهائي والنهائي.

وتقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ مباريات دور المجموعات 15 أكتوبر - 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لدوري الرغبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرغبي، الذي يتيح روابط مباشرة إلى منافذ البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب مستضيفَين.

المنصة الأساسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكت ماستر أستراليا، وكذلك تيكت ماستر نيوزيلندا. وتُستخدم تيكتيك أيضًا بوصفها وكيلًا شريكًا بحسب الملعب، مثل بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.

ويمكن للمشجعين الباحثين عن مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

عمليات نقل تذاكر مضمونة، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى كأس العالم لدوري الرغبي 2026 من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكنها تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقعد.

نوع المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر) تذكرة العائلة (2+2 أو 1+3) دور المجموعات ونصف النهائي ابتداءً من 19 دولارًا أستراليًا ابتداءً من 49 دولارًا أستراليًا النهائي (ملعب سانكورب) ابتداءً من 39 دولارًا أستراليًا ابتداءً من 109 دولارات أسترالية

رغم أن توزيع المقاعد بحسب الفئات يختلف كثيرًا وفق تصميم الملاعب العشرة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، فإن المقاعد تنقسم إلى عدة فئات عامة:

الفئة الأولى / المميزة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة الثانية : تقع عادةً في المستويات العلوية على جانبي الملاعب أو في زواياها.

: تقع عادةً في المستويات العلوية على جانبي الملاعب أو في زواياها. الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف المرمى أو في المستويات العلوية الأعلى، وتوفر خيارات الدخول الأقل سعرًا.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة الملعب (المدينة) التذاكر الجمعة 30 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعة ب/ج: إنجلترا ضد بابوا غينيا الجديدة ملعب وين (ولونغونغ) التذاكر السبت 31 أكتوبر (14:30 بتوقيت شرق أستراليا القياسي) المجموعة أ: نيوزيلندا ضد فيجي ملعب سيبوس سوبر (غولد كوست) التذاكر السبت 31 أكتوبر (19:05 بتوقيت شرق أستراليا القياسي) المجموعة أ: أستراليا ضد جزر كوك ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) التذاكر الأحد 1 نوفمبر (17:40 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعة ب/ج: لبنان ضد فرنسا وتونغا ضد ساموا ملعب كومبانك (سيدني) التذاكر السبت 7 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) نصف النهائي الأول: يتحدد طرفاه لاحقًا ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) يُعلن عنها لاحقًا الأحد 8 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) نصف النهائي الثاني: يتحدد طرفاه لاحقًا ملعب أليانز (سيدني) يُعلن عنها لاحقًا الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا القياسي) النهائي: يتحدد طرفاه لاحقًا ملعب سانكورب (بريزبن) يُعلن عنها لاحقًا

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرغبي هذا العام:

الدولة الملعب (المدينة) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبن) 52,500 ملعب أليانز (سيدني) 42,500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33,000 ملعب كومبانك (سيدني) 30,000 ملعب سيبوس سوبر (غولد كوست) 27,400 ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) 25,455 ملعب وين (ولونغونغ) 23,750 إتش بي إف بارك (بيرث) 20,500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30,000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14,800

من الفائزون بكأس العالم لدوري الرغبي في النسخ الأخيرة؟

أقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرغبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: