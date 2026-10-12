شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليج أو الدوري الوطني للرجبي (NRL)، لكن الأنظار تتجه الآن إلى الساحة الدولية مع انطلاق كأس العالم لدوري الرجبي يوم 15 أكتوبر في أستراليا، التي تتشارك استضافة البطولة مع نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

ينتظرنا شهر من المنافسات القوية والمثيرة في نصف الكرة الجنوبي، حيث تسعى 10 منتخبات إلى نيل المجد العالمي. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

تبدأ أستراليا البطولة بوصفها المرشحة الأبرز للفوز باللقب للمرة الرابعة تواليًا والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. لكنها ستواجه منافسة قوية من نيوزيلندا، شريكتها في الاستضافة ومنافستها من المنطقة نفسها، إلى جانب إنجلترا وساموا وتونجا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات كأس العالم لدوري الرجبي المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في المجموعات ومباراتَي نصف النهائي والنهائي.

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ مباريات المجموعات من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب من الملاعب المستضيفة.

المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكت ماستر نيوزيلندا. وتُستخدم تيكتيك أيضًا بوصفها وكيلًا شريكًا بحسب مكان إقامة المباراة، بما في ذلك بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

ضمان تسلّم التذاكر، إذ يحظى كل شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية لكأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكنها تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.

نوع المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر) التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3) دور المجموعات ونصف النهائي من 19 دولارًا أستراليًا من 49 دولارًا أستراليًا النهائي (ملعب سانكورب) من 39 دولارًا أستراليًا من 109 دولارات أسترالية





رغم أن خرائط فئات المقاعد التفصيلية تختلف اختلافًا كبيرًا وفق تصميم الملاعب العشرة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، تُقسّم المقاعد عمومًا إلى عدة فئات:

الفئة الأولى / الممتازة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

الفئة الثانية : تقع عادةً في المستويات الجانبية العليا أو زوايا الملاعب.

الفئة الثالثة / المقاعد العادية : تقع عادةً خلف قائمتَي المرمى أو في المدرجات العليا المرتفعة، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد البطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة الملعب (المدينة) التذاكر الخميس 15 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعة الأولى: أستراليا ضد نيوزيلندا ملعب أليانز (سيدني) التذاكر الجمعة 16 أكتوبر (17:45 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعتان الثانية/الثالثة: ساموا ضد فرنسا ملعب كومبانك (سيدني) التذاكر السبت 17 أكتوبر (14:25 بتوقيت بابوا غينيا الجديدة) المجموعتان الثانية/الثالثة: بابوا غينيا الجديدة ضد لبنان ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) يُعلن عنها لاحقًا السبت 17 أكتوبر (17:05 بتوقيت غرب أستراليا) المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد تونجا ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) التذاكر الأحد 18 أكتوبر (16:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعة الأولى: فيجي ضد جزر كوك ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) التذاكر الجمعة 23 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعتان الثانية/الثالثة: تونجا ضد لبنان ملعب كومبانك (سيدني) التذاكر السبت 24 أكتوبر (14:25 بتوقيت بابوا غينيا الجديدة) المجموعتان الثانية/الثالثة: بابوا غينيا الجديدة ضد ساموا ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) يُعلن عنها لاحقًا السبت 24 أكتوبر (14:35 بتوقيت غرب أستراليا) المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد فرنسا ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) التذاكر الأحد 25 أكتوبر (18:05 بتوقيت نيوزيلندا الصيفي) المجموعة الأولى: نيوزيلندا ضد جزر كوك ملعب وان إن زد (كرايستشيرش) التذاكر الأحد 25 أكتوبر (19:05 بتوقيت شرق أستراليا) المجموعة الأولى: أستراليا ضد فيجي ملعب سانكورب (بريزبين) التذاكر الجمعة 30 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد بابوا غينيا الجديدة ملعب وين (ولونجونج) التذاكر السبت 31 أكتوبر (14:30 بتوقيت شرق أستراليا) المجموعة الأولى: نيوزيلندا ضد فيجي ملعب سيباس سوبر (غولد كوست) التذاكر السبت 31 أكتوبر (19:05 بتوقيت شرق أستراليا) المجموعة الأولى: أستراليا ضد جزر كوك ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) التذاكر الأحد 1 نوفمبر (17:40 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) المجموعتان الثانية/الثالثة: لبنان ضد فرنسا وتونجا ضد ساموا ملعب كومبانك (سيدني) التذاكر السبت 7 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) نصف النهائي الأول: يُحدد طرفاه لاحقًا ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) يُعلن عنها لاحقًا الأحد 8 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي) نصف النهائي الثاني: يُحدد طرفاه لاحقًا ملعب أليانز (سيدني) يُعلن عنها لاحقًا الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا) النهائي: يُحدد طرفاه لاحقًا ملعب سانكورب (بريزبين) يُعلن عنها لاحقًا

ما الملاعب المستضيفة لكأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد الملعب (المدينة) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبين) 52,500

ملعب أليانز (سيدني) 42,500

ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33,000

ملعب كومبانك (سيدني) 30,000

ملعب سيباس سوبر (غولد كوست) 27,400

ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) 25,455

ملعب وين (ولونجونج) 23,750

ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) 20,500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30,000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14,800

من الفائزون بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:

السنة البطل الوصيف نتيجة النهائي الملعب (المدينة) 2021 أستراليا ساموا 30-10 أولد ترافورد (مانشستر) 2017 أستراليا إنجلترا 6-0 لانج بارك (بريزبين) 2013 أستراليا نيوزيلندا 34-2 أولد ترافورد (مانشستر) 2008 نيوزيلندا أستراليا 34-20 لانج بارك (بريزبين) 2000 أستراليا نيوزيلندا 40-12 أولد ترافورد (مانشستر) 1995 أستراليا إنجلترا 16-8 ويمبلي (لندن) 1992 أستراليا بريطانيا العظمى 10-6 ويمبلي (لندن) 1988 أستراليا نيوزيلندا 25-12 إيدن بارك (أوكلاند) 1977 أستراليا بريطانيا العظمى 13-12 ملعب سيدني للكريكت (سيدني)







