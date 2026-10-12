شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليج أو الدوري الوطني للرجبي (NRL)، لكن الأنظار تتجه الآن إلى الساحة الدولية مع انطلاق كأس العالم لدوري الرجبي يوم 15 أكتوبر في أستراليا، التي تتشارك استضافة البطولة مع نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.
ينتظرنا شهر من المنافسات القوية والمثيرة في نصف الكرة الجنوبي، حيث تسعى 10 منتخبات إلى نيل المجد العالمي. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.
تبدأ أستراليا البطولة بوصفها المرشحة الأبرز للفوز باللقب للمرة الرابعة تواليًا والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. لكنها ستواجه منافسة قوية من نيوزيلندا، شريكتها في الاستضافة ومنافستها من المنطقة نفسها، إلى جانب إنجلترا وساموا وتونجا.
يقدم لك جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات كأس العالم لدوري الرجبي المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.
متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في المجموعات ومباراتَي نصف النهائي والنهائي.
وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.
المرحلة
التاريخ
مباريات المجموعات
من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
نصف النهائي
7 و8 نوفمبر
النهائي
15 نوفمبر
كيفية شراء تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026
يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب من الملاعب المستضيفة.
المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكت ماستر نيوزيلندا. وتُستخدم تيكتيك أيضًا بوصفها وكيلًا شريكًا بحسب مكان إقامة المباراة، بما في ذلك بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.
ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.
ضمان تسلّم التذاكر، إذ يحظى كل شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل يوم المباراة.
كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية لكأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكنها تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.
نوع المباراة
تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر)
التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3)
دور المجموعات ونصف النهائي
من 19 دولارًا أستراليًا
من 49 دولارًا أستراليًا
النهائي (ملعب سانكورب)
من 39 دولارًا أستراليًا
من 109 دولارات أسترالية
رغم أن خرائط فئات المقاعد التفصيلية تختلف اختلافًا كبيرًا وفق تصميم الملاعب العشرة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، تُقسّم المقاعد عمومًا إلى عدة فئات:
- الفئة الأولى / الممتازة: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.
- الفئة الثانية: تقع عادةً في المستويات الجانبية العليا أو زوايا الملاعب.
- الفئة الثالثة / المقاعد العادية: تقع عادةً خلف قائمتَي المرمى أو في المدرجات العليا المرتفعة، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.
تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد البطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.
ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
التاريخ والوقت (المحلي)
المباراة
الملعب (المدينة)
التذاكر
الخميس 15 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعة الأولى: أستراليا ضد نيوزيلندا
ملعب أليانز (سيدني)
الجمعة 16 أكتوبر (17:45 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعتان الثانية/الثالثة: ساموا ضد فرنسا
ملعب كومبانك (سيدني)
السبت 17 أكتوبر (14:25 بتوقيت بابوا غينيا الجديدة)
المجموعتان الثانية/الثالثة: بابوا غينيا الجديدة ضد لبنان
ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)
يُعلن عنها لاحقًا
السبت 17 أكتوبر (17:05 بتوقيت غرب أستراليا)
المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد تونجا
ملعب إتش بي إف بارك (بيرث)
الأحد 18 أكتوبر (16:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعة الأولى: فيجي ضد جزر كوك
ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)
الجمعة 23 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعتان الثانية/الثالثة: تونجا ضد لبنان
ملعب كومبانك (سيدني)
السبت 24 أكتوبر (14:25 بتوقيت بابوا غينيا الجديدة)
المجموعتان الثانية/الثالثة: بابوا غينيا الجديدة ضد ساموا
ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)
يُعلن عنها لاحقًا
السبت 24 أكتوبر (14:35 بتوقيت غرب أستراليا)
المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد فرنسا
ملعب إتش بي إف بارك (بيرث)
الأحد 25 أكتوبر (18:05 بتوقيت نيوزيلندا الصيفي)
المجموعة الأولى: نيوزيلندا ضد جزر كوك
ملعب وان إن زد (كرايستشيرش)
الأحد 25 أكتوبر (19:05 بتوقيت شرق أستراليا)
المجموعة الأولى: أستراليا ضد فيجي
ملعب سانكورب (بريزبين)
الجمعة 30 أكتوبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد بابوا غينيا الجديدة
ملعب وين (ولونجونج)
السبت 31 أكتوبر (14:30 بتوقيت شرق أستراليا)
المجموعة الأولى: نيوزيلندا ضد فيجي
ملعب سيباس سوبر (غولد كوست)
السبت 31 أكتوبر (19:05 بتوقيت شرق أستراليا)
المجموعة الأولى: أستراليا ضد جزر كوك
ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل)
الأحد 1 نوفمبر (17:40 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
المجموعتان الثانية/الثالثة: لبنان ضد فرنسا وتونجا ضد ساموا
ملعب كومبانك (سيدني)
السبت 7 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
نصف النهائي الأول: يُحدد طرفاه لاحقًا
ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)
يُعلن عنها لاحقًا
الأحد 8 نوفمبر (20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي)
نصف النهائي الثاني: يُحدد طرفاه لاحقًا
ملعب أليانز (سيدني)
يُعلن عنها لاحقًا
الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا)
النهائي: يُحدد طرفاه لاحقًا
ملعب سانكورب (بريزبين)
يُعلن عنها لاحقًا
ما الملاعب المستضيفة لكأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:
البلد
الملعب (المدينة)
السعة
أستراليا
ملعب سانكورب (بريزبين)
52,500
ملعب أليانز (سيدني)
42,500
ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)
33,000
ملعب كومبانك (سيدني)
30,000
ملعب سيباس سوبر (غولد كوست)
27,400
ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل)
25,455
ملعب وين (ولونجونج)
23,750
ملعب إتش بي إف بارك (بيرث)
20,500
نيوزيلندا
ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش)
30,000
بابوا غينيا الجديدة
ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)
14,800
من الفائزون بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟
أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:
السنة
البطل
الوصيف
نتيجة النهائي
الملعب (المدينة)
2021
أستراليا
ساموا
30-10
أولد ترافورد (مانشستر)
2017
أستراليا
إنجلترا
6-0
لانج بارك (بريزبين)
2013
أستراليا
نيوزيلندا
34-2
أولد ترافورد (مانشستر)
2008
نيوزيلندا
أستراليا
34-20
لانج بارك (بريزبين)
2000
أستراليا
نيوزيلندا
40-12
أولد ترافورد (مانشستر)
1995
أستراليا
إنجلترا
16-8
ويمبلي (لندن)
1992
أستراليا
بريطانيا العظمى
10-6
ويمبلي (لندن)
1988
أستراليا
نيوزيلندا
25-12
إيدن بارك (أوكلاند)
1977
أستراليا
بريطانيا العظمى
13-12
ملعب سيدني للكريكت (سيدني)