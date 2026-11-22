عشنا صيفًا كرويًا استثنائيًا خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، والآن حان دور نجوم المستقبل للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 سنة إلى قطر في نسخة 2026، التي تُقام من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للشباب منذ أن أحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغييرًا دائمًا في نظامها، بتحويلها إلى بطولة سنوية كبرى تضم 48 منتخبًا. استضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق أن تألق نجوم مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين في بطولة تحت 17 سنة. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك أن تكون في قطر لتعرف الإجابة بنفسك.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تُقام كأس العالم تحت 17 سنة 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد 104 مباريات إجمالًا.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، من المجموعة A إلى المجموعة L، ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ32، أول منتخبين من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

تُقام المباريات على ملاعب منطقة أسباير ذات المستوى العالمي في الدوحة، بينما يستضيف استاد أحمد بن علي المباراة النهائية يوم الأحد 13 ديسمبر.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملاعب دور المجموعات من 19 إلى 27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب متعددة) دور الـ32 30 نوفمبر و1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب متعددة) دور الـ16 3 و4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب متعددة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب متعددة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة تحديد المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 المخصصة للبطولة.

: بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 المخصصة للبطولة. منصة البطولة المحلية: تتوفر أيضًا منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

المواعيد المهمة ومراحل البيع

مرحلة البيع تاريخ البدء الفئة المستهدفة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع مثل تيكومبو.

نقل التذاكر بضمان، إذ تحمي منصة تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج «تيكس بروتكت». ويضمن البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وصلاحيتها للفعالية، وإلا فستسترد 100% من المبلغ.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 من 20 ريالًا قطريًا (نحو 4.20 جنيهات إسترلينية / 5.50 دولارات أمريكية) لتذاكر الدخول اليومي العامة، بينما تبدأ أسعار تذاكر النهائي من 15 إلى 35 ريالًا قطريًا (نحو 3.20 إلى 7.20 جنيهات إسترلينية / 4.10 إلى 9.60 دولارات أمريكية).

فئات التذاكر وأسعارها

تذكرة الدخول اليومي:

تبدأ من 20 ريالًا قطريًا، وتتيح الدخول العام إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع المنافسات بمنطقة أسباير ليوم واحد، مع الجلوس بحسب أسبقية الحضور، فضلًا عن الدخول إلى مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة الرئيسية:

تبدأ من 35 ريالًا قطريًا، وتشمل جميع مزايا «تذكرة الدخول اليومي»، إضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو مرتفعة الطلب من اختيارك، بحسب سعة الملعب.

تذاكر المباراة النهائية (استاد أحمد بن علي):

الفئة الأولى: من 30 إلى 35 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 15 ريالًا قطريًا

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 سنة 2026 الظهور التاريخي الأول للنظام الموسع الذي يضم 48 منتخبًا، وتشارك الدول السبع التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان، والجبل الأسود، وموزمبيق، ورومانيا، وصربيا، وتنزانيا، وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من آخر خمسة منتخبات فازت بكأس العالم تحت 17 سنة، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، لم تتأهل إلى نسخة 2026؛ لذا ستكون البرازيل، المتوجة باللقب في أربع مناسبات سابقة، صاحبة أكبر عدد من الألقاب بين المنتخبات المشاركة.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، جمهورية الصين الشعبية، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من أحدث المنتخبات المتوجة بكأس العالم تحت 17 سنة؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر فوزًا بكأس العالم تحت 17 سنة عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في 1985.