تعود بطولة كأس السوبر الإيطالي إلى نظام الفريقين وإلى الأراضي الإيطالية، إذ يواجه إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، لاتسيو، وصيف كأس إيطاليا في الموسم الماضي، على ملعب سان سيرو يوم 22 ديسمبر. احجز تذكرتك اليوم لمتابعة هذه المواجهة المثيرة خلال موسم الأعياد في ميلان.

شارك إنتر ميلان في كل نسخة من النسخ الست الماضية لكأس السوبر الإيطالي، وتُوّج بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2021 و2023، بينما يعود آخر تتويج للاتسيو بالبطولة إلى عام 2019. وحصد نابولي اللقب في ديسمبر الماضي بفوزه على بولونيا 2-0 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يدخل إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو المواجهة بأفضلية معنوية. فإلى جانب خوض المباراة على أرضه في سان سيرو، لم يخسر أمام لاتسيو في آخر 10 مباريات جمعتهما، ومن بينها فوزه 2-0 في نهائي كأس إيطاليا في مايو.

لكن كيف يمكنك متابعة كل هذه الإثارة من المدرجات؟ جول يستعرض لك خيارات تذاكر كأس السوبر الإيطالي المتاحة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام كأس السوبر الإيطالي 2026؟

تُقام أحدث نسخ كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ولاتسيو على ملعب سان سيرو في ميلان، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (توقيت وسط أوروبا).

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإيطالي 2026

تُباع التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإيطالي 2026 أساسًا عبر Vivaticket، شريك بيع التذاكر الرسمي للدوري الإيطالي، وعبر منصات الناديين المشاركين.

عادةً ما تُطرح تذاكر مباريات كأس السوبر على مراحل عبر الناديين، بدءًا بفترات أولوية لحاملي التذاكر الموسمية قبل المباراة بأسابيع، تليها مراحل مخصصة لحاملي بطاقات المشجعين وبطاقات CRN، ثم البيع للجمهور إذا تبقت تذاكر.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل Ticombo.

نقل التذاكر المضمون: Ticombo تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإيطالي 2026؟

استنادًا إلى نهائيات كؤوس محلية كبرى مماثلة في إيطاليا وأسعار فئات المدرجات المعتادة في سان سيرو، من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور بين 35 وأكثر من 250 يورو، بحسب حلقة المدرجات والمدرج.

وتتوزع فئات الأسعار الرسمية التقديرية على حلقات مدرجات سان سيرو الثلاث ومدرجاته الأربعة كما يلي:

قسم المقاعد الموقع والإطلالة السعر الرسمي التقديري تيرزو أنيللو (الحلقة الثالثة) المستوى العلوي المرتفع (بلو، فيردي، روسو) 35-55 يورو سيكوندو أنيللو بلو / فيردي خلف المرميين (كورفا سود وكورفا نورد) 50-80 يورو بريمو أنيللو بلو / فيردي المستوى السفلي خلف المرميين 75-110 يورو سيكوندو أنيللو روسو / أرانتشو المستوى العلوي المتوسط على جانبي الملعب 110-160 يورو بريمو أنيللو أرانتشو المستوى السفلي على الجانب الرئيسي (مقابل مقاعد البدلاء) 150-210 يورو بريمو أنيللو روسو وبولترونتشيني المستوى السفلي من المدرج الرئيسي (خلف مقاعد البدلاء) 190-260 يورو وأكثر صالات كبار الشخصيات والضيافة المقصورات الخاصة ومناطق الضيافة بجانب الملعب 400-800 يورو وأكثر

تابع الموقعين الرسميين للناديين للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإيطالي

فيما يلي أحدث الفرق الفائزة بكأس السوبر الإيطالي: