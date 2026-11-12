يعود عرض WWE سرفايفر سيريز: وور جيمز المرتقب بشدة في 28 نوفمبر 2026. ويستضيف ملعب دايكن بارك الشهير في هيوستن بولاية تكساس هذا العام نزالات وور جيمز القاسية التي لا تُنسى.

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متى يُقام عرض WWE سرفايفر سيريز: وور جيمز؟

التاريخ والوقت العرض الموقع التذاكر السبت، 28 نوفمبر 2026 سرفايفر سيريز: وور جيمز دايكن بارك، هيوستن، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر WWE سرفايفر سيريز: وور جيمز؟

أفضل مكان للعثور على التذاكر هو شباك التذاكر الرسمي للملعب وشركاء بيع التذاكر الأساسيون، مثل تيكت ماستر. وتُطرح التذاكر عادةً على مراحل. وتُخصص مرحلة البيع المسبق عادةً لمجموعة مختارة من المشجعين، ما يمنحهم الفرصة الأولى لحجز مقاعدهم. وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولية، يبدأ البيع العام للجمهور.

ستاب هاب هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح لك البحث في سوق إعادة البيع العثور على مقاعد متاحة لهذا الحدث الضخم في عالم المصارعة، حتى بعد نفاد التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر WWE سرفايفر سيريز: وور جيمز؟

تختلف أسعار تذاكر هذا العرض المباشر الكبير بحسب المكان الذي تختار الجلوس فيه داخل دايكن بارك. وعند الشراء مباشرةً من مزود التذاكر الرسمي، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 74 دولارًا للمقاعد في أقسام المدرجات العلوية، التي تُعد الخيار الأقل تكلفة لمشاهدة المصارعة مباشرة.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع العام عبر القنوات الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار في سوق إعادة البيع حاليًا من نحو 68 دولارًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن WWE سرفايفر سيريز: وور جيمز

يُعد WWE سرفايفر سيريز أحد أكبر العروض المباشرة في روزنامة الترفيه الرياضي. وقد أضاف نظام نزالات وور جيمز مستوى جديدًا من الإثارة. تُوضع حلبتان جنبًا إلى جنب داخل قفص فولاذي ضخم. ويدخل فريقان من نجوم المصارعة القفص على فترات زمنية محددة، ولا يمكن أن تنتهي المباراة حتى يدخل جميع المشاركين إليه. ويمكن للمشجعين المسافرين إلى هيوستن توقع ليلة لا تُنسى، تزخر بالحركات الجوية والقصص الدرامية والاصطدامات العنيفة داخل دايكن بارك.