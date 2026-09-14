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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets
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كيفية شراء تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة: جدول مباريات 2026/27 الكامل، أماكن الشراء، الأسعار والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال آسيا النخبة

إليك كيف يمكنك الجلوس في بعض أبرز المباريات الآسيوية المقبلة

تعود بطولة الأندية الأبرز في آسيا من جديد، إذ انطلقت الآن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27. وقد توسعت البطولة إلى 32 فريقًا للمرة الأولى منذ إعادة تسميتها في موسم 2024/25، فيما تستمر مرحلة الدوري حتى فبراير/شباط 2027 قبل إقامة النهائيات المجمعة في السعودية.

دع GOAL يساعدك في معرفة كيف يمكنك تحويل أحلامك الكروية الآسيوية إلى واقع، عبر حجز تذاكر بعض من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي لا تُنسى هذا الموسم. اطّلع أدناه على القائمة الكاملة للمباريات وكيفية شراء التذاكر لكل جولة.

تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبةاشترِ الآن

القائمة الكاملة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27

يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأندية الفردية المواعيد الدقيقة للمباريات وأوقات انطلاقها والملاعب المستضيفة ضمن كل نافذة جولة قبل المباريات بوقت أقرب، لذا تُدرج حاليًا بحسب النطاق الزمني لكل جولة. راجع رابط التذاكر للاطلاع على أحدث القوائم بمجرد اعتماد المباريات بشكل نهائي.

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)نفطچي ضد القوة الجويةيُحدد لاحقًاالتذاكر
14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)شباب الأهلي ضد تراكتوريُحدد لاحقًاالتذاكر
14 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)الشمال ضد الاتحاداستاد البيت، الخورالتذاكر
14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)الأهلي ضد باختاكوريُحدد لاحقًاالتذاكر
14 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)استقلال ضد السديُحدد لاحقًاالتذاكر
14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)القادسية ضد الوصليُحدد لاحقًاالتذاكر
15 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)العين ضد النصريُحدد لاحقًاالتذاكر
15 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)الهلال ضد الغرافةكينغدوم أرينا، الرياضالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)كاشيما أنتلرز ضد نيوكاسل جيتسيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)دايجون هانا سيتيزن ضد كيوتو سانغايُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)غامبا أوساكا ضد Công An Hà Nộiيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)راتشابوري ضد شنغهاي بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)جوهور دار التعظيم ضد بوريرام يونايتديُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)بكين غوان ضد بوهانغ ستيلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)جيونبك هيونداي موتورز ضد كاشيوا ريسوليُحدد لاحقًاالتذاكر
15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1)بورت ضد فيسيل كوبييُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)باختاكور ضد القادسيةيُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)تراكتور ضد الشماليُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)الوصل ضد الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)القوة الجوية ضد العينيُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)النصر ضد نفطچييُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)الغرافة ضد استقلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)السد ضد الهلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)الاتحاد ضد شباب الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)نيوكاسل جيتس ضد غامبا أوساكايُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)كيوتو سانغا ضد راتشابورييُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)بوهانغ ستيلرز ضد جوهور دار التعظيميُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)شنغهاي بورت ضد دايجون هانا سيتيزنيُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)بوريرام يونايتد ضد بكين غوانيُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)Công An Hà Nội ضد كاشيما أنتلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)فيسيل كوبي ضد جيونبك هيونداي موتورزيُحدد لاحقًاالتذاكر
13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2)كاشيوا ريسول ضد بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)نفطچي ضد الاتحاديُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)الأهلي ضد الغرافةيُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)العين ضد تراكتوريُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)القوة الجوية ضد باختاكوريُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)النصر ضد الوصليُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)القادسية ضد السديُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)شباب الأهلي ضد استقلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)الشمال ضد الهلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)شنغهاي بورت ضد Công An Hà Nộiيُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)جوهور دار التعظيم ضد بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)دايجون هانا سيتيزن ضد فيسيل كوبييُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)كيوتو سانغا ضد نيوكاسل جيتسيُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)بكين غوان ضد جيونبك هيونداي موتورزيُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)راتشابوري ضد كاشيوا ريسوليُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)كاشيما أنتلرز ضد بوهانغ ستيلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3)غامبا أوساكا ضد بوريرام يونايتديُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)باختاكور ضد النصريُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)تراكتور ضد نفطچييُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)الوصل ضد القوة الجويةيُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)السد ضد الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)الاتحاد ضد العينيُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)الغرافة ضد القادسيةيُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)استقلال ضد الشماليُحدد لاحقًاالتذاكر
2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)الهلال ضد شباب الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)نيوكاسل جيتس ضد شنغهاي بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)جيونبك هيونداي موتورز ضد جوهور دار التعظيميُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)فيسيل كوبي ضد راتشابورييُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)كاشيوا ريسول ضد دايجون هانا سيتيزنيُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)بورت ضد بكين غوانيُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)Công An Hà Nội ضد كيوتو سانغايُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)بوهانغ ستيلرز ضد غامبا أوساكايُحدد لاحقًاالتذاكر
3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4)بوريرام يونايتد ضد كاشيما أنتلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)نفطچي ضد الهلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)العين ضد استقلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)تراكتور ضد الوصليُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)الشمال ضد الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)الاتحاد ضد باختاكوريُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)القوة الجوية ضد الغرافةيُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)شباب الأهلي ضد القادسيةيُحدد لاحقًاالتذاكر
23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)النصر ضد السديُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)نيوكاسل جيتس ضد كاشيوا ريسوليُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)دايجون هانا سيتيزن ضد بكين غوانيُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)كيوتو سانغا ضد بوهانغ ستيلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)شنغهاي بورت ضد بوريرام يونايتديُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)راتشابوري ضد جوهور دار التعظيميُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)Công An Hà Nội ضد فيسيل كوبييُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)كاشيما أنتلرز ضد جيونبك هيونداي موتورزيُحدد لاحقًاالتذاكر
24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5)غامبا أوساكا ضد بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)باختاكور ضد تراكتوريُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)الوصل ضد الاتحاديُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)القادسية ضد الشماليُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)استقلال ضد نفطچييُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)الهلال ضد العينيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)السد ضد القوة الجويةيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)الغرافة ضد النصريُحدد لاحقًاالتذاكر
1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)الأهلي ضد شباب الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)فيسيل كوبي ضد نيوكاسل جيتسيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)كاشيوا ريسول ضد Công An Hà Nộiيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)بوهانغ ستيلرز ضد شنغهاي بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)جوهور دار التعظيم ضد دايجون هانا سيتيزنيُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)بكين غوان ضد راتشابورييُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)بوريرام يونايتد ضد كيوتو سانغايُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)جيونبك هيونداي موتورز ضد غامبا أوساكايُحدد لاحقًاالتذاكر
1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6)بورت ضد كاشيما أنتلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)باختاكور ضد استقلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)تراكتور ضد السديُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)العين ضد القادسيةيُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)القوة الجوية ضد شباب الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)النصر ضد الشماليُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)الاتحاد ضد الغرافةيُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)نفطچي ضد الأهلييُحدد لاحقًاالتذاكر
8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)الوصل ضد الهلاليُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)نيوكاسل جيتس ضد جوهور دار التعظيميُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)شنغهاي بورت ضد بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)دايجون هانا سيتيزن ضد كاشيما أنتلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)كيوتو سانغا ضد جيونبك هيونداي موتورزيُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)راتشابوري ضد غامبا أوساكايُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)Công An Hà Nội ضد بكين غوانيُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)فيسيل كوبي ضد بوهانغ ستيلرزيُحدد لاحقًاالتذاكر
9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7)كاشيوا ريسول ضد بوريرام يونايتديُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)الأهلي ضد العينيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)السد ضد الاتحاديُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)استقلال ضد الوصليُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)شباب الأهلي ضد النصريُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)الغرافة ضد تراكتوريُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)الهلال ضد باختاكوريُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)الشمال ضد القوة الجويةيُحدد لاحقًاالتذاكر
15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)القادسية ضد نفطچييُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)كاشيما أنتلرز ضد راتشابورييُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)جيونبك هيونداي موتورز ضد شنغهاي بورتيُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)بوريرام يونايتد ضد فيسيل كوبييُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)جوهور دار التعظيم ضد Công An Hà Nộiيُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)بورت ضد كيوتو سانغايُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)بكين غوان ضد نيوكاسل جيتسيُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)غامبا أوساكا ضد دايجون هانا سيتيزنيُحدد لاحقًاالتذاكر
16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8)بوهانغ ستيلرز ضد كاشيوا ريسوليُحدد لاحقًاالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

بخلاف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام في السعودية أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار 2027، لا يمكنك شراء تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة عبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نفسه. بدلًا من ذلك، تُباع التذاكر عبر الأندية المشاركة في نسخة هذا الموسم، كل نادٍ على حدة.

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي أو الدوري للمباراة التي ترغب في حضورها وشراء مقعدك من هناك. وغالبًا ما يتجاوز الطلب حجم التذاكر المتاحة في بعض المباريات الكبرى، لا سيما تلك التي تضم أبرز أندية السعودية.

ورغم أن البوابات الرسمية للأندية والدوريات هي الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن الراغبين في حضور المباريات قد يفكرون في مواقع ثانوية مثل Ticombo، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب عدة عوامل، من بينها الأندية المشاركة، والملعب، ومرحلة البطولة.

فعلى سبيل المثال، تكون مباراة تضم الهلال أو النصر في الرياض أعلى تكلفة عادة بكثير من مواجهة في مرحلة الدوري داخل سوق أصغر.

وعادة ما تحدد الأندية أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة لمرحلة الدوري في بداية الموسم. وإذا تقدم الفريق إلى الأدوار الإقصائية، فقد ترتفع الأسعار لبعض المباريات وفقًا للمنافس والموقع وحجم الطلب.

تابع بوابات التذاكر الرسمية لمختلف الأندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوافر والأسعار.

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ماذا نتوقع من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27؟

يدخل الأهلي هذا الموسم بصفته حامل اللقب في آخر نسختين، بعدما احتفظ باللقب في 2026، وسيستهدف أن يصبح أول نادٍ يفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

وللمرة الأولى هذا الموسم، تمتلك السعودية أربعة ممثلين في منطقة الغرب بعد توسع الدوري: الأهلي، والاتحاد، والهلال، والنصر، الذي عاد إلى المستوى الأعلى بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025/26. وقد جعل كريستيانو رونالدو هذه البطولة أحد أبرز أهدافه في هذا الموسم.

وفي أماكن أخرى، يسجل الشمال القطري ظهوره القاري الأول هذا الموسم، بينما يكمل استقلال الإيراني، ونفطچي وباختاكور الأوزبكيان، والقوة الجوية العراقي، ملامح منطقة غرب تنافسية.

وفي منطقة الشرق، تتصدر كتيبة اليابان الموسعة المكونة من خمسة أندية، ومنها فيسيل كوبي وكيوتو سانغا، المشهد في مجموعة تضم أيضًا جيونبك هيونداي موتورز بطل الدوري الكوري الجنوبي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وCông An Hà Nội الفيتنامي، وجميعها تطارد مشوارًا عميقًا في نظام الدوري الواحد الجديد.

أسئلة الأكثر شيوعًا

إذا كنت تخطط لحضور مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، فمن المهم معرفة أن التذاكر لا تُباع عادةً مباشرة عبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

الاستثناء الوحيد هو نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تُقام في جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، حيث يتم طرح التذاكر عبر القنوات الرسمية للبطولة.

أما بقية مباريات البطولة خلال الموسم، فتُباع التذاكر عبر الأندية المشاركة نفسها. لذلك، يجب زيارة الموقع الرسمي للنادي المستضيف للمباراة التي ترغب بحضورها وشراء التذكرة مباشرة من هناك.

تنبيه: الطلب على المباريات الكبرى – خاصة مباريات الأدوار الإقصائية ومواجهات الأندية الجماهيرية – غالبًا ما يتجاوز عدد المقاعد المتاحة، لذا يُنصح بالحجز المبكر لتجنب نفاد التذاكر.

نعم، في حال نفاد التذاكر عبر القنوات الرسمية، يمكن للجماهير اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة.

يُعد Ticombo من أبرز المواقع العالمية التي تتيح شراء تذاكر المباريات عبر السوق الثانوية، مما يمنحك فرصة إضافية لحجز مقعدك حتى بعد البيع الرسمي.

 تأكد دائمًا من استخدام منصات موثوقة فقط لضمان أمان عملية الشراء وصحة التذاكر.

إليك قائمة آخر 10 أبطال لدوري أبطال آسيا، والتي تعكس تاريخ البطولة القوي وهيمنة الأندية الآسيوية الكبرى:

السنة البطل الوصيف النتيجة

2025: الأهلي كاواساكي فرونتال 0-2

2024: العين يوكوهاما إف مارينوس 3-6 (إجمالي)

2022: أوراوا ريد دايموندز الهلال 1-2 (إجمالي)

2021: الهلال بوهانغ ستيلرز 0-2

2020: أولسان هيونداي بيرسبوليس 1-2

2019: الهلال أوراوا ريد دايموندز 0-3 (إجمالي)

2018: كاشيما أنتلرز بيرسبوليس 0-2 (إجمالي)

2017: أوراوا ريد دايموندز الهلال 1-2 (إجمالي)

2016: جيونبوك هيونداي موتورز العين 2-3 (إجمالي)

2015: غوانغجو إيفرغراند الأهلي 0-1 (إجمالي)

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