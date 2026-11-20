أُعيد تشكيل برامج المباريات الدولية الخريفية والجولات الصيفية التقليدية في رياضة الرجبي لتصبح بطولة وورلد رجبي للأمم، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي الرياضة ومنتخباتها على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

صُممت البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، للقضاء على المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، إلى جانب نهائي ختامي في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة وورلد رجبي للأمم 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات بطولة وورلد رجبي للأمم 2026؟

التاريخ والتوقيت المحلي الجولة والمباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريقان لم يتحددا بعد التذاكر ملعب أليانز، لندن

كيفية شراء تذاكر بطولة وورلد رجبي للأمم 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة وورلد رجبي للأمم 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُباع تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر.

: تُباع تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): تتولى اتحادات الرجبي المستضيفة توزيع تذاكر مباريات دور المجموعات منفردة، ويمكنك الحصول عليها مباشرة عبر بواباتها الرسمية.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق التذاكر : بدأت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق التذاكر والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: بدأت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق التذاكر والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ختام البطولة على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ختام البطولة على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026. البيع العام لتذاكر دور المجموعات: طرحت المنتخبات تذاكرها على مراحل مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، بدأ بيع تذاكر المباريات المقامة على ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات أولوية الشراء للأعضاء.

رغم أن شراء التذاكر عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة هو الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين، فقد يرغب من يعتزم حضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب وتيكومبو، إذ قد تتيح لهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة وورلد رجبي للأمم 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة وورلد رجبي للأمم 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر لأيام منفردة أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

تتوزع فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي يشهد كل منها مواجهتين، وكذلك باقات الأيام المتعددة، خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات الأيام المتعددة (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب البلد المستضيف)

تأتي أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات دور المجموعات المنفردة، التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي، على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد فيجي (ملعب بلو إنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الوطنية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام بطولة وورلد رجبي للأمم 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة وورلد رجبي للأمم 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المباريات النهائية:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : تُقام من 4 يوليو إلى 18 يوليو، وتسافر خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: تُقام من 4 يوليو إلى 18 يوليو، وتسافر خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف المنافسات من 6 نوفمبر إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف المنافسات من 6 نوفمبر إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 نوفمبر إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين، تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات أمام خصم واحد، يلعب كل منتخب مرة واحدة ضد المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر، حيث ينعكس الوضع وتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه إلا منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الستة في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي أنهى منافسات المجموعة الأخرى في المركز نفسه تمامًا.