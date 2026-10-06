ستتجه أنظار عشاق الفروسية في مختلف أنحاء العالم إلى مضمار كينلاند للسباقات في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، الذي يستضيف النسخة الثالثة والأربعين من بطولة بريدرز كب العالمية على مدار يومين، في 30 و31 أكتوبر.

لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من إحدى أبرز محطات أجندة سباقات الخيل العالمية، واحجز تذاكرك اليوم.

ورغم أن بطل اليابان صاحب الحوافر، Forever Young، خطف العناوين قبل 12 شهرًا، عندما حقق انتصارًا تاريخيًا في الحدث الأبرز، Breeders' Cup Classic، فإن كل واحد من سباقات الفئة الأولى الـ14 التي تُقام على مدار اليومين يمثل منافسة مثيرة تُبقي الحشود الكبيرة في المضمار في حالة حماس متواصل.

أما الأجواء التحضيرية خارج المضمار لليومي السباقين المميزين، فلا تقل إثارة تقريبًا عن الحدث نفسه. إذ تسيطر فعاليات مهرجان بريدرز كب على مدينة ليكسينغتون اعتبارًا من يوم الاثنين 25 أكتوبر، مع فعاليات مستوحاة من عالم الخيل، وعروض ترفيهية حية، واحتفالات متنوعة.

دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر وكيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها، وأسعارها، والمزيد.

متى تُقام بريدرز كب 2026؟

تُقام بطولة بريدرز كب العالمية 2026 يوم الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31 أكتوبر. ويستضيف مضمار كينلاند في ليكسينغتون هذا الحدث الاستثنائي الخاص بعالم الخيل للمرة الرابعة هذا العام، بعد أن استضافه سابقًا في 2015 و2020 و2022.

كيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينلاند للبيع للجمهور لأول مرة في 21 أبريل 2026. وكان يمكن شراؤها عبر الإنترنت مباشرة من خلال Breeders' Cup Ticket Hub، لدى SeatGeek (مزود التذاكر الرسمي)، أو عبر الهاتف من خلال الاتصال بمكتب التذاكر.

يجب شراء جميع تذاكر بريدرز كب 2026 مسبقًا، إذ لن تُباع أي تذاكر في الموقع داخل مضمار كينلاند. ويُحدد الحضور بحد أقصى يبلغ 43,000 شخص يوميًا. والمخزون المتاح محدود للغاية، مع نفاد كثير من أقسام المدرجات ومناطق الضيافة بالفعل، ما يعني أن المتبقي بشكل أساسي هو تذاكر الدخول العام بجانب المضمار وباقات السفر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراؤها عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

تحويلات مضمونة، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب للفعالية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بريدرز كب 2026؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينلاند بين 85 دولارًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد و2,465 دولارًا لباقات الضيافة المميزة الشاملة ليومين.

وفيما يلي تفصيل أسعار التذاكر الرسمية بحسب الفئة والقسم والمدة:

نوع التذكرة/الباقة سعر الجمعة سعر السبت سعر اليومين دخول عام بجانب المضمار 85 دولارًا 159 دولارًا 244 دولارًا دخول عام إلى الكلوب هاوس 212 دولارًا 477 دولارًا 689 دولارًا مقاعد طاولات محجوزة 186 دولارًا 371 دولارًا 557 دولارًا مقاعد محجوزة في المدرج 265 دولارًا 477 دولارًا 742 دولارًا مقاعد محجوزة في الكلوب هاوس غير متاح غير متاح 1,166 دولارًا صناديق المدرج وLoge Boxes غير متاح غير متاح ابتداءً من 1,590 دولارًا للمقعد صناديق الكلوب هاوس غير متاح غير متاح ابتداءً من 1,802 دولارًا للمقعد Sales Pavilion 398 دولارًا 530 دولارًا 928 دولارًا Equestrian Dining Room 583 دولارًا 795 دولارًا 1,378 دولارًا First Turn Chalet غير متاح غير متاح 1,961 دولارًا Premium Clubhouse Dining غير متاح غير متاح 2,465 دولارًا

تابع الموقع الرسمي لبريدرز كب مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

ما هو جدول سباقات بريدرز كب 2026؟

يُقام ما مجموعه 14 سباقًا على مدار يومي منافسات بريدرز كب. وفي يوم الجمعة 30 أكتوبر، تُقام خمسة سباقات بطولة للخيول اليافعة. وفي اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، تُقام تسعة سباقات إضافية، أبرزها سباق Breeders' Cup Classic البالغة جائزته 7 ملايين دولار. وفيما يلي تفاصيل السباقات واحدًا تلو الآخر، مع الإشارة إلى أن جميع الأوقات المعروضة هي بالتوقيت المحلي الشرقي:

الجمعة 30 أكتوبر

يتضمن جدول الجمعة سباقات تمهيدية مبكرة تبدأ في الساعة 11:55 صباحًا، مثل The Headley وThe Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes وسباقات allowance، قبل انطلاق سباقات الفئة الأولى الكبرى للخيول اليافعة على النحو التالي:

2:55 مساءً - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

3:35 مساءً - Breeders' Cup Juvenile Fillies

4:15 مساءً - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

4:55 مساءً - Breeders' Cup Juvenile

5:35 مساءً - Breeders' Cup Juvenile Turf

السبت 31 أكتوبر

يشهد السبت تسعة سباقات بطولة عالمية للخيول الأكبر سنًا ولأفضل الخيول بعمر ثلاث سنوات، ويُختتم بسباق Breeders' Cup Classic المرموق. ويبدأ اليوم بسباقات maidens وallowance التمهيدية الصباحية اعتبارًا من الساعة 11:15 صباحًا، قبل انطلاق سباقات الفئة الأولى الأبرز على النحو التالي:

1:10 مساءً - Breeders' Cup Dirt Mile

1:48 مساءً - Breeders' Cup Turf Sprint

2:26 مساءً - Breeders' Cup Sprint

3:04 مساءً - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

3:42 مساءً - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

4:20 مساءً - Breeders' Cup Mile

4:48 مساءً - Breeders' Cup Distaff

5:36 مساءً - Breeders' Cup Turf

6:16 مساءً - Breeders' Cup Classic

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مضمار كينلاند للسباقات

يُعد مضمار كينلاند للسباقات، الذي فتح أبوابه لأول مرة في عام 1936، على نطاق واسع جوهرة تاج سباقات الخيل الأمريكية الأصيلة. ويقع في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، قلب منطقة بلوغراس، ويعمل كينلاند وفق نموذج فريد غير ربحي، إذ تُعاد استثمارات عائداته من السباقات والمزادات مباشرة إلى صناعة الخيول والجمعيات الخيرية المحلية.

وقد صُنّف معلمًا تاريخيًا وطنيًا في عام 1986، ويؤدي دورًا مزدوجًا كمضمار سباق نخبة وأكبر دار مزادات للخيول الأصيلة في العالم.

لحظات لا تُنسى في كينلاند

الزيارة الملكية للملكة إليزابيث الثانية (1984) : زارت الملكة إليزابيث الثانية كينلاند لمشاهدة النسخة الافتتاحية من سباق stakes أُنشئ تكريمًا لها، وهو 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. وأنشأ كينلاند دائرة فائزين مخصصة بجانب المضمار خصيصًا لزيارتها.

الإنجاز الكبير لـ American Pharoah (2015) : استضاف كينلاند بطولة بريدرز كب العالمية المرموقة للمرة الأولى في 2015. وفي السباق الأخير من مسيرته، هيمن أسطورة Triple Crown، American Pharoah، على سباق Breeders’ Cup Classic، محطمًا الرقم القياسي للمضمار، ليصبح أول حصان في التاريخ يحقق ما يُعرف بصورة غير رسمية بـ'Grand Slam' في السباقات.

مزادات حطمت الأرقام القياسية : تُعد مزادات الخيول في كينلاند أيقونية. فقد مر أكثر من 20 فائزًا بسباق Kentucky Derby، بما في ذلك بطل Triple Crown، Justify، عبر حلقة البيع في كينلاند. وفي عام 1985، بيع مهر عمره عام واحد مقابل 13.1 مليون دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا استمر لعقود. ولا يزال مزاد سبتمبر للخيول بعمر عام واحد يحطم المعايير الحديثة في القطاع، بعدما حقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 536.7 مليون دولار.

المضمار المفضل لهوليوود: بفضل أجوائه الكلاسيكية الخالدة، ومساحاته العشبية المشذبة، وهياكله الشهيرة من الحجر الجيري، استُخدم كينلاند على نطاق واسع كموقع تصوير سينمائي. وقد جسّد بصورة شهيرة مضامير تاريخية أخرى في أفلام كبرى مثل Seabiscuit (2003)، وDreamer (2005)، وSecretariat (2010).

الفائزون مؤخرًا بسباق Breeders' Cup Classic

العام الحصان الفائز المدرب الفائز الفارس الفائز المضمار 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







