تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي من ختام مثير، مع إقامة عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، من 27 إلى 29 نوفمبر (الجمعة إلى الأحد) في ملعب أليانز بتويكنهام.

سيكون الطلب مرتفعًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة، وتضع ترتيبًا للدوري تزداد معه أهمية النتائج، بعدما قسّمت 12 من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن مركز كل منتخب من المنتخبات الـ12 في مرحلة المجموعات، ستخوض جميعها مباريات خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم للرجبي 2026، ستقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز بتويكنهام في لندن. وتقام المباراة النهائية الكبرى، بين جنوب أفريقيا وفرنسا، لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر في الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الدور والمباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: فيجي ضد إيطاليا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: أيرلندا ضد أستراليا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: ويلز ضد اليابان التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: اسكتلندا ضد الأرجنتين التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: جنوب أفريقيا ضد فرنسا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقصورات : بدأت أولى فترات البيع المسبق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقصورات والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: بدأت أولى فترات البيع المسبق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقصورات والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية في ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر المضمون: كل عملية شراء عبر ستاب هاب مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

بالنسبة إلى أيام المباريات المزدوجة المنفردة وباقات التذاكر متعددة الأيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تتوزع فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا. باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو 3 أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرجبي 2026

في رياضة الرجبي، يُطلق مصطلح الضيافة على باقة راقية ليوم المباراة تقدم خدمات تتجاوز تجربة التذكرة العادية.

وقد تقتصر هذه التجارب على إتاحة دخول صالات الاستقبال والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات طعام متنوعة، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات. مزودو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز توزيع الباقات المميزة أيضًا. ويمكنك الاطلاع على الخدمات التي تشملها كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما 6 منتخبات. وفيما يلي ترتيبها بعد انتهاء مرحلة المجموعات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي (نقاط مرحلة المجموعات) منتخبات نصف الكرة الجنوبي (نقاط مرحلة المجموعات) فرنسا (26 نقطة) جنوب أفريقيا (22 نقطة، فارق النقاط +135) إنجلترا (25 نقطة) نيوزيلندا (22 نقطة، فارق النقاط +41) أيرلندا (24 نقطة) أستراليا (14 نقطة) اسكتلندا (20 نقطة) الأرجنتين (11 نقطة) ويلز (17 نقطة) اليابان (5 نقاط) إيطاليا (نقطتان) فيجي (4 نقاط)

ما نظام بطولة الأمم للرجبي؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية ضد منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): أُقيمت في نوفمبر. وينعكس النظام، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه فقط منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات بطولة الأمم الست فيما بينها في الترتيب بناءً على أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الختامية في ملعب أليانز بتويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة نهائية لتحديد ترتيبها، يواجه فيها كل منتخب نظيره الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.