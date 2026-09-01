كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز 2026-27: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

لا يتوقف الدوري التركي الممتاز عن تقديم المتعة والإثارة. أجواء المباريات الكهربائية، والمواجهات الغزيرة بالأهداف، وصراعات اللقب المشوقة، ليست سوى بعض الأسباب الجذابة التي تدفع الجماهير إلى حجز تذاكر المباريات. ويمكنك حجز مقاعدك اليوم في بعض المباريات المرتقبة القادمة.

ولزيادة حماس الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، أنفقت الأندية الكبرى بسخاء من أجل التعاقد مع بعض من أبرز الأسماء في اللعبة.

أنفق فنربخشة 39 مليون يورو لضم ماسون جرينوود من مارسيليا، بينما حسم جلطة سراي الصراع مع أندية أوروبية أخرى للتعاقد مع رافائيل لياو من ميلان مقابل 38 مليون يورو. لكن الصفقة التي خطفت العناوين كانت بالطبع من نصيب طرابزون سبور، الذي نجح بشكل مفاجئ في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

توج جلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا في الموسم الماضي، وهو إنجاز سبق له تحقيقه أيضًا بين 1997 و2000. ويتطلع فريق أوكان بوروك في إسطنبول الآن إلى حصد لقب خامس تواليًا وتحقيق رقم قياسي. لكن عمالقة آخرين في الكرة التركية، مثل فنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور، سيكونون حريصين على إيقافه.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر الدوري التركي الممتاز، بما في ذلك جدول المباريات المقبلة، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها.

أبرز مباريات الدوري التركي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 4 سبتمبر (8 مساءً) إسطنبول باشاك شهير ضد جلطة سراي ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) فنربخشة ضد بشكتاش ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (8 مساءً) طرابزون سبور ضد غينشليربيرليغي مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (8 مساءً) بشكتاش ضد أرضروم سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (8 مساءً) جلطة سراي ضد قوجه إيلي سبور مجمع علي سامي ين الرياضي - RAMS Park (إسطنبول) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (8 مساءً) غازي عنتاب ضد فنربخشة ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) إسطنبول باشاك شهير ضد غينشليربيرليغي ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) طرابزون سبور ضد جلطة سراي مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (5 مساءً) فنربخشة ضد أيوب سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (8 مساءً) آمد ضد بشكتاش ملعب ديار بكر (ديار بكر) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري التركي الممتاز عبر منصة التذاكر الإلكترونية المركزية Passo، أو من خلال تطبيق Passo على الهاتف المحمول، وعادة ما تُطرح للبيع قبل كل جولة محددة بـ3 إلى 5 أيام فقط.

وتفتح الأندية الكبرى مثل جلطة سراي أو فنربخشة نوافذ البيع المسبق أولًا لأعضاء النادي أو لحاملي الفئات المميزة من بطاقات المشجعين.

وبسبب القوانين الرياضية التركية الصارمة المصممة لمنع العنف وبيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، لا يمكنك ببساطة شراء تذكرة عادية، إذ يجب ربطها إلكترونيًا ببطاقة هوية مشجع معتمدة.

وقبل شراء التذكرة، يجب أن يمتلك كل شخص سيحضر المباراة بطاقة Passo Taraftar Card فعالة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Passolig. ولا يمكن استخدام بطاقة واحدة لإدخال عدة أشخاص إلى الملعب.

وللتقدم بطلب الحصول على البطاقة، يجب زيارة الموقع الرسمي لـPasso Taraftar أو تنزيل تطبيق Passo على الهاتف المحمول. ويجب على الجماهير الأجنبية أو السياح اختيار خيار جواز السفر الأجنبي، وإدخال بيانات جواز السفر، ورفع صورة واضحة للجواز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري التركي الممتاز من السوق الثانوية أيضًا. ويُعد StubHub أحد أبرز المنصات لهؤلاء الذين يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري التركي الممتاز؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري التركي الممتاز عمومًا بين 1.000 ليرة تركية و15.000 ليرة تركية (من 25 يورو إلى 400 يورو فأكثر)، لكنها تختلف بشكل كبير بحسب مكانة النادي المضيف، وهوية المنافس، وفئة المقاعد المختارة.

وتنقسم الأسعار بوضوح وفقًا للحدود التنافسية والجغرافية:

الأندية الكبرى: تبدأ أسعار المقاعد العادية في مباريات جلطة سراي على أرضه في RAMS Park، وفنربخشة في شوكرو ساراج أوغلو، وبشكتاش في ملعب توبراش، عادة من نحو 30 يورو إلى 150 يورو، بينما قد ترتفع الأسعار في مباريات الديربي المحلية الكبرى إلى 100 يورو وحتى 350 يورو أو أكثر.

أندية وسط الجدول وأندية الأناضول: تقدم هذه الفرق الأصغر، التي تتخذ من خارج العاصمة إسطنبول مقرًا لها، مثل قونيا سبور وغازي عنتاب وقاسم باشا، تذاكر بأسعار مناسبة جدًا، إذ تبدأ أسعار المقاعد العادية للبالغين غالبًا من أقل من 20 يورو.

تابع البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

ملاعب الدوري التركي الممتاز ومواقعه

النادي الملعب والموقع السعة جلطة سراي RAMS Park - مجمع علي سامي ين سبور (إسطنبول) 53,978 فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) 47,911 بشكتاش ملعب توبراش (بشكتاش) 42,445 قونيا سبور ملعب بلدية قونية الكبرى (قونية) 42,000 طرابزون سبور Papara Park (طرابزون) 41,000 غازي عنتاب ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) 35,574 قوجه إيلي سبور ملعب قوجه إيلي (إزميت) 34,829 سامسون سبور ملعب سامسون 19 مايو (سامسون) 34,303 آمد ملعب ديار بكر (ديار بكر) 33,000 أرضروم سبور ملعب كاظم كارابكير (أرضروم) 21,374 غينشليربيرليغي ملعب إريامان (أنقرة) 20,500 غوزتيبي ملعب غورسل أكسل (إزمير) 19,713 إسطنبول باشاك شهير ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) 17,067 ريزة سبور ملعب تشايكور ديدي (ريزة) 15,197 Corum ملعب مدينة تشوروم (تشوروم) 15,000 قاسم باشا ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) 13,797 أيوب سبور ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) 13,797 ألانيا سبور ملعب ألانيا أوبا (ألانيا) 9,789



