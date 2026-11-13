شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوريَي السوبر ليج وNRL للرغبي ليج، لكن الأنظار تحوّلت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم للرغبي ليج، التي تُختتم بنهائي مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبن.
بعد أربعة أسابيع من منافسات دور المجموعات ونصف النهائي الحافلة بالإثارة، لم يبقَ في المنافسة على اللقب سوى منتخبين: أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه المنتخبان أيضًا في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب نفسه. ويمكنك الاستمتاع بالمباراة الختامية المرتقبة بحجز تذاكرك اليوم.
دخلت أستراليا البطولة مرشحةً بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته حتى الآن، فإنه يدرك أن أصعب اختبار ينتظره. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني خلال المباراة الافتتاحية للبطولة في 15 أكتوبر.
يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج المرتقب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.
متى يُقام نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026؟
التاريخ والوقت (المحلي)
المباراة
التذاكر
الملعب (المدينة)
الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا القياسي)
النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا
ملعب صنكورب (بريزبن)
كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026
يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم للرغبي ليج، الذي يوجّه مباشرةً إلى منصات البيع المعتمدة لملعب صنكورب في بريزبن.
المنصة الأساسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكت ماستر أستراليا، وتُستخدم تيكتك أيضًا بوصفها وكيلًا شريكًا.
ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.
ضمان نقل التذاكر: تخضع كل عملية شراء عبر ستب هب لبرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.
كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026؟
بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026 (RLWC2026) من 39 دولارًا أستراليًا للبالغين.
المباراة
تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر)
التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3)
النهائي (ملعب صنكورب)
من 39 دولارًا أستراليًا
من 109 دولارات أسترالية
تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:
- الفئة 1 / الممتازة: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.
- الفئة 2: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو في زوايا الملاعب.
- الفئة 3 / الدخول العام: تقع عادةً خلف قائمتَي المرمى أو في المدرجات العلوية الأعلى، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.
تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.
متى تُقام كأس العالم للرغبي ليج 2026؟
تُقام كأس العالم للرغبي ليج 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة على مدار شهر، 18 مباراة إجمالًا (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).
وتُقام البطولة بالتزامن مع بطولتَي السيدات والكراسي المتحركة.
المرحلة
التاريخ أو التواريخ
مباريات دور المجموعات
من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
نصف النهائي
7 و8 نوفمبر
النهائي
15 نوفمبر
ما ملاعب كأس العالم للرغبي ليج 2026؟
تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم للرغبي ليج هذا العام:
الدولة
الملعب (المدينة)
السعة
أستراليا
ملعب صنكورب (بريزبن)
52,500
ملعب أليانز (سيدني)
42,500
ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)
33,000
ملعب كومبانك (سيدني)
30,000
ملعب سيبوس سوبر (جولد كوست)
27,400
ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونزفيل)
25,455
ملعب وين (وولونجونج)
23,750
ملعب إتش بي إف بارك (بيرث)
20,500
نيوزيلندا
ملعب ون نيوزيلندا (كرايستشيرش)
30,000
بابوا غينيا الجديدة
ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)
14,800
من الفائزون بكأس العالم للرغبي ليج في النسخ الأخيرة؟
أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم للرغبي ليج عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:
السنة
الفائز
الوصيف
نتيجة النهائي
الملعب (المدينة)
2021
أستراليا
ساموا
30-10
أولد ترافورد (مانشستر)
2017
أستراليا
إنجلترا
6-0
لانج بارك (بريزبن)
2013
أستراليا
نيوزيلندا
34-2
أولد ترافورد (مانشستر)
2008
نيوزيلندا
أستراليا
34-20
لانج بارك (بريزبن)
2000
أستراليا
نيوزيلندا
40-12
أولد ترافورد (مانشستر)
1995
أستراليا
إنجلترا
16-8
ويمبلي (لندن)
1992
أستراليا
بريطانيا العظمى
10-6
ويمبلي (لندن)
1988
أستراليا
نيوزيلندا
25-12
إيدن بارك (أوكلاند)
1977
أستراليا
بريطانيا العظمى
13-12
ملعب سيدني للكريكيت (سيدني)