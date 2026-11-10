يتجه عدد من أبرز نجوم كرة السلة في العالم إلى المملكة المتحدة في العام الجديد. ورغم زيارة فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الأراضي البريطانية لخوض مباريات في الموسم العادي في 10 مناسبات سابقة، ستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة خارج لندن مباراة.

احجز تذكرتك اليوم لمشاهدة سان أنطونيو سبيرز في مواجهة نيو أورلينز بيليكانز في صالة كو-أوب لايف بمانشستر يوم 17 يناير.

خاض 14 فريقًا من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مباريات في المملكة المتحدة منذ عام 2011، لكن سان أنطونيو ونيو أورلينز سينضمان للمرة الأولى إلى هذه القائمة المتنامية. وتتيح المباراة للجماهير في المملكة المتحدة فرصة مشاهدة لاعبين مثل فيكتور ويمبانياما، ودي آرون فوكس، وزيون ويليامسون، وديجونتي موراي على أرض الملعب.

إليك من GOAL كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين المرتقبة في مانشستر عام 2027، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها.

متى تُقام مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر عام 2027؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر الصالة (المدينة) الأحد 17 يناير سان أنطونيو سبيرز ضد نيو أورلينز بيليكانز (3:30 مساءً بتوقيت غرينتش) التذاكر كو-أوب لايف (مانشستر)

كيفية شراء تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر عام 2027

رغم نفاد التذاكر الرسمية العامة لمباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر عام 2027، لا تزال باقات الضيافة الرسمية متاحة. وخُصصت التذاكر العامة عبر نظام قرعة عشوائية أدارته تيكت ماستر.

يمكن الحصول على خيارات الضيافة مباشرةً من NBA Experiences. ولا يتطلب شراؤها المشاركة في القرعة، وتتراوح بين مقاعد في المستوى السفلي وباقات تتيح الجلوس بجانب الملعب ضمن فئة «قاعة المشاهير». وتشمل الباقات مزايا مميزة، مثل حفل استقبال ترحيبي قبل المباراة، والدخول إلى صالة NBA EXP، والمشاركة في جلسات تصويب مع أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتقاط صور على أرض الملعب.

وإلى جانب الشراء المباشر عبر منافذ بيع التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هب من أبرز المنصات لمن يرغبون في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر عام 2027؟

خلال فترتي القرعة والبيع المسبق الأوليين، تراوحت الأسعار الأصلية لتذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر بين نحو 60 و450 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب فئة المقعد.

المدرج العلوي / المستوى الثالث (الفئة الأساسية) : تراوحت الأسعار بين 60 و160 جنيهًا إسترلينيًا (وبين 70 و110 جنيهات إسترلينية في أسواق إعادة البيع). وتوفر هذه المقاعد إطلالة شاملة من أعلى صفوف الصالة.

: تراوحت الأسعار بين 60 و160 جنيهًا إسترلينيًا (وبين 70 و110 جنيهات إسترلينية في أسواق إعادة البيع). وتوفر هذه المقاعد إطلالة شاملة من أعلى صفوف الصالة. المستوى الثاني المميز / المدرج الأوسط : يبلغ السعر نحو 200 جنيه إسترليني. وتجمع هذه الفئة بين السعر والإطلالة من المستوى الأوسط للصالة.

: يبلغ السعر نحو 200 جنيه إسترليني. وتجمع هذه الفئة بين السعر والإطلالة من المستوى الأوسط للصالة. المدرج السفلي / المستوى الأول : تراوحت الأسعار الأصلية بين 130 و280 جنيهًا إسترلينيًا. وهي أقسام المقاعد الدائمة في المستوى السفلي الأقرب إلى الملعب.

: تراوحت الأسعار الأصلية بين 130 و280 جنيهًا إسترلينيًا. وهي أقسام المقاعد الدائمة في المستوى السفلي الأقرب إلى الملعب. أرضية الصالة / بجانب الملعب (منطقة كبار الشخصيات): بدأت الأسعار الأصلية من 450 جنيهًا إسترلينيًا فما فوق. وتضعك هذه المقاعد على مستوى أرض الملعب مباشرةً.

تابع بوابة التذاكر الرسمية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كو-أوب لايف

تُعد صالة كو-أوب لايف في مانشستر واحدة من أحدث وأكبر الصالات عالمية المستوى في المملكة المتحدة. وتقع في مجمع الاتحاد بجوار ملعب مدينة مانشستر.

افتُتحت الصالة في مايو 2024، وتبلغ سعتها 23,500 مقعد، ما يجعلها من أكبر الصالات المغلقة في أوروبا. وتخطط لاستضافة نحو 120 فعالية سنويًا. وإلى جانب كرة السلة، استضافت الصالة وستستضيف العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الأخرى، بما فيها الملاكمة وكرة الشبكة والتنس والرياضات الإلكترونية والجمباز والحفلات الموسيقية الحية.

تاريخ مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المملكة المتحدة

استضافت صالة O2 في لندن المباريات العشر السابقة من الموسم العادي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وجاءت نتائجها كالتالي: