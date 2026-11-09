تبدأ سنة 2027 بقوة لعشاق كرة السلة الأوروبية، مع وصول بعض أبرز لاعبي العالم إلى القارة. وتستضيف صالة أكور أرينا في باريس مباراة ضمن الموسم العادي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بين نيو أورليانز بيليكانز وسان أنطونيو سبيرز يوم 14 يناير، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ويواصل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تعزيز علاقته بالعاصمة الفرنسية، إذ ستكون هذه المرة السادسة خلال 7 سنوات التي تلعب فيها فرق من أفضل دوري لكرة السلة في العالم أمام جمهور باريس المتحمس.

في عام 2025، استضافت أكور أرينا مباراتين مثيرتين بين سان أنطونيو سبيرز وإنديانا بيسرز. ويعود سبيرز إلى باريس في يناير المقبل، برفقة نجمه الفرنسي المثير للإعجاب فيكتور ويمبانياما، الذي يبلغ طوله نحو 2.24 متر. وسجل «ويمبي» 50 نقطة خلال المباراتين قبل عامين، وسيسعى إلى تقديم أفضل ما لديه مجددًا.

يقدم لك جول كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها.

متى تُقام مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر القاعة (الموقع) الخميس 14 يناير نيو أورليانز بيليكانز ضد سان أنطونيو سبيرز (الساعة 8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر أكور أرينا (باريس)

بعد مباراة باريس، سيتوجه بيليكانز وسبيرز إلى المملكة المتحدة لخوض مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مانشستر 2027، وتفاصيلها كما يلي:

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر القاعة (الموقع) الأحد 17 يناير سان أنطونيو سبيرز ضد نيو أورليانز بيليكانز (الساعة 8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر كو-أوب لايف (مانشستر)

كيفية شراء تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027

رغم نفاد التذاكر الرسمية للدخول العام إلى مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027، لا تزال الباقات الرسمية المميزة متاحة. وخُصصت التذاكر العامة عبر نظام قرعة عشوائية تولّت إدارته تيكت ماستر فرنسا.

ويمكن الحصول على باقات الضيافة مباشرة من NBA Experiences. ولا يتطلب شراؤها المشاركة في القرعة، وتشمل مقاعد في المدرجات السفلية أو العلوية، إلى جانب مزايا مميزة مثل حفلات عشاء مع أساطير اللعبة وحفلات استقبال قبل المباراة.

إضافة إلى الشراء المباشر عبر بوابات التذاكر الرسمية، يستطيع المشجعون شراء مقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هب إحدى أبرز المنصات لمن يرغبون في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس 2027، المقررة في أكور أرينا، تفاوتًا كبيرًا بحسب مستوى المقاعد وفئة الباقة.

المدرجات العلوية: التذاكر القياسية أو الأقل سعرًا : نحو 80 إلى 120 يورو بالسعر الأصلي، بحسب ما إذا كانت الرؤية واضحة أو محدودة.

: نحو 80 إلى 120 يورو بالسعر الأصلي، بحسب ما إذا كانت الرؤية واضحة أو محدودة. المدرجات السفلية: المقاعد القياسية في المدرجات السفلية : نحو 150 إلى 300 يورو بالسعر الأصلي، بحسب الصف ومدى قربه من الملعب.

: نحو 150 إلى 300 يورو بالسعر الأصلي، بحسب الصف ومدى قربه من الملعب. أرضية الملعب والمقاعد المحاذية له وباقات كبار الشخصيات : تبدأ أسعار المقاعد القياسية لكبار الشخصيات أو مقاعد أرضية الملعب من 500 يورو.

: تبدأ أسعار المقاعد القياسية لكبار الشخصيات أو مقاعد أرضية الملعب من 500 يورو. باقات NBA Experiences الرسمية: تتراوح أسعارها بين 899 و7,199 دولارًا (أو نحو 300 إلى أكثر من 3,000 يورو بحسب الفئة). وتشمل خيارات مثل فئات قاعة المشاهير والأسطورة وأفضل لاعب والمخضرم وصانع الألعاب، وباقة مشجعي سبيرز وفئة لاعب السنة الثانية. وقد تشمل المزايا عشاءً مع أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وإمكانية دخول هاوس أوف ليجندز وصالة NBA EXP، وحفلات استقبال ترحيبية قبل المباراة، ورحلات لمشاهدة معالم نهر السين، أو تدريبات تصويب مع أساطير الدوري.

تابع بوابة التذاكر الرسمية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في باريس

نقل برنامج المباريات العالمية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مباريات الدوري إلى صالات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكتين على مدى عقود. وتعود أولى المباريات التي أُقيمت خارج البلاد إلى عام 1978، حين خاض واشنطن بولتس مباريات استعراضية في إسرائيل والصين والفلبين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح البرنامج إحدى استراتيجيات النمو الرئيسية للدوري، إذ يجمع بين المباريات الاستعراضية التي تسبق الموسم ومباريات فعلية ضمن الموسم العادي، بهدف إتاحة مشاهدة كرة السلة في الدوري مباشرة لجماهير نادرًا ما تحظى بهذه الفرصة.

في يناير 2025، انصبّ اهتمام كرة السلة الأوروبية على باريس وحدها. وشهدت مباراتا سان أنطونيو سبيرز وإنديانا بيسرز تسجيل عدد كبير من النقاط، ما أبقى الجماهير التي احتشدت في أكور أرينا في حالة ترقب طوال الأشواط الأربعة.

ورغم غزارة النقاط في مباراتي باريس، فإنهما لا تقتربان من المباراة الأبرز في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أوروبا. ففي عام 2011، التقى تورونتو رابتورز ونيو جيرسي نتس في لندن. واحتاجت المواجهة المثيرة إلى ثلاث فترات إضافية لحسم الفائز، وشاهد جمهور صالة أو 2 تسجيل 273 نقطة، فيما تألق لاعب الارتكاز الإيطالي أندريا بارنياني وسجل 35 نقطة لرابتورز.

معلومات عن أكور أرينا

تقع أكور أرينا في باريس، في الدائرة الثانية عشرة بالقرب من حي بيرسي، وتتسع لنحو 20,300 متفرج. واستضافت مباريات لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على فترات متقطعة منذ تسعينيات القرن الماضي، لتكون هذه المباراة السادسة ضمن الموسم العادي التي ينظمها الدوري في العاصمة الفرنسية، والمباراة السادسة عشرة للدوري في البلاد إجمالًا.

ويسهل الوصول إلى الصالة بوسائل النقل العام، إذ تقع محطتا بيرسي للمترو وشبكة القطارات السريعة الإقليمية على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من مدخلها، ما يجعلها من أسهل الصالات الأوروبية الكبرى وصولًا دون سيارة. وفي الداخل، تتنوع المقاعد بين صفوف المدرجات العلوية شديدة الانحدار، التي توفر رؤية كاملة للملعب، والأقسام المميزة في المدرجات السفلية والمقاعد المحاذية للملعب، بما يتيح للمشجعين بمختلف ميزانياتهم حضور المباراة.