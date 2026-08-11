هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر كأس ألمانيا 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، معلومات النهائي والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس ألمانيا
بايرن ميونخ

إليك كيف يمكنك أن تكون جزءًا من جنون الكأس هذا الموسم على الأراضي الألمانية

نحن على موعد مع موسم رائع جديد من منافسات كأس ألمانيا DFB-Pokal، الذي يُختتم بالمباراة النهائية على ملعب أولمبياشتاديون في برلين يوم 29 مايو 2027، ويمكنك حجز تذاكر مباراة واحدة أو بعض المواجهات المنتظرة بدءًا من اليوم.

يدخل بايرن ميونخ النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب بعد فوز كبير 3-0 على شتوتغارت في نهائي الموسم الماضي، ليرفع الكأس ذات الشكل الأيقوني للمرة 21 في رقم قياسي جديد. ومع إنهاء هاري كين الموسم الماضي هدافًا للمسابقة، لا تبدو هيبة بايرن في كأس ألمانيا في طريقها إلى التراجع، رغم أن المفاجآت أمام فرق الدرجات الأدنى تظل، كما هو معتاد في بطولة الكأس الألمانية العريقة، جزءًا من جاذبية المسابقة.

دع GOAL يساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

احجز تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27اشترِ الآن

مباريات كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27 المقبلة

أسفرت قرعة الدور الأول عن مجموعة من المواجهات المثيرة، إذ يخرج حامل اللقب بايرن ميونخ لمواجهة في إف إل أوسنابروك الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الثانية 2. Bundesliga، بينما يسافر بوروسيا دورتموند لملاقاة HEBC Hamburg المنتمي إلى Oberliga Hamburg. وتُعد مباراتا بايرن ودورتموند آخر مواجهات هذا الدور، بعدما تأجلتا إلى سبتمبر بسبب خوض الناديين أولًا كأس فرانز بيكنباور السوبر، وهي مباراة افتتاح الموسم التقليدية في ألمانيا، والتي أُعيدت تسميتها حديثًا تكريمًا لأسطورة بايرن وألمانيا الراحل.

الدوري الألماني
أوجسبورج crest
أوجسبورج
أوجسبورج
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

في ما يلي المباريات المؤكدة في الدور الأول التي تشارك فيها أندية البوندسليغا.

التاريخ والوقت (CEST)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 18:00سانت تونيس ضد آينتراخت فرانكفورتStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (تونيسفورست)التذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 18:00فالدهوف مانهايم ضد 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (مانهايم)التذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 18:00برويسن مونستر ضد Karlsruher SCPreußenstadion (مونستر)التذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 20:45هانزا روستوك ضد شتوتغارتOstseestadion (روستوك)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 13:00فين فيسبادن ضد باير ليفركوزنBRITA-Arena (فيسبادن)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 13:00إنرجي كوتبوس ضد أوغسبورغStadion der Freundschaft (كوتبوس)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:30إرتسغيبيرغه آوه ضد هوفنهايمErzgebirgsstadion (آوه)التذاكر
السبت 22 أغسطس، TBCفيكتوريا كولونيا ضد 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (كولونيا)التذاكر
السبت 22 أغسطس، TBC1. FC Saarbrücken ضد هيرتا برلينHermann-Neuberger-Stadion (زاربروكن)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:30إم إس في دويسبورغ ضد إلفيرسبيرغSchauinsland-Reisen-Arena (دويسبورغ)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، TBCآينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (براونشفايغ)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، TBCآينتراخت ترير ضد RB LeipzigMoselstadion (ترير)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 15:30شوت ماينز ضد بوروسيا مونشنغلادباخTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (ماينز)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:00فورتونا دوسلدورف ضد فرايبورغMerkur Spiel-Arena (دوسلدورف)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، TBCروت-فايس إيسن ضد سانت باوليStadion Essen (إيسن)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، TBCإس جي زوننهوف غروسأسباخ ضد أرمينيا بيليفيلدSkorpion-Arena (غروسأسباخ)التذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 18:00فيرل ضد هامبورغر إس فيSCHÜCO Arena (بيليفيلد)التذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر، 20:45HEBC ضد بوروسيا دورتموندVolksparkstadion (هامبورغ)التذاكر
الأربعاء 2 سبتمبر، 20:45بايرن ميونخ ضد في إف إل أوسنابروكAllianz Arena (ميونخ)التذاكر

ما هو الجدول الكامل لكأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27؟

الدورالتاريخ/التواريخالتذاكر
الدور الأول21-24 أغسطس و1-2 سبتمبر 2026التذاكر
الدور الثاني27-28 أكتوبر 2026التذاكر
دور الـ161-2 ديسمبر 2026التذاكر
ربع النهائي2-3 فبراير و9-10 فبراير 2027التذاكر
نصف النهائي20-21 أبريل 2027التذاكر
النهائي29 مايو 2027التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27

تُباع تذاكر مباريات كأس ألمانيا DFB-Pokal بشكل أساسي عبر المواقع الرسمية للأندية المتنافسة أو في متاجرها الرسمية.

وعادة ما تُطرح على مراحل، بدءًا من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل الانتقال إلى البيع العام للجمهور إذا تبقى أي شيء.

وعندما يتعلق الأمر بنهائي كأس ألمانيا DFB-Pokal على ملعب أولمبياشتاديون في برلين، تنطبق العملية نفسها، رغم أن السعة محدودة والطلب غالبًا ما يتجاوز الحصة المتاحة.

ومن المتوقع أن يحصل كل واحد من طرفي النهائي على نحو 20.000 إلى 25.000 تذكرة.

أما التذاكر المتبقية، التي تُقدّر بنحو 25.000 إلى 30.000، فتُخصص للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، والرعاة، وكبار الشخصيات، ويانصيب الجماهير المحايدة. وستكون تذاكر النهائي وباقات الضيافة متاحة أيضًا عبر المتجر الرسمي لتذاكر الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal عبر القنوات الرسمية، يملك المشجعون أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد Ticombo واحدة من أبرز الجهات التي تبيع التذاكر لمن يسعون إلى شرائها عبر قنوات بديلة، إذ توفر إدراجات موثقة وحماية للمشتري للمشجعين الراغبين في حجز مقعد بعد نفاد الحصص الرسمية.

احجز تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27اشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27؟

خلال الأدوار المبكرة من كأس ألمانيا DFB-Pokal، تتراوح أسعار التذاكر عادة بين 15 و25 يورو.

وترتفع الأسعار مع تقدم المسابقة، إذ تبدأ أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي من 50 يورو فما فوق عبر القنوات الرسمية.

وبالاستناد إلى النسخ السابقة كمرجع، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار من 75 يورو للمقاعد العادية، وقد ترتفع إلى أكثر من 250 يورو للمقاعد المميزة في ملعب أولمبياشتاديون في برلين لنهائي 29 مايو 2027.

تذكّر متابعة بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

احجز تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27اشترِ الآن

أين يُقام نهائي كأس ألمانيا DFB-Pokal؟ أولمبياشتاديون

شُيّد ملعب أولمبياشتاديون في برلين في الأصل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ليكون الملعب المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936.

وخضع الملعب لعمليتي تجديد رئيسيتين، بين 1972-1974 و2000-2004، لتحديثه من أجل كرة القدم المحلية والدولية، وتبلغ سعته الآن 74.475 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة مباريات كأس العالم FIFA في 1974 و2006، ومباريات بطولة أمم أوروبا UEFA في 2024، يتخذ هيرتا برلين، الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية 2. Bundesliga، من أولمبياشتاديون ملعبًا له منذ عام 1963.

وبعيدًا عن كرة القدم، لا يزال أولمبياشتاديون موقعًا مهمًا لألعاب القوى. وهناك سجل يوسين بولت رقمه القياسي الشهير في سباق 100 متر رجال خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2009. وما زال زمنه البالغ 9.58 ثانية صامدًا دون كسر.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس ألمانيا DFB-Pokal؟

العامالبطلالوصيفالنتيجة
2026بايرن ميونخشتوتغارت3-0
2025شتوتغارتأرمينيا بيليفيلد4-2
2024باير ليفركوزن1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB Leipzigآينتراخت فرانكفورت2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (بركلات الترجيح)
2021بوروسيا دورتموندRB Leipzig4-1
2020بايرن ميونخباير ليفركوزن4-2
2019بايرن ميونخRB Leipzig3-0
2018آينتراخت فرانكفورتبايرن ميونخ3-1
2017بوروسيا دورتموندآينتراخت فرانكفورت2-1

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل