كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026: المواعيد وجدول المباريات وأسعار التذاكر ومعلومات الملاعب في قطر والمزيد

عشنا صيفاً كروياً استثنائياً خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لكن الدور الآن على أساطير اللعبة الواعدين للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 سنة إلى قطر في نسخة 2026، من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للناشئين منذ أن أحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغييراً دائماً في نظامها، بتحويلها إلى بطولة سنوية كبرى تضم 48 منتخباً. استضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة القدم، مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين، التألق في منافسات تحت 17 سنة. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك أن تكون في قطر لتكتشف ذلك بنفسك.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تقام كأس العالم تحت 17 سنة 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد إقامة 104 مباريات إجمالاً.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، من المجموعة A إلى المجموعة L، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ32.

تقام المباريات على ملاعب منطقة أسباير ذات المستوى العالمي في الدوحة، فيما يستضيف استاد أحمد بن علي المميز المباراة النهائية يوم الأحد 13 ديسمبر.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملاعب دور المجموعات 19-27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر - 1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 3-4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة تحديد المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة التذاكر المخصصة لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026.

المنصة المحلية للبطولة : تتوفر أيضاً منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

مواعيد مهمة ومراحل بيع التذاكر

مرحلة البيع تاريخ البداية الفئة المستهدفة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

إذا كنت تسعى للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضاً شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر المضمون: تحمي منصة تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج فيها، المسمى «تيكس بروتكت». يضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الموعد المحدد وصلاحيتها للحدث الذي ستحضره، وإلا فستسترد 100% من المبلغ المدفوع.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 من 20 ريالاً قطرياً (نحو 4,20 جنيه إسترليني / 5,50 دولار أمريكي) لبطاقات الدخول اليومية العامة، بينما تبدأ أسعار تذاكر النهائي من 15 إلى 35 ريالاً قطرياً (نحو 3,20 إلى 7,20 جنيه إسترليني / 4,10 إلى 9,60 دولار أمريكي).

فئات التذاكر وأسعارها

بطاقة الدخول اليومية:

تتوفر بسعر يبدأ من 20 ريالاً قطرياً، وتتيح الدخول العام إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع منافسات منطقة أسباير خلال يوم واحد، مع تخصيص المقاعد بأسبقية الحضور، بالإضافة إلى دخول مهرجان المشجعين.

بطاقة المباراة الرئيسية:

تتوفر بسعر يبدأ من 35 ريالاً قطرياً، وتشمل جميع مزايا «بطاقة الدخول اليومية»، بالإضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلباً مرتفعاً من اختيارك، وفقاً للسعة الاستيعابية للملعب.

تذاكر المباراة النهائية (استاد أحمد بن علي):

الفئة الأولى: 30 إلى 35 ريالاً قطرياً

الفئة الثانية: 15 ريالاً قطرياً

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 سنة 2026 الظهور التاريخي الأول لنظام البطولة الموسع بمشاركة 48 منتخباً، وتشارك الدول السبع التالية فيها للمرة الأولى: اليونان، والجبل الأسود، وموزمبيق، ورومانيا، وصربيا، وتنزانيا، وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من آخر خمسة منتخبات فازت بكأس العالم تحت 17 سنة، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، أخفقت جميعها في التأهل لنسخة 2026، لذا ستكون البرازيل، التي تُوجت باللقب أربع مرات من قبل، المنتخب الأكثر تتويجاً بين المشاركين.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، الصين، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من أحدث المنتخبات تتويجاً بكأس العالم تحت 17 سنة؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر فوزاً بكأس العالم تحت 17 سنة عبر التاريخ، إذ رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في 1985.

العام البطل الوصيف 2025 البرتغال النمسا 2023 ألمانيا فرنسا 2019 البرازيل المكسيك 2017 إنجلترا إسبانيا 2015 نيجيريا مالي 2013 نيجيريا المكسيك 2011 المكسيك أوروجواي 2009 سويسرا نيجيريا 2007 نيجيريا إسبانيا 2005 المكسيك البرازيل







