عشنا صيفًا كرويًا استثنائيًا خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لكن الدور الآن على أساطير المستقبل في اللعبة للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 عامًا إلى قطر في نسخة 2026، من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للناشئين منذ أن غيّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظامها بصورة دائمة، محولًا إياها إلى بطولة سنوية كبرى تضم 48 منتخبًا. واستضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة قدم مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين التألق على مستوى تحت 17 عامًا. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك الحضور إلى قطر لمعرفة الإجابة بنفسك.

دع جول يطلعك على أحدث المعلومات بشأن شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تُقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد 104 مباريات إجمالًا.

تُقسّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، من المجموعة A إلى المجموعة L، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ32.

ستُقام المباريات على نطاق واسع في الملاعب ذات المستوى العالمي بمنطقة أسباير في الدوحة، على أن يُقام النهائي يوم الأحد 13 ديسمبر في استاد أحمد بن علي.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر المكان دور المجموعات 19–27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر–1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 3–4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة التذاكر الرسمية لفيفا أو صفحة تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 المخصصة للبطولة.

: بوابة التذاكر الرسمية لفيفا أو صفحة تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 المخصصة للبطولة. المنصة المحلية للبطولة: تتوفر أيضًا منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

المواعيد المهمة ومراحل البيع

مرحلة البيع تاريخ البدء الفئة المستهدفة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

وإذا كنت تسعى للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر المضمون: تيكومبو تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة للفعالية، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 من 20 ريالًا قطريًا (نحو 4.20 جنيه إسترليني / 5.50 دولار أمريكي) لتذاكر اليوم العام، فيما تبدأ أسعار تذاكر النهائي من 15 إلى 35 ريالًا قطريًا (نحو 3.20 إلى 7.20 جنيه إسترليني / 4.10 إلى 9.60 دولار أمريكي).

فئات التذاكر وأسعارها

تذكرة اليوم:

متاحة بسعر يبدأ من 20 ريالًا قطريًا: تتيح دخولًا عامًا إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع مسابقات منطقة أسباير خلال يوم واحد، مع تخصيص المقاعد بأسبقية الحضور، فضلًا عن دخول مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة الرئيسية:

متاحة بسعر يبدأ من 35 ريالًا قطريًا: تشمل جميع مزايا «تذكرة اليوم»، إضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلبًا مرتفعًا من اختيارك، وفقًا لسعة الملعب.

تذاكر المباراة النهائية (استاد أحمد بن علي):

الفئة الأولى: من 30 إلى 35 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 15 ريالًا قطريًا

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 التطبيق الأول تاريخيًا للنظام الموسّع الذي يضم 48 منتخبًا، وتشارك البلدان السبعة التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان، والجبل الأسود، وموزمبيق، ورومانيا، وصربيا، وتنزانيا، وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من أبطال النسخ الخمس الأخيرة لكأس العالم تحت 17 عامًا، وهم نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، فشلوا جميعًا في التأهل إلى نسخة 2026، لذا ستكون البرازيل، التي تُوّجت باللقب أربع مرات سابقًا، أكثر المنتخبات المشاركة تتويجًا.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، الصين، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من أحدث أبطال كأس العالم تحت 17 عامًا؟

تتصدر نيجيريا قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس العالم تحت 17 عامًا عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في 1985.