بعد تأجيلات وإعادة جدولة سباقات في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ نحو عام على آخر ظهور لنجوم الفورمولا 1 في الشرق الأوسط، حين يصلون إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026 في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر (27 إلى 29 نوفمبر). لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكر السباق اليوم.

يترقّب عشاق الفورمولا 1 في آسيا بشغف عودة أشهر السائقين في العالم إلى المنافسة في المنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي ومكلارين على معظم مجريات الموسم، رفع لويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير وغيرهم مستوى أدائهم مؤخرًا، وسيسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية حتى نهاية الموسم. ويتطلع فيرستابن إلى تحقيق فوزه الرابع تواليًا في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى ختامًا مثيرًا للموسم يتألف من سباقين، إذ يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعد أسبوع، في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سننتظر جميعًا ثلاثة أشهر بترقّب حتى انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات، أو تذاكر دخول عام، أو تجارب لكبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل الزيارة المقبلة للفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 طوال عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت (المحلي) التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (AST) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للبطولة، وبوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية، التي تديرها الحلبة مباشرة.

ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستوب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء من ستوب هاب بدعم من برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين لمدة ثلاثة أيام في جائزة قطر الكبرى 2026، ضمن فئات الدخول المعتادة، بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا). وتصدر جميع تذاكر المدرجات ومناطق الوقوف المعتادة على هيئة تصاريح رقمية لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والمنطقة سعر ثلاثة أيام بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المناطق A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقّمة ومغطاة تواجه خط الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة تقع عند نهاية المسار المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطف 2 والمنعطف 3 والمنعطف 16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح مشاهدة مجريات السباق عند منعطفات رئيسية الدخول العام («تلة لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق وقوف مفتوحة مطلّة على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستوب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات التأهيلية والسباق نفسه في جائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت (المحلي، AST) الجمعة 27 نوفمبر حصة التجارب الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر حصة التجارب الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر حصة التجارب الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التصفيات التأهيلية 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

حلبة لوسيل الدولية حلبة لسباقات السيارات تقع خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويضم مسارها المستقيم الرئيسي امتدادًا بطول كيلومتر واحد. افتُتحت الحلبة عام 2004 واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

في عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتمكين الحلبة من استضافة سباقات ليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية لعام 2008 أول سباق ليلي على الإطلاق في تاريخ بطولة موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 عام 2021. وقبل النسخة الثانية من الجائزة الكبرى في عام 2023، خضعت الحلبة لتطوير زادت معه سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي لأسرع لفة في حلبة لوسيل، بعدما سجّل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته مكلارين خلال جائزة قطر الكبرى 2024.

ما المتوقع من جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا لإبقائها ضمن الجدول لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

السباق واحد من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، ومنها سباق أبوظبي، ما يزيد المشهد إثارة مع إضاءة الحلبة وأفق المدينة. وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا أيضًا، وهو أمر يرحّب به بعض الحاضرين.

إلى جانب مشاهدة المنافسة المثيرة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. وتضمن جميع فئات التذاكر دخول الحفلات التي تُقام بعد السباق، ويشارك فيها بعض أبرز نجوم الموسيقى العالميين. وفي العام الماضي، تصدّر سيل وميتاليكا قائمة الفنانين المشاركين.

وإذا لم تكن مشاهدة أحد أبرز أحداث موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من وجهات مميزة.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة وغنية بالثقافة، وتضم قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم، من تجارب الطعام الفاخر ومراكز التسوق الوفيرة إلى المعالم المذهلة والعجائب الطبيعية، وغير ذلك الكثير.

ونتيجة لاستضافتها عددًا من الأحداث البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم 2022، أصبحت الدوحة سريعًا وجهة مميزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، إذ تقدم مجموعة من التجارب التي تناسب جميع الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل الإثارة على الحلبة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة المحيطة. ففي الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أنسب للأنشطة والرحلات الخارجية.







