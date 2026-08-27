كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27: معلومات القرعة، الفرق المتأهلة، أسعار التذاكر والمزيد

يعود السباق نحو الجائزة الأهم في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع مشاركة نخبة أندية القارة في مرحلة الدوري الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

وعقب قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، التي أُقيمت في غريمالدي فوروم في موناكو، تعرفت الفرق الـ36 المشاركة على منافسيها الثمانية في المرحلة الأساسية من البطولة.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في آخر نسختين متتاليتين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، إلى جانب وجود عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة في الوعاء الأول.

مباريات وتقويم دوري أبطال أوروبا 2026/27

بعد القرعة، تم تحديد ثمانية منافسين لكل نادٍ، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، موزعة على أربعة أوعية. وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جدول مرحلة الدوري من سبتمبر 2026 وحتى أواخر يناير 2027.

جدول جولات مرحلة الدوري

الجولة 1: 8–10 سبتمبر 2026

الجولة 2: 13–14 أكتوبر 2026

الجولة 3: 20–21 أكتوبر 2026

الجولة 4: 3–4 نوفمبر 2026

الجولة 5: 24–25 نوفمبر 2026

الجولة 6: 8–9 ديسمبر 2026

الجولة 7: 19–20 يناير 2027

الجولة 8: 27 يناير 2027 (تُقام جميع مباريات اليوم الأخير الـ18 في التوقيت نفسه)

كيف تعمل آلية توزيع مباريات دوري أبطال أوروبا؟

يلعب كل نادٍ أمام منافسين من الوعاء الأول، ومنافسين من الوعاء الثاني، ومنافسين من الوعاء الثالث، ومنافسين من الوعاء الرابع، بحيث يواجه فريقًا واحدًا على أرضه وفريقًا واحدًا خارج أرضه من كل وعاء.

ورغم تحديد جميع المواجهات الثماني خلال القرعة، فإن الترتيب الزمني الدقيق للمباريات، والتواريخ المحددة، ومواعيد الانطلاق (18:45 بتوقيت وسط أوروبا و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) يتم اعتمادها ونشرها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد القرعة بوقت قصير لتفادي تعارضات جدولة الملاعب والمدن، ومراعاة اختيارات البث.

متى تُقام الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 2026/27؟

الملحق الإقصائي (من المركز 9 إلى 24): 16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027

دور الـ16: 9–10 مارس و16–17 مارس 2027

ربع النهائي: 6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027

نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027

النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريد)

ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

الوعاء الأندية المتأهلة الوعاء 1 باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد الوعاء 2 بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينغ CP، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، PSV آيندهوفن الوعاء 3 فينورد، ليل، بودو/غليمت، نابولي، RB لايبزيغ، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، غلطة سراي الوعاء 4 سلافيا براغ، ŠK سلوفان براتيسلافا، شتوتغارت، AEK أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، Viking FK، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا) ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال البطولة، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية وفترات السحب.

بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية وفترات السحب. السحب العام الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: سيفتح باب التقديم على التذاكر المحايدة لنهائي ملعب واندا ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027.

سيفتح باب التقديم على التذاكر المحايدة لنهائي ملعب واندا ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027. منصة إعادة البيع التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: المنصة الرسمية الوحيدة للبيع بالقيمة الاسمية لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية.

المنصة الرسمية الوحيدة للبيع بالقيمة الاسمية لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية. الأسواق الثانوية: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو في اللحظات الأخيرة، توفر منصات ثانوية مثل LiveFootballTickets خيارات من السوق الثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

توفر التذاكر الأساسية التي يتم شراؤها مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو السحب العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسعارًا ثابتة بالقيمة الاسمية

مرحلة البطولة / الفئة توزيع المقاعد نطاق القيمة الاسمية الرسمي مرحلة الدوري دخول عام 35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا) الأدوار الإقصائية (دور الـ16 إلى نصف النهائي) دخول عام 50–350 يورو (45–300 جنيهًا إسترلينيًا) النهائي: Fans First مخصصة للمشجعين المخصصين للمتأهلين إلى النهائي 70–82 يورو (حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار) النهائي: الفئة 3 المدرجات العلوية خلف المرمى / الزوايا 180–210 يورو (حوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات) النهائي: الفئة 2 المدرجات الرئيسية العلوية/الوسطى والزوايا 560–650 يورو (حوالي 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا) النهائي: الفئة 1 المقاعد المركزية المميزة على جانبي الملعب والمدرجات الرئيسية السفلية 820–950 يورو (حوالي 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار تذاكر السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار في أسواق التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات العادية عادة بين 55 دولارًا و300 دولار أو أكثر، رغم أن المواجهات الكبيرة، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، قد تتجاوز 600–1,000 دولار أو أكثر.

ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية ذات الطلب المرتفع عادة من نحو 150 إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر (200 إلى 500 دولار أو أكثر)، ويبلغ متوسطها 500 إلى 800 جنيه إسترليني أو أكثر.

النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى 2,500 دولار أو أكثر لمقاعد الفئتين 3/4، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من فاز بدوري أبطال أوروبا سابقًا؟

العام البطل الوصيف النتيجة الملعب 2026 باريس سان جيرمان آرسنال 1–1 (4–3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 2025 باريس سان جيرمان إنتر ميلان 5-0 أليانز أرينا (ميونيخ) 2024 ريال مدريد بوروسيا دورتموند 2-0 ويمبلي (لندن) 2023 مانشستر سيتي إنتر ميلان 1-0 ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول) 2022 ريال مدريد ليفربول 1-0 ستاد دو فرانس (سان دوني) 2021 تشيلسي مانشستر سيتي 1-0 إستاديو دو دراغاو (بورتو) 2020 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان 1-0 إستاديو دا لوش (لشبونة) 2019 ليفربول توتنهام هوتسبير 2-0 ملعب ميتروبوليتانو (مدريد) 2018 ريال مدريد ليفربول 3-1 ملعب NSC أوليمبيسكي (كييف) 2017 ريال مدريد يوفنتوس 4-1 ملعب الألفية (كارديف) 2016 ريال مدريد أتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح) سان سيرو (ميلان)

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