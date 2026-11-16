تتواصل هذا الشهر منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026/27، في نسختها الخامسة، ويمكنك مشاهدة أبرز المنتخبات الأوروبية وهي تخوض مبارياتها في أنحاء القارة بحجز التذاكر اليوم.

تصل مرحلة الدوري إلى ختام مثير في نوفمبر الجاري، إذ يخوض كل منتخب مباراتين خلال ستة أيام فقط. وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، تليها مباراتا نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

تدافع البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزته في 2025، وهي المنتخب الأكثر نجاحًا في المسابقة بعدما فازت بنسختها الأولى أيضًا في 2019. وتسعى إسبانيا إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما حلّت وصيفة في 2021 و2025، وتُوّجت باللقب في 2023.

دع جول يرشدك إلى كل المعلومات المهمة عن تذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها وغير ذلك الكثير.

مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر المكان الاثنين، 16 نوفمبر (8:45 مساءً) ألمانيا ضد هولندا التذاكر الملعب الأولمبي (برلين) الاثنين، 16 نوفمبر (9:45 مساءً) اليونان ضد صربيا التذاكر ملعب بانثيساليكو (فولوس) الثلاثاء، 17 نوفمبر (8:45 مساءً) الدنمارك ضد النرويج التذاكر ملعب باركن (كوبنهاجن) الثلاثاء، 17 نوفمبر (7:45 مساءً) ويلز ضد البرتغال التذاكر ملعب كارديف سيتي (كارديف)

الجدول الكامل لدوري الأمم الأوروبية 2026/27

المرحلة الجولة التاريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة السادسة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي الذهاب من 25 إلى 27 مارس 2027 يُعلن لاحقًا الإياب من 28 إلى 30 مارس 2027 يُعلن لاحقًا النهائيات نصف النهائي 9 و10 يونيو 2027 يُعلن لاحقًا النهائي 13 يونيو 2027 يُعلن لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27

لمرحلة الدوري والمجموعات (من سبتمبر إلى نوفمبر 2026): تتولى الاتحادات الوطنية المشاركة إدارة التذاكر الرسمية لكل مباراة في المجموعات بالكامل. وعليك شراء التذاكر مباشرة من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم التابع للمنتخب المضيف، مثل بوابة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمباريات إنجلترا على أرضها، وبوابة الاتحاد الويلزي لكرة القدم لمباريات ويلز على أرضها.

للنهائيات (يونيو 2027): ستُطرح التذاكر الرسمية للنهائيات حصريًا عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتذاكر.

تذاكر مباريات مرحلة المجموعات الأولى معروضة للبيع بالفعل، أو تقترب فترات بيعها من نهايتها. وتفتح معظم الاتحادات الوطنية باب البيع قبل موعد المباراة المعنية بنحو 4 إلى 6 أسابيع. وتمنح معظمها أولوية الشراء لأعضاء روابط المشجعين المسجلين، مثل رابطة مشجعي إنجلترا المسافرين أو عضوية «الجدار الأحمر» لمشجعي ويلز، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

أما تذاكر نهائيات دوري الأمم الأوروبية (يونيو 2027)، فسيُفتح باب بيعها للجمهور والتقدم للحصول عليها عبر قرعة ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل أو مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة إلى النهائيات. واستعدادًا لنهائيات يونيو، يجدر بك إنشاء حساب «myUEFA» لتلقي تنبيهات تلقائية بشأن فترات بيع التذاكر.

ويمكن للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة شراؤها أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27؟

تتولى اتحادات كرة القدم للمنتخبات المضيفة بيع التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري من دوري الأمم الأوروبية 2026/27 وتحديد أسعارها كلٌّ على حدة، بدلًا من بيعها عبر بوابة مركزية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ولأن كل دولة تحدد أسعارها وفقًا للملعب والمباراة، تختلف أسعار التذاكر وفئاتها من مباراة إلى أخرى.

ورغم أن مواقع المقاعد الدقيقة تعتمد بالكامل على الملعب المضيف، تقسم معظم الاتحادات التذاكر إلى 3 أو 4 فئات رئيسية متاحة للجمهور، إلى جانب خيارات للعائلات والمقاعد المميزة.

وبأخذ إنجلترا مثالًا، يمكن تصنيف تذاكر المباريات المقامة على ملعب ويمبلي على النحو التقريبي التالي:

الفئة الأولى (مقاعد مميزة، والمستويان السفلي والأوسط على جانبي الملعب) : تقع بمحاذاة خطّي التماس وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار الدخول العام لهذه المواقع المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تتوفر المقاعد المميزة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع بمحاذاة خطّي التماس وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار الدخول العام لهذه المواقع المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تتوفر المقاعد المميزة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثانية (الزوايا والمستوى العلوي على جانبي الملعب) : تقع في زوايا الملعب أو في المستويات العليا. ويبلغ سعرها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع في زوايا الملعب أو في المستويات العليا. ويبلغ سعرها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثالثة (خلف المرميين) : غالبًا ما يجلس فيها أكثر مشجعي المنتخب المضيف تشجيعًا، أو تُخصص بعض أقسامها للمشجعين الضيوف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرميين من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

: غالبًا ما يجلس فيها أكثر مشجعي المنتخب المضيف تشجيعًا، أو تُخصص بعض أقسامها للمشجعين الضيوف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرميين من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا. الأقسام العائلية والتذاكر المخفضة: تقدم دول مضيفة عديدة أسعارًا مخفضة بدرجة كبيرة للعائلات والشباب. على سبيل المثال، قد تتوفر تذاكر الأقسام العائلية مقابل 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون 16 عامًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في مجموعات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية؟

المجموعة A1 المجموعة A2 المجموعة A3 المجموعة A4 فرنسا ألمانيا إسبانيا البرتغال إيطاليا هولندا كرواتيا الدنمارك بلجيكا صربيا إنجلترا النرويج تركيا اليونان التشيك ويلز

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي في مارس 2027.

من الفائزون بدوري الأمم الأوروبية في نسخه الأخيرة؟