قد يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز جذب انتباه جماهير كرة القدم محليًا وعالميًا، لكن أنظارًا كثيرة تتجه أيضًا إلى مواجهات تشامبيونشيب المليئة بالإثارة، التي تُقام أسبوعًا بعد أسبوع في مختلف أنحاء إنجلترا (وويلز).

إذا لم تكن قد استمتعت بعد بما يقدمه القسم الأعلى في EFL، فقد يكون هذا هو التوقيت المثالي لحجز مقاعدك في مباراة مقبلة.

ويواصل الاهتمام بتشامبيونشيب نموه سنويًا، وخلال المواسم الثلاثة الماضية على التوالي، تجاوز متوسط الحضور 22.000 متفرج. ويجب التذكير بأنه ثاني أكثر دوريات كرة القدم حضورًا جماهيريًا في أوروبا. ومع توقّع أن يتجاوز الحضور في ملعب لندن الخاص بوست هام 60.000 خلال الموسم الحالي، سترتفع هذه الأرقام الإجمالية مرة أخرى.

وبينما أصبحت الدوريات الأوروبية الكبرى في الدرجة الأولى شديدة التوقع، وغالبًا ما تهيمن عليها الأندية نفسها المدعومة من الدول أو المملوكة لمليارديرات، فإن تشامبيونشيب يتميز بفوضى جميلة، كما أن جدول الدوري المرهق المكوّن من 46 مباراة يختبر عمق التشكيلات وقد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في المستوى، ما يُبقي الترتيب متقلبًا حتى مايو.

ويبدو أننا على موعد مع موسم ملحمي آخر، مع توهج حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة لدى كثير من الجماهير والأندية على حد سواء. دع GOAL تساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر تشامبيونشيب التابعة لـEFL، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات EFL Championship المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررز برامال لين (شيفيلد) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز ملعب لندن (لندن) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) بريستون نورث إند ضد بريستول سيتي ديبديل (بريستون) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) بورتسموث ضد ديربي كاونتي فراتون بارك (بورتسموث) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (8 مساءً) برمنجهام سيتي ضد ساوثهامبتون St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً) ميلوول ضد ريكسهام ذا دين (لندن) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً) كوينز بارك رينجرز ضد كارديف سيتي MATRADE Loftus Road Stadium (لندن) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (8 مساءً) بيرنلي ضد ميدلسبره تيرف مور (بيرنلي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) كوينز بارك رينجرز ضد ميدلسبره MATRADE Loftus Road Stadium (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) ميلوول ضد بولتون واندررز ذا دين (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) بيرنلي ضد بريستول سيتي تيرف مور (بيرنلي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتي برامال لين (شيفيلد) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) وست هام يونايتد ضد ديربي كاونتي ملعب لندن (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) سوانزي سيتي ضد ريكسهام Swansea.com Stadium (سوانزي) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (12 ظهرًا) برمنجهام سيتي ضد وولفرهامبتون واندررز St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام) التذاكر

كيفية شراء تذاكر EFL Championship 2026/27

يمكن شراء تذاكر EFL Championship الرسمية مباشرة من الموقع الرسمي أو شباك التذاكر الخاص بالنادي المستضيف للمباراة. ولا توجد منصة مركزية تابعة لـEFL لتذاكر مباريات الدوري في الموسم العادي.

ويجب على جماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر موقع ناديهم أو شباك التذاكر الخاص به، إذ يحصل النادي على حصة مخصصة من التذاكر للمدرج الخاص بجماهيره خارج أرضه.

لا تُطرح تذاكر تشامبيونشيب كلها دفعة واحدة. بدلًا من ذلك، تُطرح للبيع تدريجيًا بحسب كل جولة، وعادة ما يكون ذلك قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين و8 أسابيع، وفق نظام طبقات صارم:

حاملو التذاكر الموسمية وشرائح الأولوية : قبل المباراة بـ6 إلى 8 أسابيع

أعضاء النادي الرسميون (عضوية مدفوعة) : قبل المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع

الطرح العام للجمهور (إذا بقيت تذاكر) : قبل المباراة بـ2 إلى 4 أسابيع

وتوفّر الآن العديد من أندية تشامبيونشيب خدمة رسمية باسم "Ticket Exchange" على مواقعها. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يمكنهم حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بشكل آمن لجماهير أخرى بالقيمة الاسمية.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر EFL Championship 2026/27؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الفردية لمباريات الموسم العادي من EFL Championship 2026/27 عمومًا بين 20 و45 جنيهًا إسترلينيًا للمباريات العادية.

ومع ذلك، قد ترتفع أسعار المباريات الكبيرة مثل الديربيات المحلية أو المواجهات بين فرق الصدارة إلى ما بين 50 و70 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب النادي المستضيف.

ونظرًا لأن EFL Championship يتكوّن من 24 ناديًا مستقلًا، فلا يوجد نظام موحد واحد للتذاكر. إذ تختلف الأسعار، والمقاعد، وتصنيفات الفئات في مختلف أنحاء المسابقة.

تابع المواقع الرسمية للأندية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

ملاعب ومواقع EFL Championship

النادي الملعب والموقع السعة وست هام يونايتد ملعب لندن (لندن) 62.500 ميدلسبره ملعب ريفرسايد (ميدلسبره) 35.100 ديربي كاونتي برايد بارك ستاديوم (ديربي) 33.597 كارديف سيتي كارديف سيتي ستاديوم (كارديف) 33.000 شيفيلد يونايتد برامال لين (شيفيلد) 33.000 ساوثهامبتون St Mary's Stadium (ساوثهامبتون) 32.689 وولفرهامبتون واندررز ملعب مولينيو (وولفرهامبتون) 31.700 بلاكبيرن روفرز إيوود بارك (بلاكبيرن) 31.149 ستوك سيتي bet365 Stadium (ستوك أون ترينت) 30.089 برمنجهام سيتي St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام) 30.008 بولتون واندررز Toughsheet Community Stadium (هورويتش) 28.723 نورويتش سيتي كارو رود (نورويتش) 27.244 تشارلتون أثلتيك ذا فالي (لندن) 27.111 بريستول سيتي أشتون جيت (بريستول) 27.000 وست بروميتش ألبيون ذا هوثورنز (وست بروميتش) 26.445 بريستون نورث إند ديبديل (بريستون) 24.525 واتفورد فيكارج رود ستاديوم (واتفورد) 22.100 بيرنلي تيرف مور (بيرنلي) 21.944 سوانزي سيتي Swansea.com Stadium (سوانزي) 20.750 ميلوول ذا دين (لندن) 20.146 بورتسموث فراتون بارك (بورتسموث) 20.100 كوينز بارك رينجرز MATRADE Loftus Road (لندن) 19.161 ريكسهام ريسكورس جراوند (ريكسهام) 10.771 لينكولن سيتي LNER Stadium (لينكولن) 10.430







