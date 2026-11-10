تقترب النسخة الأولى من بطولة أمم الرجبي من ختامها المثير، مع إقامة عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، بين 27 و29 نوفمبر (من الجمعة إلى الأحد) في ملعب أليانز بتويكنهام.

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، فلا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة بنظام ترتيب دوري تزداد فيه أهمية كل نتيجة، وتُقسّم اثني عشر من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي يحتله كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، فإنها جميعًا ستلعب خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات. يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026 وكيفية شرائها، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها وغير ذلك.

متى تُقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة أمم الرجبي 2026، تُقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز بتويكنهام في لندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريق يُحدَّد لاحقًا ضد فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية (مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء) في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية (مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء) في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع ختام البطولة في ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل التذاكر مضمون، إذ يحظى كل شراء عبر ستب هب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بالنسبة إلى أيام المباراتين المنفصلة (وباقات الدخول لعدة أيام) خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تتوزع فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات الدخول لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

في رجبي الاتحاد، يُطلق اسم «الضيافة» على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وتتراوح هذه التجارب بين إتاحة الدخول إلى صالات الاستراحة والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، وتقديم خيارات متنوعة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات وتذاكر الدخول الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا توزيع الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة أمم الرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، على فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : تُلعب في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُلعب في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): تُلعب في نوفمبر. وينعكس النظام، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يعتمد على أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الختامية الحاسمة في ملعب أليانز بتويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة نهائية لتحديد ترتيبها أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.