تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرغبي العالمية من نهايتها المثيرة، مع إقامة عطلة نهاية الأسبوع التاريخية للنهائيات، الأولى من نوعها، من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة، مع ترتيب في الدوري تكتسب فيه كل نتيجة أهمية كبيرة، وتوزع 12 من أقوى منتخبات الرغبي في العالم على مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي يحتله كل من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026؟

عقب انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم للرغبي 2026، تُقام «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات» من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : بدأت أولى فترات البيع المخصصة للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: بدأت أولى فترات البيع المخصصة للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية الأسبوع للنهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية في ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

نقل مضمون للتذاكر: كل عملية شراء عبر ستب هاب مشمولة ببرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بصلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026؟

تُحدد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي تضم كل منها مباراتين، وكذلك الباقات التي تشمل عدة أيام خلال «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات»، على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا. باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو 3 أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين التي تشمل 3 أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الوطنية للمنتخبات مع اقتراب موعدها للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرغبي العالمية 2026

في رياضة اتحاد الرغبي، يُطلق مصطلح الضيافة على باقة راقية ليوم المباراة تقدم تجربة تتجاوز ما توفره التذكرة العادية.

وقد تقتصر هذه التجارب على إتاحة الدخول إلى صالات الاستراحة والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات متنوعة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة المخصصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات المشاركة.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات المشاركة. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا تخصيص الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة الأمم للرغبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وينعكس اتجاه السفر، إذ تتجه منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه فقط منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات بطولة الأمم الستة فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات

تُقام المرحلة الختامية الحاسمة في ملعب أليانز، تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

يسافر كل منتخب إلى لندن لخوض مباراة تحديد مركزه النهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.