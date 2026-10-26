تقترب النسخة الأولى من بطولة أمم الرجبي العالمية من ختامها المثير، إذ تُقام عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، من 27 إلى 29 نوفمبر (الجمعة إلى الأحد) على ملعب أليانز في تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا، فلا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة بنظام ترتيب للدوري تزداد فيه أهمية النتائج، وتقسم 12 من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي يحتله كل منتخب من المنتخبات الـ12 خلال مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة نهاية أسبوع النهائيات. يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بعد اكتمال مرحلة المجموعات من بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، تُقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى، التي ستحدد بطل البطولة، يوم الأحد 29 نوفمبر الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريق لم يُحدد بعد ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق الانتفاع بالمقاعد : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق الانتفاع بالمقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع لعامة الجمهور في مارس 2026.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل مضمون للتذاكر: كل عملية شراء عبر ستاب هاب مشمولة ببرنامج «FanProtect» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بالنسبة إلى أيام المباراتين المنفردة (وباقات التذاكر متعددة الأيام) خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تأتي فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

باقات التذاكر متعددة الأيام (تشمل يومين أو 3 أيام) : تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

في رجبي الاتحاد، يُقصد بالضيافة باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

تتراوح هذه التجارب بين إتاحة دخول الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، وتوفير خيارات متنوعة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة المخصصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات.

مزودو خدمات الضيافة الرسميون : يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا تخصيص الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة أمم الرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات من 1 إلى 3) : تُقام في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

سلسلة الخريف (الجولات من 4 إلى 6) : تُقام في نوفمبر. وينعكس النظام، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه منافسين من المجموعة المقابلة فقط، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة واحدة في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحديد المركز النهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.

النهائي الكبير : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوج الفائز بطلًا رسميًا لبطولة أمم الرجبي.

مباريات تحديد المراكز : يواجه صاحب المركز الثاني نظيره لتحديد المركز الثالث في الترتيب العام، ويواجه صاحب المركز الثالث نظيره لتحديد المركز الخامس، وصولًا إلى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يتتبع نظام نقاط على غرار كأس رايدر تفوق أحد نصفي الكرة الأرضية على الآخر خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات بأكملها.



