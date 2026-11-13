أُعيد تشكيل برنامجي مباريات الخريف الدولية والجولات الصيفية التقليديين في رياضة اتحاد الرجبي ليصبحا بطولة العالم للأمم في الرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتصل إلى ذروتها في نوفمبر الجاري. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي الرياضة ومنتخباتها على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، عبر اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، إلى جانب نهائي ختامي بارز في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لكم جول أحدث المعلومات حول شراء تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة الخامسة: فرنسا ضد جنوب إفريقيا التذاكر استاد دو فرانس، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة الخامسة: إيطاليا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوة السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة الخامسة: ويلز ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة الخامسة: أيرلندا ضد فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة الخامسة: اسكتلندا ضد أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة السادسة: أيرلندا ضد جنوب إفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة السادسة: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة السادسة: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة السادسة: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر استاد دو فرانس، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الحادي عشر: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) مباراة المركز الخامس: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) مباراة المركز التاسع: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الثالث: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) مباراة المركز السابع: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: طرف يُحدد لاحقًا ضد طرف يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

كيف تشتري تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات الفردية مباشرةً، ويمكن الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحادات الرجبي التابعة لها.

طُرحت تذاكر البطولة أول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق مقاعد الضيافة : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق مقاعد الضيافة والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق مقاعد الضيافة والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026. البيع العام لمباريات دور المجموعات: طرحت المنتخبات تذاكرها على مراحل مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، فُتح البيع العام لتذاكر المباريات المستضافة في ملعب برينسيباليتي (ويلز) في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء.

مع أن استخدام المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المستضيفة هو الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء التذاكر، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر في مواقع إعادة البيع الثانوية، مثل ستاب هب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر أيام منفردة أو باقات متعددة الأيام لـ«عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

تُحدد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي تشهد مواجهتين، وكذلك الباقات متعددة الأيام، خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا الباقات متعددة الأيام (ليومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

فيما يلي الأسعار الاعتيادية لتذاكر البالغين لمباريات دور المجموعات الفردية التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

ضد أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد فيجي: من 30 إلى 120 يورو

ضد الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

ضد جنوب إفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز موراي فيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

ضد نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد جنوب إفريقيا (استاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد الأرجنتين (استاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد جنوب إفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوة): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

ضد فيجي (ملعب بلو إنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تُقام النسخة الافتتاحية من بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما مباريات ختامية:

سلسلة الصيف (الجولات من الأولى إلى الثالثة) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. سلسلة الخريف (الجولات من الرابعة إلى السادسة) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام، بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتتويج بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين من ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات من الأولى إلى الثالثة) : أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات من الرابعة إلى السادسة): تُقام في نوفمبر، حيث تنعكس الأدوار وتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه منافسين من المجموعة المقابلة فقط، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات بطولة الأمم الست في جدول ترتيب يُحدد وفقًا لأدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تصل البطولة إلى ذروتها في ملعب أليانز، تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.