أُعيد تشكيل البرنامجين التقليديين لمباريات الرجبي الدولية في الخريف والجولات الصيفية ضمن بطولة العالم للأمم في الرجبي، وهي بطولة عالمية موحّدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي الرياضة ومنتخباتها مباشرة؟ احجز تذاكرك اليوم.

صُممت البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، لإنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، عبر اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، وإقامة نهائي بارز في ختام الموسم على ملعب تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لاستضافة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدّم لكم جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة الخامسة: فرنسا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة الخامسة: إيطاليا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوى السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة الخامسة: ويلز ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة الخامسة: أيرلندا ضد فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة الخامسة: إسكتلندا ضد أستراليا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة السادسة: أيرلندا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة السادسة: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة السادسة: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة السادسة: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدّد لاحقًا ضد يُحدّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعتين (يوليو ونوفمبر): توزّع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعتين مباشرة، ويمكن شراؤها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق شراء التذاكر : فُتحت أولى فترات الشراء على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق شراء التذاكر والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات الشراء على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق شراء التذاكر والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026. البيع العام لمرحلة المجموعتين: طرحت المنتخبات التذاكر على مراحل مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيح شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور العام في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء.

رغم أن استخدام المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المستضيفة هو الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء التذاكر، فقد يرغب من يخططون لحضور إحدى مباريات بطولة الأمم المقبلة في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

تُقسَّم فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين المتتاليتين، وباقات التذاكر لعدة أيام، خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): تتيح خصومات تتدرج من 10% إلى 15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعتين في نوفمبر (بحسب البلد المضيف)

أسعار التذاكر العادية للبالغين في مباريات مرحلة المجموعتين التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي هي كما يلي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

ضد أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد فيجي: من 30 إلى 120 يورو

ضد الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

ضد جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

إسكتلندا (ملعب سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

ضد نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد جنوب أفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوى): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

ضد فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المرحلة الختامية:

السلسلة الصيفية (الجولات من الأولى إلى الثالثة) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. السلسلة الخريفية (الجولات من الرابعة إلى السادسة) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتتويج بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان إسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات من الأولى إلى الثالثة) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. السلسلة الخريفية (الجولات من الرابعة إلى السادسة): تُقام في نوفمبر. وتنعكس الأدوار، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه منافسين من المجموعة الأخرى فقط، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة أخيرة لتحديد الترتيب، يواجه فيها كل منتخب نظيره الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.