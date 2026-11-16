أُعيد تنظيم برنامجي المباريات الدولية الخريفية والجولات الصيفية التقليديين في اتحاد الرجبي ضمن بطولة العالم للرجبي للأمم، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتُختتم في نوفمبر. هل تريد مشاهدة أفضل لاعبي الرجبي وفرقه على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

صُممت البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، لإنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، إلى جانب نهائي يُقام في ختام الموسم على ملعب تويكنهام (الأحد 29 نوفمبر).

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لخوض الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للرجبي للأمم 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات بطولة العالم للرجبي للأمم 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا ضد جنوب إفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز 5: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز 9: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز 3: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز 7: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للرجبي للأمم 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للرجبي للأمم 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة ومواعيد البيع المبكر المختلفة:

البيع المبكر للأندية وحاملي سندات حق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي سندات حق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي سندات حق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : بدأ بيع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للجمهور في مارس 2026.

: بدأ بيع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للجمهور في مارس 2026. البيع العام لمباريات دور المجموعات: طرحت المنتخبات التذاكر في مواعيد متفاوتة؛ فعلى سبيل المثال، بدأ بيع تذاكر المباريات التي يستضيفها ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات البيع المخصصة للأعضاء.

ورغم أن شراء التذاكر عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة هو الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هاب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للرجبي للأمم 2026؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للرجبي للأمم 2026 تفاوتًا كبيرًا، بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام ضمن «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

تُحدد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين المزدوجتين المنفردة (وباقات التذاكر لعدة أيام) خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو 3 أيام): تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

فيما يلي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات الفردية التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد جنوب إفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام بطولة العالم للرجبي للأمم 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للرجبي للأمم 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين من المنافسات، تليهما المباريات النهائية:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، وسافرت خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، وسافرت خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز، تويكنهام، في لندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، على فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وتنعكس الأدوار، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز، تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحديد مركز نهائية أمام المنتخب الذي أنهى المنافسة في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.