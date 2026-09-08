احجز تذاكر الدوري الإسباني:

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من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإسباني، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم "التذاكر".

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بعدة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. ويمكنك أيضًا شراء التذاكر من شبابيك التذاكر الفعلية، التي تكون عادة داخل ملاعب الأندية أو بالقرب منها. كما تمتلك بعض الأندية نقاط بيع موزعة في أماكن مختلفة داخل المدن التي تتخذها مقرًا لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت ترغب في تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي أو اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

متى سيكون الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 في الجولة العاشرة خلال أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في برنابيو في مايو.

كما تم تأكيد موعدي ديربي مدريد هذا الموسم أيضًا، إذ يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو يوم 20 سبتمبر، في الجولة السابعة، قبل مباراة العودة في برنابيو يوم 4 أبريل 2027، في الجولة 30.

المباراة التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) التذاكر ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 20 سبتمبر 2026 (18:00) التذاكر الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد 25 أكتوبر 2026 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 4 أبريل 2027 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة 9 مايو 2027 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير.

تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالبًا الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبرى ضد المنافسين البارزين، مثل ديربي مدريد، ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، والكلاسيكو، برشلونة ضد ريال مدريد، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار وفقًا لذلك.

ما الذي يمكن توقعه من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بصفته بطلًا في الموسمين الماضيين، بعد أن تغلب فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حسم لقب الموسم الماضي، ليؤكد تتويجه بلقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية. وكان ذلك اللقب الثاني تواليًا للفريق منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني اللتين أحرزهما خلال تلك الفترة.

أما ريال مدريد، فعاش على النقيض موسمًا للنسيان. وتم استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا في منتصف الموسم وسط تقارير عن اضطرابات داخل الفريق، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني من دون أي لقب يبرر جهوده، في نتيجة نادرة ومؤلمة لنادٍ بحجمه. وردًا على ذلك، لجأ الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، العائد إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، في وقت يتطلع فيه النادي إلى استعادة طريق الانتصارات.

ومن بين الأسماء التي ارتفعت مكانتها إلى أقصى حد، يبرز كيليان مبابي. فقد أنهى مهاجم ريال مدريد أول موسمين له في إسبانيا هدافًا للدوري الإسباني في كليهما، ويدخل موسم 2026/27 بعد أن أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، بعدما تصدر هدافي نسخة 2026 في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، بينما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. ومع استقرار التشكيلة ووجود مدرب مثل مورينيو، الذي لم يخرج من أي موسم من دون ألقاب مع أي من أنديته الكبرى، سيكون ريال مدريد متعطشًا لأن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على اللقب محليًا.