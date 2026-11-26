يستضيف نيوم فريق التعاون يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في مارس 2026، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية. وشهدت المباراة عودة متأخرة درامية، كان أبرز أحداثها هدف التعادل الذي سجله محمد الكويكبي لاعب التعاون في الدقائق الأخيرة، ليتقاسم الفريقان النقاط.

تقدّم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيوم ضد التعاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوم ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة نيوم ضد التعاون على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 07:40 مدينة الملك خالد الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوم ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل بيع تذاكر المباراة المقبلة، إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نيوم ضد التعاون:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح التذاكر أساسًا عبر منصات بيع التذاكر الرسمية أو منافذ البيع المرتبطة بنادي نيوم، بوصفه الفريق المضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوم ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم خيارات أسعار تذاكر مباراة نيوم ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر العادية والدخول العام: من 30 إلى 100 ريال سعودي.

من 30 إلى 100 ريال سعودي. المقاعد المميزة والمقاعد بمحاذاة الملعب: من 250 إلى 600 ريال سعودي.

من 250 إلى 600 ريال سعودي. باقات كبار الشخصيات والضيافة: 1,200 ريال سعودي فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى: نحو 1,800 إلى 2,400 ريال سعودي فأكثر .

نحو . إعادة بيع مقاعد المدرج السفلي خلف المرمى: نحو 2,300 إلى 2,800 ريال سعودي فأكثر .

نحو . إعادة بيع المقاعد على جانبي الملعب والفئات المميزة: 3,000 ريال سعودي فأكثر.

نيوم ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوم والتعاون

حقق نيوم انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل ثمانية أهداف واستقبل خمسة. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه على أبها 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين، لينهي سلسلة من هزيمتين متتاليتين. وقبل ذلك، خسر أمام النصر 1-0 ثم الاتفاق 1-0، وإن كان فوزه على الفتح 4-2 في سبتمبر قد أظهر قدراته الهجومية عندما يكون في أفضل حالاته. وأثبت فريق جالتييه قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف، لكنه افتقر إلى الثبات الدفاعي.

أما آخر خمس مباريات للتعاون، فتروي قصة أكثر قتامة. فقد فاز مرة واحدة وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات، واستقبل سبعة أهداف خلالها. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-1 أمام الرياض، بعد هزيمته 1-0 أمام القادسية في الأسبوع السابق. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة فوزه 2-1 على الريان في دوري أبطال آسيا 2، لكنه لم يمنحه الكثير من العزاء في ظل معاناته محليًا. ولم يسجل فريق راسوفيتش سوى خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، ولم يجد بعد الاستقرار الدفاعي اللازم لوقف تراجعه.

نيوم ضد التعاون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في مارس 2026، وهي نتيجة أبرزت مدى تقارب المنافسة في هذه المباراة رغم الفارق الحالي بين الفريقين. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف التعاون نيوم في نوفمبر 2025. وفي آخر مواجهتين مسجلتين بينهما، لم يحقق أي منهما الفوز، واقتسما الأهداف الأربعة بالتساوي.