يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

وجمعت آخر مواجهة رسمية بينهما في يناير 2021 ضمن كأس ملك إسبانيا، حين حقق ألافيس فوزًا ضيقًا خارج أرضه بنتيجة 1-0. وفي مواجهاتهما السابقة بالدوري الإسباني بين عامي 2016 و2018، تبادل الفريقان الانتصارات الضيقة على أرضهما، إلى جانب تعادل سلبي.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 21 نوفمبر 2026 - 08:00 مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تتوفر للمشجعين عادةً عدة خيارات رئيسية لشراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني بين ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب مينديزوروزا:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر رسمية بسعرها الأصلي هي زيارة الموقعين الرسميين للناديين، ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء الناديين، قبل إتاحتها للجمهور مع اقتراب موعد المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تتوزع أسعار التذاكر الرسمية وأسعار سوق إعادة البيع لمباراة الدوري الإسباني بين ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا عمومًا على النحو التالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 25 و70 يورو ، بحسب المدرج والمنطقة المختارين في ملعب مينديزوروزا.

تتراوح أسعارها عادةً بين ، بحسب المدرج والمنطقة المختارين في ملعب مينديزوروزا. الحصص المخصصة للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية: يحظى أعضاء الناديين بأولوية الحجز وخصومات، وتتراوح أسعار التذاكر المتاحة للفئات العادية عادةً عند الحد الأدنى، بين نحو 20 و45 يورو .

يحظى أعضاء الناديين بأولوية الحجز وخصومات، وتتراوح أسعار التذاكر المتاحة للفئات العادية عادةً عند الحد الأدنى، بين نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار خيارات الضيافة المميزة أو مقاعد كبار الشخصيات عمومًا من نحو 120 إلى 250 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية والمدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من نحو 46 إلى 118 يورو ، بحسب مستوى الطلب العام وتوافر المقاعد في كل مدرج.

تبدأ أسعارها من نحو ، بحسب مستوى الطلب العام وتوافر المقاعد في كل مدرج. المدرجات السفلية والمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعار المقاعد ذات المواقع الأفضل بمحاذاة الملعب أو في المدرجات السفلية غالبًا بين 150 و300 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة.

ديبورتيفو ألافيس ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لا كورونيا

لم يحصد ألافيس سوى تعادل واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني، وخسر المباريات الأربع الأخرى. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-1 أمام سيلتا فيجو، كما خسر 1-2 أمام أتلتيكو مدريد. وجاءت نقطته الوحيدة خلال تلك الفترة من تعادل سلبي مع أتلتيك بيلباو. وسجل ألافيس أربعة أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع ليفانتي في الدوري الإسباني. وتعادل أيضًا 1-1 مع ريال بيتيس، لكن خسارتيه أمام ريال سوسيداد (3-2) وإشبيلية (0-1) تبرزان تذبذب نتائجه.

ديبورتيفو ألافيس ضد ديبورتيفو لا كورونيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة بكأس ملك إسبانيا في يناير 2021، حين فاز ديبورتيفو ألافيس 1-0 خارج أرضه على ديبورتيفو لا كورونيا. وقبل ذلك، التقى الفريقان ثلاث مرات في الدوري الإسباني بين عامي 2017 و2018، وحقق كل منهما فوزًا واحدًا على أرضه وآخر خارجها خلال تلك المواجهات. وانتهت مباراة جمعتهما في كأس ملك إسبانيا في يناير 2017 بالتعادل 1-1 على ملعب مينديزوروزا.