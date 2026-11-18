يستضيف إيه جي إف فريق تفينتي يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب سيبيوس بارك راندرز في راندرز.

خاض إيه جي إف آرهوس وتفينتي مواجهات تنافسية قليلة، تعود أبرزها إلى مواجهة متقاربة من مباراتين في الدوري الأوروبي قبل عقود. ويلتقي الفريقان مجددًا في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026/27، في ظل تفاوت مستواهما مع اقتراب مباريات الشتاء.

دع GOAL يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إيه جي إف وتفينتي، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار.

متى تُقام مباراة إيه جي إف وتفينتي في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة إيه جي إف وتفينتي على ملعب سيبيوس بارك راندرز في راندرز يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

كيف تشتري تذاكر مباراة إيه جي إف وتفينتي في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة إيه جي إف وتفينتي المرتقبة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للأندية

البوابة الرسمية لتذاكر إيه جي إف (الفريق المضيف): بما أن إيه جي إف يستضيف المباراة، يمكن الحصول على التذاكر مباشرةً عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي (billet.agf.dk). وتُدار تذاكر جماهير الفريق المضيف والمقاعد المخصصة لغير المرتبطين بأي فريق عبر قنواته المعتادة.

بما أن إيه جي إف يستضيف المباراة، يمكن الحصول على التذاكر مباشرةً عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي (billet.agf.dk). وتُدار تذاكر جماهير الفريق المضيف والمقاعد المخصصة لغير المرتبطين بأي فريق عبر قنواته المعتادة. مدرج جماهير تفينتي الضيف: تُنظَّم التذاكر المخصصة للجماهير التي ستسافر لدعم الفريق الهولندي، وكذلك المعلومات المتعلقة بها، من خلال متجر تذاكر تفينتي الرسمي وقنوات النادي مباشرةً.

2. أسواق التذاكر البديلة

منصات بيع التذاكر البديلة: إذا نفدت التذاكر الرسمية بالكامل، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادي عبر منصات بيع التذاكر البديلة، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع الأولي.

ما أسعار تذاكر مباراة إيه جي إف وتفينتي في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إيه جي إف وتفينتي في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للأندية

مدرج جماهير تفينتي الضيف: بسعر 20 يورو .

بسعر . مدرجات جماهير إيه جي إف: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 25 و60 يورو.

2. أسواق التذاكر البديلة

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الأندية الأولية، تعرض منصات بيع التذاكر البديلة، مثل StubHub التذاكر وفقًا للطلب:

المقاعد منخفضة السعر أو مقاعد المدرجات العليا: من 80 إلى 95 يورو

المقاعد المميزة والقريبة من خط التماس: من 160 إلى 240 يورو

باقات الضيافة لكبار الشخصيات وضيوف الأعمال: من 250 إلى 450 يورو فأكثر

مباراة إيه جي إف وتفينتي في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيه جي إف وتفينتي

فاز إيه جي إف في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر واحدة خلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، دون ورود نتيجة المباراة الأخرى في التسلسل المذكور. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على إيه سي هورسينس في الدوري الدنماركي الممتاز، بعد تعادله 0-0 مع براغا في دوري المؤتمر. وكانت خسارة إيه جي إف بنتيجة 2-0 أمام بروندبي إف آي إف في وقت سابق من هذه الفترة هي الخسارة الوحيدة له. وسجل إيه جي إف خمسة أهداف واستقبل هدفين خلال المباريات الخمس.

فاز تفينتي في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة. وتعادل في آخر مباراة له بنتيجة 2-2 أمام أياكس في الدوري الهولندي، بعدما فاز على بافوس 3-1 في دوري المؤتمر. وكانت أبرز نتائج هذه الفترة الفوز الساحق على إكسلسيور بنتيجة 9-0. وسجل تفينتي 19 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

إيه جي إف وتفينتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات إيه جي إف وتفينتي المباشرة قبل هذه المباراة.